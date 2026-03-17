Ema­kee­le­päe­val, 14. märt­sil toi­mus Pär­nus Koi­du­la muu­seu­mis tra­dit­sioo­ni­li­se üle­rii­gi­li­se täis­kas­va­nu­te luu­le­kon­kur­si fi­naal­võist­lus. Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja El­vi Rein­vald päl­vis kon­kur­sil eri­p­ree­mia Ly­dia Koi­du­la luu­le­tu­se „Miks sa nu­tad, lil­le­ke­ne“ ja Kers­ti Me­ri­laa­si „Ran­na­pää­su­ke“ esi­ta­mi­se eest. Kon­kur­si pat­roon on poe­tess Do­ris Ka­re­va, žü­riis­se kuu­lu­sid veel Kau­po Meiel ja Triin Soo­mets. Osa­le­jaid oli tä­na­vu 16. Ka see­kord eel­ne­sid fi­naal­võist­lu­se­le piir­kond­li­kud eel­kon­kur­sid, El­vi Rein­vald osa­les taas Lää­ne-Vi­ru­maa eel­voo­rus Rakveres. Ta võist­les Koi­du­la luu­le­kon­kur­si fi­naa­lis ka 2023. aas­tal ja päl­vis hõ­bep­ree­mia.