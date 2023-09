Möö­du­nud nä­da­lal pos­ti­tas Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes­se kü­si­mus­tiku „Ani­ja vald – kul­tuur­ne või kul­tuu­ri­tu“. Selles pa­lutakse val­lae­la­ni­kel vas­ta­ta kü­si­mus­te­le, mil­lis­test ko­du­val­las kul­tuu­ri- ja spor­di­vald­kon­nas ning loo­du­ses toi­mu­va­test üri­tus­test on nad hu­vi­ta­tud, mil­lis­tel üritustel on Ani­ja val­las käi­dud ja käiak­se ka edas­pi­di. Sa­mu­ti oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid, mil­li­seid üri­tu­si võiks Ani­ja val­las veel te­ha, mil­le­le võik­sid kor­ral­da­jad edas­pi­di roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta ning mil­li­se üri­tu­se kor­ral­da­mi­sest soo­vik­sid vas­ta­jad osa võt­ta või mi­da ise lä­bi viia. Vas­tu­seid oo­da­tak­se 17. sep­temb­ri­ni ning vas­ta­ja­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja Ani­ja val­la rah­va­ma­ja­de ki­no­pi­le­teid ja pi­le­teid Ani­ja mõi­sa pü­sieks­po­sit­sioo­ni kü­las­ta­mi­seks.

Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert sel­gi­tas, et ees­märk on muu­ta kul­tuu­ri­juh­ti­mi­ne pa­re­maks ning pak­ku­da ela­ni­ke­le eel­kõi­ge neid hu­vi­ta­vaid te­ge­vu­si ja üri­tu­si.

„Kul­tuu­riü­ri­tus­te all pean sil­mas ka neid, mi­da tee­vad Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, Ani­ja mõis, Keh­ra muu­seum, ko­gu­du­sed. Et se­da kõi­ke pa­re­mi­ni hal­la­ta, soo­vi­me pan­na kok­ku val­da hõl­ma­va üht­se 2024. aas­ta kul­tuu­ri­ka­va koos üri­tus­te ee­lar­ve­ga ja esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le. Ku­na ra­ha, mi­da kul­tuu­ri­le järg­mis­tel aas­ta­tel saa­me, on ilm­selt väik­sem kui se­ni­ni, soo­vi­me, et kul­tuu­ri­te­ge­vus oleks pa­re­mi­ni ju­hi­tud,“ rää­kis Vei­ko Veiert.

Te­ma sõ­nul on juh­tu­nud, et mõ­nel nä­da­la­va­he­tu­sel ei ole val­las üh­te­gi kul­tuu­ri­üri­tust, mõ­nel see­vas­tu on neid nii pal­ju, et ini­me­sed kõik­ja­le ei jõua. Üht­ne kul­tuu­ri­ka­va ai­tab se­da väl­ti­da: „Tei­ne soov on te­ha roh­kem koos­tööd – ehk saa­me mit­me väi­ke­se üri­tu­se ase­mel te­gi­jaid, in­ven­ta­ri ja ra­ha kok­ku pan­nes te­ha ühe suu­re.“

Kü­sit­lu­se kau­du soo­vib kul­tuu­ri­kes­kus saa­da üle­vaa­det, kui­das Ani­ja val­la ela­ni­kud kul­tuu­ri tar­bi­vad ja mi­da veel soo­vik­sid: „Ta­ha­me tea­da saa­da, kas lii­gu­me õi­ges suu­nas, et ra­ha, mil­le eest kul­tuu­riü­ri­tu­si tee­me, tooks ka ta­ga­si, ei oleks nii­sa­ma ku­lu­ta­tud.“

Val­la kul­tuu­ri­juht mär­kis, et täh­tis ei ole nii­võrd kü­sit­lus­te­le vas­ta­nu­te arv, kui vastuste si­su­kus: „Loo­mu­li­kult on vas­ta­ma oo­da­tud kõik val­lae­la­ni­kud, kuid eel­kõi­ge oo­ta­me, et ini­me­sed tões­ti mõt­lek­sid kaa­sa ja an­nak­sid tea­da, mi­da nad soo­vi­vad, pa­nek­sid oma et­te­pa­ne­kud kir­ja. Veel to­re­dam, kui pa­ku­tak­se väl­ja ideid, mi­da ise ta­he­tak­se kor­ral­da­da. Kul­tuu­ri­kes­kus saab sel­li­sel ju­hul pak­ku­da tu­ge, toe­ta­da ra­ha­li­selt või in­ven­ta­ri­ga. Kind­las­ti tee­me meie eda­si üle­val­la­li­si suur­ü­ri­tu­si, na­gu Ani­ja val­la päev või Sil­vi Vrai­di muu­si­ka­päev Keh­ras, kuid ko­gu­kon­na­ü­ri­tu­si, näi­teks jaa­ni­tu­le­sid, võik­sid küll kor­ral­da­da ko­ha­li­kud ini­me­sed. Ei pea ole­ma nii, et ai­nult nii-öel­da üle­valt öel­dak­se, mi­da ja kui­das tu­leb te­ha.“

Töög­rupp kul­tuu­ri­ka­va koos­ta­mi­seks

Juu­lis moo­dus­ta­ti val­la kul­tuu­ri­ka­va 2024+ koos­ta­mi­seks töög­rupp, ku­hu kuu­lu­vad li­saks Vei­ko Veier­ti­le veel Tii­na Si­lem ja Jan­ne Kal­lak­maa Ani­ja val­la­va­lit­su­sest, Ül­le Daut Ani­ja mõi­sast, Ta­nel Laan­mäe Ani­ja Val­la Spor­di­maail­mast, Ma­ri­lin Peh­ka Vi­sit Kõr­ve­maast, An­ne Oruaas Keh­ra muu­seu­mist, Hend­rik Lill­soo val­la noor­te­ko­gust, ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­na val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Trii­nu Al­li­pe­re ning piir­kon­da­de kul­tuu­ri­ju­hid Bir­git Pih­la­mäe ja An­na Ni­lisk.

„Ole­me töög­ru­pi­ga pan­nud pai­ka si­hid, ku­hu lii­gu­me. Esi­me­ne ees­märk oli­gi ela­ni­ke seas kü­sit­lu­se te­ge­mi­ne. Sep­temb­ri jook­sul koh­tub töö­grupp eri siht­rüh­ma­de esin­da­ja­te­ga – noor­te, tööea­lis­te ini­mes­te ja ea­ka­te­ga, et veel de­tail­se­malt sel­gi­ta­da, mil­li­seid kul­tuu­ria­la­seid et­te­võt­mi­si min­gis va­nu­ses ini­me­sed oo­ta­vad. Saa­da­me ka al­la­su­tus­te­le järg­mi­se aas­ta kul­tuu­ri­ka­va pro­jek­ti, et nad se­da oma ka­van­da­ta­va­te üri­tus­te­ga täien­dak­sid,“ rää­kis Vei­ko Veiert.

Kü­sit­lus­e ja vest­lus­te põh­jal koos­ta­tak­se 31. ok­toob­riks Ani­ja val­la kul­tuu­ri­ka­va 2024+, kus on kir­jas konk­reet­sed üri­tu­sed ning ka ee­lar­ve­ka­va, kui pal­ju on nen­de üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks va­ja tu­le­val aas­tal ra­ha. Kul­tuu­ri­ka­va esi­ta­tak­se kin­ni­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le.

Aeg­vii­dul ja Keh­ral ühi­ne kul­tuu­ri­juht

Ala­tes 1. ap­ril­list on Keh­ra, Ala­ve­re ja Voo­se rah­va­ma­ja­sid hal­da­va Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga lii­de­tud ka Aeg­vii­du rah­va­ma­ja. Vei­ko Veier­ti sõ­nul oli te­gu pea­mi­selt ad­mi­nist­ra­tiiv­se muu­tu­se­ga.

„Val­la kul­tuu­ri­kes­kus ja Aeg­vii­du rah­va­ma­ja te­gid koos­tööd ja oli­me kul­tuu­ri­li­selt üks or­ga­nism ju­ba va­rem, muu­tus oli pi­gem ju­rii­di­li­ne, va­rem akt­sep­tee­ris rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ise ar­veid ja te­gi pal­ka­sid, nüüd teen mi­na. Kul­tuu­ri­te­ge­vu­ses Aeg­vii­du rah­va jaoks see mi­da­gi ei muut­nud,“ lau­sus ta.

Al­ga­val hooa­jal on Aeg­vii­du kul­tuu­rie­lu kor­ral­du­ses aju­ti­sed muu­da­tu­sed – las­teaia­ma­ja re­mon­di tõt­tu ko­li­vad kaks rüh­ma rah­va­maj­ja: „Ot­si­me prae­gu või­ma­lu­si, kui­das aas­ta ae­ga pak­ku­da Aeg­vii­dus en­di­selt kul­tuu­riü­ri­tu­si ja te­ge­vu­si. Kul­tuu­ri­ta Aeg­vii­du kind­las­ti ei jää. Rin­gid, mis te­gut­se­sid rah­va­ma­jas eel­mi­sel hoo­ajal, kind­las­ti jät­ka­vad, saa­me nei­le asen­dus­pin­nad spor­di­hoo­nes ja koo­li­ma­jas. Ajal, kui me rah­va­ma­ja ka­su­ta­da ei saa, püüa­me või­ma­li­kult pal­ju te­ha va­baõ­huü­ri­tu­si. Min­gil mää­ral saa­me ka­su­ta­da ka Ter­vi­se­de­pood, seal­set väi­kest saa­li. Ot­si­me veel koh­ta, kus näidata ki­no ja korraldada kont­ser­te.“

Pi­sut on muu­tunud ka ko­gu Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kor­ral­dus, ame­tis on taas kaks piir­kond­lik­ku kul­tuu­ri­juh­ti. Ala­ve­re ja Voo­se piir­kon­na kul­tuu­ri­ju­hi­na jät­kab An­na Ni­lisk, va­ra­sem Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Bir­git Pih­la­mäe on Aeg­vii­du ja Keh­ra piir­kon­na kul­tuuri­juht.

Vei­ko Veier­til täi­tus möö­du­nud nä­da­lal aas­ta Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­hi­na: „Mind on siin vä­ga häs­ti vas­tu võe­tud ning olen sel­le aas­ta jook­sul vä­ga pal­ju õp­pi­nud. Li­saks sel­le­le, et lä­bi­sin koo­li­tu­se ning sai 6. ta­se­me kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja kut­se­tun­nis­tu­se, sain esimese tööaasta jooksul nä­ha kõi­ki suu­ri et­te­võt­mi­si, mis Ani­ja val­las toi­mu­vad, pal­ju­del neist olin kor­ral­da­ja. Esi­mest kor­da olin ka üle­maa­kon­na­li­se põlv­kon­da­de lau­lu- ja tant­su­peo kor­ral­da­ja.“