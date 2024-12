Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Ka­rdi­na val­la ning Lok­sa lin­na Lea­der te­ge­vus­rühm Aren­dus­ko­da avas 11.-15. no­vemb­ri­ni es­ma­kord­selt Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di+ toe­tus­meet­me „Sot­siaal­ne kaa­sa­tus ko­gu­kon­da­des“. Esi­ta­tud taot­lus­te­le saab ja­ga­da toe­tus­te­na 150 725 eu­rot, ühe­le taot­lu­se­le mak­si­maal­selt 6029 eu­rot, omao­sa­lu­se nõuet po­le. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et täh­ta­jaks esi­ta­ti 20 taot­lust, nen­de ko­gu­sum­ma on 115 939 eu­rot. Poo­led taot­lu­sed on see­kord Kuu­sa­lu val­last. Taot­lu­si hak­kab hin­da­ma ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad An­ne­li Ki­vi­saar Hal­ja­la val­last, Kai­sa Lin­no Kuu­sa­lu val­last, Õn­ne­la Ted­re­kin Lok­salt, Vil­lu Varb­la­ne Ta­pa val­last, Ele Tern ja Rii­na Ah­ven Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­tena.