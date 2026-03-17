Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus Pärnus Koidula muuseumis traditsioonilise üleriigilise täiskasvanute luulekonkursi finaalvõistlus. Kuusalurahva Teatri näitleja Elvi Reinvald pälvis konkursil eripreemia Lydia Koidula luuletuse „Miks sa nutad, lillekene“ ja Kersti Merilaasi „Rannapääsuke“ esitamise eest. Konkursi patroon on poetess Doris Kareva, žüriisse kuulusid veel Kaupo Meiel ja Triin Soomets. Osalejaid oli tänavu 16. Ka seekord eelnesid finaalvõistlusele piirkondlikud eelkonkursid, Elvi Reinvald osales taas Lääne-Virumaa eelvoorus Rakveres. Ta võistles Koidula luulekonkursi finaalis ka 2023. aastal ja pälvis hõbepreemia.