Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ain Pae EK­RE ni­me­kir­jast kin­kis oma Me­ri­ka­da­ka ta­lu ko­duaias kas­va­nud kuu­se Kuu­sa­lu val­la­ma­ja et­te jõu­lu­puuks. Te­ma sõ­nul oli puu um­bes 25 aas­ta va­nu­ne ja kas­va­nud nii suu­reks, et hak­kas õue var­ju­ta­ma ja oli va­ja ma­ha saa­gi­da. „EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na koo­so­le­kul aru­ta­si­me, et an­ne­taks sel­le kuu­se val­la­le jõu­lu­puuks. Prae­gu­sel pi­me­dal ja nuk­ral ajal on rõõ­muks iga val­gus­kiir, sä­ra­gu see EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na eest­ve­da­mi­sel püs­ti­ta­tud kuusk val­la­rah­va ja las­te rõõ­muks,“ sel­gi­tas ta. Kuusk pan­di Kiiu mõi­sa et­te plat­si­le nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril. Va­ba­taht­li­kult olid abis et­te­võt­ja Paul La­tik ja E-20 mees­kond. Emart Majamarket andis tõstuki. Ain Pae remontis tuled, mis lõhuti mõni aasta tagasi ja on nüüd pandud kuusele.