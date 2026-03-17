Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on va­he­ta­nud kir­ju seo­ses Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­pi­va­te õpi­las­te koo­li­bus­si­lii­ni nr 2 kor­ral­du­se­ga. Buss saa­bub Ani­ja val­la kü­la­dest Kuu­sa­lu koo­li 40 mi­nu­tit en­ne õp­pe­töö al­gust. Ani­ja val­lalt saa­de­tud pöör­du­mi­ses tea­ta­ti, et lap­se­va­ne­mad pa­lu­vad kaa­lu­da lii­ni mars­ruu­di muut­mist tur­va­li­se­maks ja ajag­raa­fi­kut õpi­las­te­le so­bi­va­maks. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis al­ga­vad koo­li­tun­nid teist õp­peaas­tat kell 8.40, Ani­ja val­la õpi­la­sed jõua­vad bus­si­ga Kuu­sa­lu koo­li kell 8.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na vas­tas hal­dus­juht Kair Tam­mel, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on ka­van­da­nud õpi­las­lii­ni nr 2 ajag­raa­fi­ku õpi­las­te va­ja­du­si ar­ves­ta­des. Kuu­sa­lu kesk­kool pa­kub kau­ge­malt tu­le­va­te­le õpi­las­te­le aas­taid hom­mi­ku­put­ru, 40mi­nu­ti­li­ne aja­va­he­mik on op­ti­maal­ne aeg, mil­le­ga lap­sed jõua­vad bus­sist koo­li, riie­tu­da, süüa ja tun­di min­na.

Ka vas­tas ta, et bus­si jõud­mist koo­li juur­de po­le või­ma­lik hilisemaks tõs­ta, ning li­sas, kir­jast ei sel­gu, mil­li­sel tee­lõi­gul pea­vad õpi­la­sed möö­da maan­teed liik­le­ma ja see­tõt­tu ei saa kom­men­tee­ri­da ega mars­ruu­di muu­tust pla­nee­ri­da.

Ani­ja val­la­va­lit­sus pa­lus en­da vas­tus­kir­jas lei­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel või­ma­lus koos­tööks, et jõu­da la­hen­du­se­ni, mis toe­tab pa­re­mi­ni Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­pi­va­te las­te va­ja­du­si.

Mars­ruu­di koh­ta on öel­dud, et see puu­du­tab õpi­las­te lii­ku­mist Pii­be maan­teel, val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se edas­ta­nud lap­se­va­ne­mad on pak­ku­nud või­ma­li­ku la­hen­du­se, ka sel­les osas on olu­li­ne lap­se­va­ne­ma­te ja trans­por­di­kor­ral­da­ja koos­töö.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ni­mel Kuu­sa­lu val­la­maj­ja saa­de­tud pöör­du­mis­te au­tor, val­la ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tu­se juht Svet­la­na Lass sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ani­ja vald kut­sub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust üles koos­töö­le: „Saaks kok­ku, kuu­laks ära lap­se­va­ne­ma­te sei­su­ko­had ja mõt­leks ühi­selt, kas on või­ma­lik lei­da komp­ro­miss.“

Õpi­las­lii­ni nr 2 tee­nin­dab OÜ Aluk­vik vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le, lii­ni eest ta­sub Kuu­sa­lu vald. Buss alus­tab sõi­tu kell 7.25 Ani­ja val­las asu­vast Här­ma­ko­su kü­last, õpi­la­si on ka Ani­ja val­last Rau­do­jalt, Vi­ki­pa­lust ja Sood­last ning Kül­mal­li­kalt ja Ta­ga­väl­jalt Kuu­sa­lu val­last. See­jä­rel suun­dub buss järg­mi­se­le õpi­las­rin­gi­le Kuu­sa­lu val­las.

Ani­ja val­last sõi­da­vad Aluk­vik OÜ bus­si­ga koo­li ja ta­ga­si küm­me­kond õpi­last. Kuu­sa­lu vald on õpi­las­lii­ni eest ta­su­nud 2010. aas­ta sep­temb­rist, va­rem ra­has­tas Ani­ja vald. Ke­va­del 2010. aas­tal jät­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus õpi­las­te­veo rii­gi­han­ke ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu lii­ni väl­ja.

Lap­se­va­ne­mad ei ol­nud nõus pa­ne­ma üm­ber suu­na­tud bus­si­lii­ni tõt­tu lap­si õp­pi­ma Keh­ra güm­naa­siu­mi ja pöör­du­sid abi saa­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se poo­le.

Kair Tam­mel kom­men­tee­ris toi­me­tu­se­le, et prae­gu­ne bus­sig­raa­fik on osa Kuu­sa­lu õpi­las­lii­ni­de rii­gi­han­kest aas­ta­teks 2024-2029. Kui Kuu­sa­lu kesk­kool ot­sus­tas 2024. aas­ta sep­temb­rist koo­li­tun­di­de al­gu­sa­jaks kell 8.40, muu­de­ti koo­li­bus­si­de sõi­duae­gu hi­li­se­maks, ent osad õpi­la­sed jõua­vad Kuu­sa­lu koo­li en­di­selt va­rem.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa: „Pa­ku­me ala­tes kel­la 8.10 õpi­las­te­le 90 senti maksvat hom­mi­ku­söö­ki. Va­rem saa­bu­vad õpi­la­sed ka­su­ta­vad oo­teae­ga ka koo­li­töö­de te­ge­mi­seks, jä­re­levas­ta­mi­seks ja õpe­ta­jad on tei­nud täien­da­vaid kon­sul­tat­sioo­ne. Kui al­gus­ae­ga muu­de­ti, oli lap­se­va­ne­ma­tel või­ma­lus aval­da­da ar­va­must. Kui õpi­la­sed jät­ka­sid õp­pe­tööd me koo­lis ka käe­so­le­val õp­peaas­tal, olid pe­red sel­li­se al­gu­sa­ja­ga ar­ves­ta­nud.“

Ta li­sas, et kui­gi va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se jär­gi peaksid tunnid al­ga­ma koo­li­des kell 9 või hil­jem, saab se­da hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul muu­ta: „Te­gi­me lap­se­va­ne­ma­te seas veeb­rua­ris kü­sit­lu­se, neist 84,5 prot­sen­ti on prae­gu­se al­gu­sa­ja­ga ra­hul ja hoo­le­ko­gu tegi põhjendatud ettepaneku, et tun­nid al­ga­vad ka edas­pi­di kell 8.40.“