Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si erip­ree­mia ja peap­ree­mia või­tis ANAS­TA­SIA KUS­TO­VA teh­tud pilt.

Kuu­sa­lu val­la 86. aas­ta­päe­va pi­du pee­ti see­kord lau­päe­val, 12. ok­toob­ril. Pi­du toi­mus tra­dit­sioo­ni­li­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, pea­kor­ral­da­ja oli Kol­ga­kü­la Selts.

Es­malt ter­vi­tas pi­du­li­si Kol­ga­kü­la kü­la­va­nem Rau­no Koorts, kes pä­rast­poo­le män­gis ki­tar­ri ja lau­lis, kui peae­si­ne­ja, an­sam­bel Sv­ja­ta Vat­ra te­gi esi­ne­mi­ses va­heae­gu. Veel esines Loksa rahvatantsurühm Kerrukad.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt lau­sus peo­kõ­nes, et val­la jär­je­kord­ne te­gus aas­ta on möö­da saa­nud, iga­päe­va­te­ge­mi­sed on ol­nud kui mit­me tu­han­de osa­ga mo­saiik, mis moo­dus­ta­nud vär­vi­ki­re­va pil­di. On ol­nud õn­nes­tu­mi­si, aga ka ootus­te pu­ru­ne­mist. Eri­li­seks muu­dab sel­le as­jao­lu, et siin on meie ko­du ja üm­ber­rin­gi meie ini­me­sed, täh­tis on se­da pil­ti ar­mas­ta­da. Ker­ge on ol­la ra­hu­l­o­le­ma­tu, kee­ru­li­sem ol­la leid­lik ja jär­je­kin­del, et lei­da rõõ­mu ja ra­hu­lo­lu.

Val­la­va­nem sõ­nas, et olu­li­ne on hin­na­ta ja kaits­ta oma va­ba­dust pä­ri­selt: „Uk­rai­nas on tu­han­de­test ko­du­dest al­les aher­va­re­med ja sil­did. Pea­me ole­ma tä­nu­li­kud, et saa­me siin oma maa­la­pil ela­da ja kas­va­da.“

Peol oli tra­dit­sioo­ni­li­selt vik­to­riin, mil­le viis taas lä­bi Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem ja ka vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tit pi­da­nud Enn Kirs­man. Võis­tel­di di­gi­taal­ses Ka­hoot-kesk­kon­nas, va­lik­vas­tu­sed tu­li te­le­fo­nis kin­ni­ta­da kii­ru­se pea­le. Osa­le­sid 17 võist­kon­da. Või­tis võist­kond Õn­ne 13, ku­hu kuu­lu­sid val­la staažikad mä­lu­män­gu­rid Ott Sand­rak Kol­gast ja Anu Kirs­man Ka­ber­last ning koos nen­de­ga Õn­ne Ar­ba ja Õie Ki­vi Suur­pealt.

Kü­si­mu­sed oli Kuu­sa­lu val­la ja Ees­ti Va­ba­rii­gi koh­ta, sai tea­da hu­vi­ta­vaid fak­te. Näi­teks on Kuu­sa­lu vald oma 710 ruut­ki­lo­meet­ri suu­ru­se ter­ri­too­riu­mi­ga Ees­ti oma­va­lit­sus­test suu­ru­selt 23. ko­hal, rah­vaar­vu poo­lest Ees­ti val­da­de hul­gas 35. ko­hal.

Fo­to­kon­kur­si pree­miad

Aas­ta­päe­va­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si võit­jad.

Kon­kur­si­le esi­ta­ti 35 au­to­rilt kok­ku 85 fo­tot, mis aval­da­ti Fa­ce­boo­kis. Fo­tod olid aval­da­tud ano­nüüm­selt. Rah­va­hää­le­tus kes­tis 17. sep­temb­rist ku­ni 1. ok­toob­ri­ni.

Rah­va lem­mi­kuks va­li­ti 163 hää­le­ga fo­to „Päi­ke­se­loo­jang“, mis on teh­tud Moh­ni saa­rel. Fo­to au­tor on Lok­sa güm­naa­siu­mi 5. klas­si õpi­la­ne Elii­ne Mar­leen Pa­lu­jõe Vii­nis­tult. Au­tor saab pree­miaks 100 eu­rot.

Elii­ne Mar­leen Pa­lu­jõe rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma ema Ave Piik­mann osa­les Kuu­sa­lu val­la Na­vi­cup orien­tee­ru­mis­võist­lu­sel, mil­le üks punkt oli Moh­ni saa­rel. Te­ma käis seo­ses Na­vi­cup võist­lu­se­ga koos ema­ga saa­rel ja pil­dis­tas päi­ke­se­loo­jan­gut. Ema soo­vi­tas, et pil­di võiks pan­na val­la fo­to­võit­lu­se­le.

Kon­kur­si žürii va­lis pa­ri­mad pil­did ka­hes va­nu­sek­las­sis ja ka­hes ka­te­goo­rias. Žüris­se kuu­lu­sid fo­tog­raaf And­res Pao­mees, ho­bi­fo­tog­raa­fid Mar­gus Mus­to­nen ja Joo­nas Peen­sa­lu, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ja ja an­samb­li Uu­ri­kad ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken, Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö spet­sia­list Els­beth Link.

Žürii va­li­kut sel­gi­tas peol And­res Pao­mees.

Va­nu­se­ka­te­goo­rias ku­ni 14 aas­tat läk­sid mõ­le­mad erip­ree­miad ven­da­de­le. Ka­te­goo­rias „Ilus oled, ko­du­vald“ päl­vis 75eu­ro­se erip­ree­mia Fo­to „Au­rav me­ri“, mil­le au­tor on Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3. klas­si õpi­la­ne Hart­vig Nurm­sa­lu Kiiu-Aab­last. Žürii hin­nan­gul oli vä­ga häs­ti ta­ba­tud au­ra­vat merd.

Ka­te­goo­rias „Meie ini­me­sed – ehe­dad emot­sioo­nid ja uh­ked te­ge­mi­sed“ sai 75eu­ro­se eri­pree­mia fo­to „Õues on mõ­nus iga il­ma­ga“. Au­tor on 5aas­ta­ne Er­ni Hel­mut Nurm­sa­lu, kes käib Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias. Žürii mär­kis, et te­gu on rõõm­sat ja va­he­tut emot­sioo­ni eda­si and­va fo­to­ga.

Mõ­le­mad pil­did on teh­tud tal­vel Vii­nis­tu ran­nas, kus pois­tel oli kaa­sas te­le­fon ja pil­dis­ta­sid ilu­sat päe­va.

Ka ala­tes 15. eluaas­tast ja täis­kas­va­nu­te ka­te­goo­ria üks 75eu­ro­ne erip­ree­mia läks sa­mas­se pe­res­se. Ka­te­goo­rias „Ilus oled, ko­du­vald“ kan­di­dee­ri­nud fo­to „Veeb­rua­ri loo­jan­gus kül­mal on jõud“ pil­dis­tas nen­de ema Kai­sa Kai­sel Kiiu-Aab­la ran­nas. And­res Pao­mees edas­tas žürii kom­men­taa­rid – see on ilus, tal­vi­ne, kau­ni­te vär­vi­de­ga mui­nas­ju­tu­li­ne fo­to.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õpe­ta­ja Kai­sa Kai­sel rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de pe­res on õue­naut­le­jad ja nad tee­vad sa­ge­li te­le­fo­ni­de­ga loo­dus­pil­te, au­rav me­ri on ime­li­ne ja loo­jan­gud tal­vel eri­ti ilu­sad: „Us­ku­ma­tu, et kau­nist tal­ve­päe­va nau­ti­des ja loo­dust te­le­fo­ni­ga pil­di­le püü­des, õues koo­so­le­mi­sest rõõ­mu tun­des võib sel­le eest ka pree­miat saa­da. See oli vä­ga suur ül­la­tus.“

Ta li­sas, et ot­sus­tas üs­na vii­ma­sel het­kel saa­ta nen­de pe­re­liik­me­te teh­tud pil­te fo­to­kon­kur­si­le.

Ka­te­goo­rias „Meie ini­me­sed – ehe­dad emot­sioo­nid ja uh­ked te­ge­mi­sed“ hin­das žürii 75eu­ro­se erip­ree­mia vää­ri­li­seks Anas­ta­sia Kus­to­va fo­to „Maa­gi­li­ne õh­tu“, sa­ma pilt sai ka peap­ree­mia 150 eu­rot.

Au­tor oli pil­diall­kir­ja mär­ki­nud: „Käi­sin Kuu­sa­lus oma sõb­ran­na­ga kont­ser­dil, mis toi­mus 10.08. Ilm on va­pus­tav! Kont­sert oli äge! Sain kor­raks pea­tu­da ja „klõps“ te­ha.“

Žürii oli sei­su­ko­hal, et see pilt eris­tus kõi­ki­dest fo­to­dest, on hea ta­ba­mus lä­bi vih­ma. An­nab eda­si het­ke emot­sioo­ni ja olus­tik­ku, must­val­ge to­naal­sus li­sab sü­ga­vust ja aja­tut at­mos­fää­ri, kan­nab eda­si Kuu­sa­lu kan­di vi­sa­dust – iga il­ma­ga tul­lak­se kok­ku ja nau­di­tak­se koo­so­le­mist.

An­na Kus­to­va ei osa­le­nud Kol­ga­kü­las aas­ta­päe­va­peol. Ta ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et elab Tal­lin­nas, su­vel käis Kuu­sa­lus lau­rit­sa­päe­val toi­mu­nud kont­ser­dil, kus esi­ne­sid mees­koor, rokk­bänd ja so­lis­tid: „Mind kut­sus kaa­sa pa­rim sõb­ran­na Triin Mar­ti­nez, et te­ma vend Ur­mas Pao­mees esi­neb seal koos an­samb­li­ga Uu­ri4Ever: „Oli maa­gi­li­ne õh­tu, ra­ju il­ma­ga, nä­gin kaa­me­ra­meest kös­si­ta­mas vih­mas ja hak­kas te­mast kah­ju. Te­gin te­le­fo­ni­ga sel­lest fo­to. Mul­le meel­dib tal­le­ta­da het­kee­mot­sioo­ni. Pil­dis­ta­sin ka an­samb­lit ja tei­si esi­ne­jaid, saat­sin need eda­si sõb­ran­na­le, te­ma ja­gas ven­na­le. Ur­mas Pao­mees soo­vi­tas, et kaa­me­ra­me­he­ga pil­di võiks esi­ta­da kon­kur­si­le.“

Või­du­pil­di au­tor li­sas, et tal­le meel­dib te­ha must­val­geid fo­to­sid. Ta on pä­rit Vil­jan­dist, güm­naa­siu­mis õp­pi­des pil­dis­tas pro­fes­sio­naal­se fo­toa­pa­raa­di­ga. Va­he­peal jäi pil­dis­ta­mi­ne ta­hap­laa­ni­le, aga nüüd on uued te­le­fo­nid vä­ga hea­de kaa­me­ra­te­ga ja ta on ha­ka­nud taas roh­kem pil­dis­ta­ma.