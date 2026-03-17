Anija ja Kuusalu vallavalitsus on vahetanud kirju seoses Kuusalu keskkoolis õppivate õpilaste koolibussiliini nr 2 korraldusega. Buss saabub Anija valla küladest Kuusalu kooli 40 minutit enne õppetöö algust. Anija vallalt saadetud pöördumises teatati, et lapsevanemad paluvad kaaluda liini marsruudi muutmist turvalisemaks ja ajagraafikut õpilastele sobivamaks. Kuusalu keskkoolis algavad koolitunnid teist õppeaastat kell 8.40, Anija valla õpilased jõuavad bussiga Kuusalu kooli kell 8.
Kuusalu vallavalitsuse esindajana vastas haldusjuht Kair Tammel, et Kuusalu vallavalitsus on kavandanud õpilasliini nr 2 ajagraafiku õpilaste vajadusi arvestades. Kuusalu keskkool pakub kaugemalt tulevatele õpilastele aastaid hommikuputru, 40minutiline ajavahemik on optimaalne aeg, millega lapsed jõuavad bussist kooli, riietuda, süüa ja tundi minna.
Ka vastas ta, et bussi jõudmist kooli juurde pole võimalik hilisemaks tõsta, ning lisas, kirjast ei selgu, millisel teelõigul peavad õpilased mööda maanteed liiklema ja seetõttu ei saa kommenteerida ega marsruudi muutust planeerida.
Anija vallavalitsus palus enda vastuskirjas leida Kuusalu vallavalitsusel võimalus koostööks, et jõuda lahenduseni, mis toetab paremini Kuusalu keskkoolis õppivate laste vajadusi.
Marsruudi kohta on öeldud, et see puudutab õpilaste liikumist Piibe maanteel, vallavalitsusele pöördumise edastanud lapsevanemad on pakkunud võimaliku lahenduse, ka selles osas on oluline lapsevanemate ja transpordikorraldaja koostöö.
Anija vallavalitsuse nimel Kuusalu vallamajja saadetud pöördumiste autor, valla haridus- ja sotsiaalteenistuse juht Svetlana Lass selgitas Sõnumitoojale, et Anija vald kutsub Kuusalu vallavalitsust üles koostööle: „Saaks kokku, kuulaks ära lapsevanemate seisukohad ja mõtleks ühiselt, kas on võimalik leida kompromiss.“
Õpilasliini nr 2 teenindab OÜ Alukvik vastavalt Kuusalu vallavalitsuse korraldatud riigihankele, liini eest tasub Kuusalu vald. Buss alustab sõitu kell 7.25 Anija vallas asuvast Härmakosu külast, õpilasi on ka Anija vallast Raudojalt, Vikipalust ja Soodlast ning Külmallikalt ja Tagaväljalt Kuusalu vallast. Seejärel suundub buss järgmisele õpilasringile Kuusalu vallas.
Anija vallast sõidavad Alukvik OÜ bussiga kooli ja tagasi kümmekond õpilast. Kuusalu vald on õpilasliini eest tasunud 2010. aasta septembrist, varem rahastas Anija vald. Kevadel 2010. aastal jättis Anija vallavalitsus õpilasteveo riigihanke nimekirjast Kuusalu liini välja.
Lapsevanemad ei olnud nõus panema ümber suunatud bussiliini tõttu lapsi õppima Kehra gümnaasiumi ja pöördusid abi saamiseks Kuusalu vallavalitsuse poole.
Kair Tammel kommenteeris toimetusele, et praegune bussigraafik on osa Kuusalu õpilasliinide riigihankest aastateks 2024-2029. Kui Kuusalu keskkool otsustas 2024. aasta septembrist koolitundide algusajaks kell 8.40, muudeti koolibusside sõiduaegu hilisemaks, ent osad õpilased jõuavad Kuusalu kooli endiselt varem.
Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa: „Pakume alates kella 8.10 õpilastele 90 senti maksvat hommikusööki. Varem saabuvad õpilased kasutavad ooteaega ka koolitööde tegemiseks, järelevastamiseks ja õpetajad on teinud täiendavaid konsultatsioone. Kui algusaega muudeti, oli lapsevanematel võimalus avaldada arvamust. Kui õpilased jätkasid õppetööd me koolis ka käesoleval õppeaastal, olid pered sellise algusajaga arvestanud.“
Ta lisas, et kuigi vabariigi valitsuse määruse järgi peaksid tunnid algama koolides kell 9 või hiljem, saab seda hoolekogu ettepanekul muuta: „Tegime lapsevanemate seas veebruaris küsitluse, neist 84,5 protsenti on praeguse algusajaga rahul ja hoolekogu tegi põhjendatud ettepaneku, et tunnid algavad ka edaspidi kell 8.40.“