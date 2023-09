„Mõ­ned väi­ke­sed va­ja­vad suu­reks sirgumiseks roh­kem tu­ge ja tä­he­le­pa­nu. Sel­le­pä­rast ava­me meie esi­me­se ta­san­dus­rüh­ma,“ üt­les Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­te­aia di­rek­tor Mar­ju Män­nik­saar ree­del, 1. sep­temb­ril las­teaia uue õp­peaas­ta avaak­tu­sel.

Pä­rast las­teaia-aas­ta pi­du­lik­ku sis­se­ju­ha­ta­mist au­las kut­su­ti uue rüh­ma esi­me­sed lap­sed koos ema­de-isa­de­ga Moo­ni rüh­ma. Mul­lu val­mi­nud juur­de­e­hi­tu­se käi­gus ehi­ta­ti en­di­ses­se saa­li rüh­ma­ruu­mid väiksemat kollektiivi vajavatele las­te­le. Aas­ta ae­ga oli seal sõi­me­rühm, nüüd ava­ti ta­san­dus­rühm lo­go­pee­di­lis­te prob­lee­mi­de­ga las­te­le.

„Siin rüh­mas hak­ka­vad käi­ma lap­sed, kel­le kõ­ne va­jab li­sa­tu­ge ning siia suu­na­tak­se Ra­ja­leid­ja ot­su­se­ga. Se­ni on nad käi­nud Tal­lin­nas spet­sia­lis­ti­de juu­res, kuid nüüd saa­vad vä­he­malt kaks-kolm kor­da nä­da­las lo­go­pee­di­list abi oma las­teaiast – las­te­ga hak­ka­vad li­saks õpe­ta­ja­te­le te­ge­le­ma rüh­ma lo­go­peed Pil­le Ti­na-Kuu­sik ja eri­pe­da­goog Kat­rin Prii­vits,“ sel­gi­tas Ruk­ki­lil­le õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Mai­ken Rem­lik.

Rüh­ma õpe­ta­ja Ül­le Eer­mann ja abiõ­pe­ta­ja Ül­le Saem töö­ta­sid en­ne sa­mas rüh­mas, aga sõi­meea­lis­te las­te­ga. En­ne ta­san­dus­rüh­ma ava­mist teh­ti nei­le koo­li­tu­si ning käi­sid tut­vu­mas ka Tal­lin­nas ühe sar­na­se las­teaia­rüh­ma­ga. Uues rüh­mas on nen­de hoo­le all eri va­nu­ses lap­sed, esial­gu ne­li pois­si, kõi­ge noo­rem on kol­me­ne ja va­nim kuueaas­ta­ne. Kõik nad käi­sid va­rem las­teaia ta­va­rüh­mas, üks Raa­si­ku, tei­sed Aru­kü­la las­te­aias. Sep­temb­ri­kuu jook­sul tu­leb rüh­ma ka kaks tüd­ru­kut.

„Ta­san­dus­rüh­mas võib ol­la ku­ni 12 last, aga kui on või­ma­lik, siis me rüh­ma nii suu­reks ei kas­va­ta,“ ar­vas Mar­ju Män­nik­saar.

Mai­ken Rem­lik li­sas, mi­da väik­sem on rühm, seda rohkem on õpetajatel ja tugispetsialistidel aega iga lapsega individuaalseks tegelemiseks.

Lapsevanem Anna-Liisa Miilits rõõmustas, et enam ei pea pojaga Tallinna vahet sõitma, rühmas on kõik vajalikud tugi­spetsialistid olemas: „Kuna sellistest rühmadest on väga suur puudus, kartsin, kas üldse saame siia koha. Õnneks alustatakse hoopis väikese rühmaga.“

Kui tasandusrühmas käiva lapse kõne saab korda ja muid probleeme ei ole, võib ta naasta tavarühma.

„Kui kaua üks laps tasandusrühma jääb, on väga keeruline prognoosida, seda enam, et meile on see alles esmakordne kogemus,“ lausus direktor.

Aruküla lasteaias avatud tasandusrühm on Raasiku vallas esimene, kuid neid tekib Marju Männiksaare sõnul Eesti lasteaedadesse pidevalt juurde, nagu ka sobitusrühmi, kuna tuge vajavate laste arv pidevalt kasvab: „Kindlasti pole neid rühmi siiski piisavalt. Lisaks on lapsi, kelle toe vajadused on palju suuremad, kui tasandusrühmas on võimalik pakkuda. Tänu uue rühma avamisele on hakanud meieni järjest rohkem jõudma küsimused ja mured nendelt vanematelt, kelle lastele oleks vaja arendusrühma. Arendusrühmas võib olla kuni 7 last ja selle avamine on palju keerulisem. Praegu ei ole meil arendusrühma jaoks võimekust – pole vabu ruume ega spetsiaalset personali.“