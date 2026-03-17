Alates käesolevast aastast on Aegviidu kooli õpilastel võimalik tellida kooli sümboolikaga pusa. Koolipusa on kaht erinevat värvi, tumeroheline ja must, selle ees on allääres trükitähtedes kiri „Aegviidu kool“, taga suurelt kooli logo. Logo ja tekst on valged.
„Pusa ei ole õpilastele kohustuslik, see on võimalus – on iga õpilase enda otsustada, kas ja kus soovib seda kanda,“ lausus kooli kogukonnajuht Triin Takkis.
Ta sõnas, et kooli pusa idee öeldi esimest korda välja möödunud kevadel.
„Mõte ei olnud teha üleüldist koolivormi, pigem on eesmärk suurendada meie kooli õpilaste ja õpetajate ühtsust – kui õpilased käivad Aegviidu kooli esindamas, näiteks olümpiaadidel, on väga tore, kui nad on teiste seast eristuvad. Ka õpetajail, kes on nendega kaasas, on tore kanda koos õpilastega sarnast meie kooli logoga rõivast,“ rääkis Triin Takkis.
Pusa värvid ja kujunduse pakkus kooli õpilasesindus: „Liiga palju erinevaid värve ei tahtnud, muidu oleks kadunud koolipusa algne mõte. Seepärast valisime kooli logoga väga hästi sobiva tumerohelise ning musta. See, et pusa seljatagusel on suur logo, on õpilasesinduse väga lahe idee, väga tihti on koolide rõivastel nimi ja logo rinna või varruka peal. Kuna Aegviidu kooli logo on ringi kujuga, saime selle pusale panna suurelt, et oleks efektne.“
Koolipusa esimene tellimine lõppes veebruaris. Triin Takkis rõõmustas, et soovijaid oli päris palju ja ka vanemate klasside õpilaste seas.
„Enamasti on nii, et mida vanemaks saadakse, sest rohkem soovitakse teistest erineda ja end välimuse kaudu väljendada,“ sõnas ta.
Kogukonnajuht lisas, et pusasid telliti mõlemat värvi, rohelist eelistati veidi rohkem.
Esimese tellimuse tegi kool ühiselt, kuid pusa on võimalik OÜ Vormivabrik veebipoe kaudu tellida ka eraldi, kuid siis tuleb arvestada saatekuluga. Triin Takkis lausus, et koolil on ka edaspidi plaanis hakata tegema ühistellimusi, ilmselt paar korda aastas.
Pusa maksab 35-36 eurot: „Valisime kvaliteetsema mudeli, et oleksid vastupidavamad, kestaksid kauem kui vaid ühe aasta, et neid saaks edaspidi nii peresiseselt kui sõpruskondades edasi anda. Kuna praegu on koolipusa alles uus asi, siis loodame, et meie kooli lapsevanemad tellivad neid oma lastele, mitte ei jää ootama, kui tekib järelturg.“