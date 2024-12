Järg­mi­sest aas­tast hak­ka­vad Ani­ja val­la mu­nit­si­paal­koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­jad ja spet­sia­lis­tid oma las­te eest, kes käi­vad val­la las­teae­da­des, maks­ma se­ni­sest li­gi poo­le väik­se­mat ko­ha­ta­su. Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et val­la laste­­aeda­des on osa­lus­ta­su suu­rus ühe lap­se eest 3 prot­sen­ti jooks­va aas­ta pal­ga alam­mää­rast, kui te­ma vä­he­malt üks va­nem töö­tab Ani­ja val­la mu­nit­si­paal­koo­lis või mu­nit­si­paal­las­teaias õpe­ta­ja, abi­õpe­ta­ja, as­sis­ten­di, tu­gis­pet­sia­lis­ti või tu­gii­si­ku­na. Käe­so­le­val aas­tal on see 24,60 eu­rot, kuid uuest aas­tast alam­palk tõu­seb. Kõi­gi­le teis­te­le las­te­le, kel­le mõ­le­mad va­ne­mad on re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­da, keh­tib val­la las­teae­da­des 6,5prot­sen­di­li­ne kuu­ta­su, mis käe­so­le­val aas­tal on 53,30 eu­rot.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem põh­jen­das mää­ru­se muut­mi­se esi­me­sel lu­ge­mi­sel ok­toob­ris, et kva­li­fit­see­ri­tud õpe­ta­jad-tu­gispetsialistid on siht­rühm, ke­da on pi­de­valt puu­du. Ta tõi näi­te, et tä­na­vu au­gus­tis kan­di­dee­ris üks kva­li­fit­see­ri­tud õpe­ta­ja nii Ani­ja kui naa­ber­val­la las­teae­da. Te­ma töö­le saa­mi­seks oleks olnud abi, kui muude soodustuste hulgas oleks saanud pakkuda tema lastele soodsamaid lasteaiakohti.

Kva­li­fit­see­ri­tud töö­ta­ja­te puu­dus on abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul prob­leem peaae­gu kõi­gis val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes. Portaali Haridussilm eelmise aas­ta and­me­tel on Aeg­vii­du koo­lis kva­li­fi­kat­sioo­ni­le vas­ta­vaid õpe­ta­jaid 64,7 prot­sen­ti ja Keh­ra güm­naa­siu­mi põ­hi­koo­li osas 59,7 prot­sen­ti, Ees­ti kesk­mi­sest näi­ta­jast ehk 78,2 prot­sen­dist oli see kõr­gem vaid Ala­ve­re põ­hi­koo­lis – 93,8 prot­sen­ti. Kva­li­fi­kat­sioo­ni­le vas­ta­vaid tu­gi­spet­sia­lis­te on val­la ha­ri­du­s­asu­tus­tes vaid ük­si­kuid. Val­la­va­lit­sus pak­kus ko­ha­ta­su soo­dus­tust ühe meet­me­na, mis ai­taks ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se spet­sia­lis­te töö­le vär­va­ta, mo­ti­vee­ri­da ja tööl hoi­da.

Ok­toob­ris suu­na­ti eel­nõu tei­se­le lu­ge­mi­se­le, sest vo­li­ko­gu liik­med soo­vi­sid ko­mis­jo­ni­des aru­ta­da, kas las­teaia­ta­su soo­dus­tu­se saa­ja­te rin­gi laien­da­da ka kõi­gi­le teis­te­le val­laee­lar­vest pal­ka saa­va­te­le töö­ta­ja­te­le, kel­le lap­sed käi­vad Ani­ja val­la las­te­ae­da­des. 21. no­vemb­ril toi­mu­nud is­tun­gil võe­ti eel­nõu 16 poolt- ja ühe vas­tu­hää­le­ga vas­tu esialg­sel ku­jul. Ko­ha­ta­su soo­dus­tust oma las­te eest hak­ka­vad saa­ma val­la koo­li­de ja las­te­ae­da­de õpe­ta­jad, abiõ­pe­ta­jad, as­sis­ten­did, lo­go­pee­did, psüh­ho­loo­gid, sot­siaal­pe­da­goo­gid, eri­pe­da­goo­gid ja tu­gi­isi­kud. Val­laee­lar­ve­le tä­hen­dab see käe­so­le­va aas­ta and­me­te põh­jal ko­ha­ta­sust tu­lu vä­he­ne­mist 4420 eu­rot aas­tas, li­saks tu­leb ta­su­da 2928 eu­rot eri­soo­dus­tus­mak­su aas­tas.

Ala­tes 1. jaa­nua­rist keh­tib las­te­ae­da­de kor­ras veel üks muu­da­tus. Kao­ta­tak­se osaa­ja või­ma­lus ehk või­ma­lus maks­ta poo­le väik­se­mat ko­ha­ta­su, kui laps on las­teaias hom­mi­kust ku­ni lõu­na­ni. Tii­na Si­lem üt­les, et se­da on ka­su­ta­tud üs­na vä­he, käe­so­le­val aas­tal käivad poo­le päe­va kau­pa las­teae­da­des 18 last: „Sa­mas ka­su­ta­vad nad ära ühe täis­ko­ha, me ei saa te­ma ase­mel võt­ta las­teae­da last, kes oleks seal ko­gu päe­va.“

Las­teae­da­de-kor­ras sä­tes­ta­ti ka, et ju­hul, kui juu­lis ava­tak­se ka­heks nä­da­laks las­teae­da­de val­ve­rühm, tu­leb lap­se­va­ne­ma­tel sel­le eest ko­ha­ta­su maks­ta 6,5 prot­sen­ti alam­pal­gast, mis 2024. aas­tal on 53,30 eu­rot. Se­ni­ses mää­ru­ses oli ka­he­nä­da­la­se val­ve­rüh­ma ta­su­na fik­see­ri­tud 13 prot­sen­ti alam­pal­gast.