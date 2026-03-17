Ala­tes käe­so­le­vast aas­tast on Aeg­vii­du koo­li õpi­las­tel või­ma­lik tel­li­da koo­li süm­boo­li­ka­ga pu­sa. Koo­li­pu­sa on kaht eri­ne­vat vär­vi, tu­me­ro­he­li­ne ja must, sel­le ees on al­lää­res trü­ki­täh­te­des ki­ri „Aeg­vii­du kool“, ta­ga suu­relt koo­li lo­go. Lo­go ja tekst on val­ged.

„Pu­sa ei ole õpi­las­te­le ko­hus­tus­lik, see on või­ma­lus – on iga õpi­la­se en­da ot­sus­ta­da, kas ja kus soo­vib se­da kan­da,“ lau­sus koo­li ko­gu­kon­na­juht Triin Tak­kis.

Ta sõnas, et koo­li pu­sa idee öel­di esi­mest kor­da väl­ja möö­du­nud ke­va­del.

„Mõ­te ei ol­nud te­ha ül­eül­dist koo­li­vor­mi, pi­gem on ees­märk suu­ren­da­da meie koo­li õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te üht­sust – kui õpi­la­sed käi­vad Aeg­vii­du koo­li esin­da­mas, näi­teks olüm­piaa­di­del, on vä­ga to­re, kui nad on teis­te seast eris­tu­vad. Ka õpe­ta­jail, kes on nen­de­ga kaa­sas, on to­re kan­da koos õpi­las­te­ga sar­nast meie koo­li lo­go­ga rõi­vast,“ rää­kis Triin Tak­kis.

Pu­sa vär­vid ja ku­jun­du­se pak­kus koo­li õpi­la­se­sin­dus: „Lii­ga pal­ju eri­ne­vaid vär­ve ei taht­nud, mui­du oleks ka­du­nud koo­li­pu­sa alg­ne mõ­te. See­pä­rast va­li­si­me koo­li lo­go­ga vä­ga häs­ti so­bi­va tu­me­ro­he­li­se ning mus­ta. See, et pu­sa sel­ja­ta­gu­sel on suur lo­go, on õpi­la­se­sin­du­se vä­ga la­he idee, vä­ga tih­ti on koo­li­de rõi­vas­tel ni­mi ja lo­go rin­na või var­ru­ka peal. Ku­na Aeg­vii­du koo­li lo­go on rin­gi ku­ju­ga, sai­me sel­le pu­sa­le pan­na suu­relt, et oleks efekt­ne.“

Koo­li­pu­sa esi­me­ne tel­li­mi­ne lõp­pes veeb­rua­ris. Triin Tak­kis rõõ­mus­tas, et soo­vi­jaid oli pä­ris pal­ju ja ka va­ne­ma­te klas­si­de õpi­las­te seas.

„Ena­mas­ti on nii, et mi­da va­ne­maks saa­dak­se, sest roh­kem soo­vi­tak­se teis­test eri­ne­da ja end vä­li­mu­se kau­du väl­jen­da­da,“ sõ­nas ta.

Kogukonnajuht li­sas, et pu­sa­sid tel­li­ti mõ­le­mat vär­vi, ro­he­list ee­lis­ta­ti vei­di roh­kem.

Esi­mes­e tel­li­mu­se te­gi kool ühi­selt, kuid pu­sa on või­ma­lik OÜ Vor­mi­vab­rik vee­bi­poe kau­du tel­li­da ka eral­di, kuid siis tu­leb ar­ves­ta­da saa­te­ku­lu­ga. Triin Tak­kis lau­sus, et koo­lil on ka edas­pi­di plaa­nis ha­ka­ta te­ge­ma ühis­tel­li­mu­si, ilm­selt paar kor­da aas­tas.

Pu­sa mak­sab 35-36 eu­rot: „Va­li­si­me kva­li­teet­se­ma mu­de­li, et oleksid vas­tu­pi­da­vamad, kes­tak­sid kauem kui vaid ühe aas­ta, et neid saaks edas­pi­di nii pe­re­si­se­selt kui sõp­rus­kon­da­des eda­si an­da. Ku­na prae­gu on koo­li­pu­sa al­les uus asi, siis loo­da­me, et meie koo­li lapseva­ne­mad tel­li­vad neid oma las­te­le, mit­te ei jää oo­ta­ma, kui te­kib jä­rel­turg.“