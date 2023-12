Kuu­sa­lu val­las loe­tak­se kõik jäät­me­val­da­jad bio­jäät­me­te koht­kom­pos­ti­ja­teks.

Vas­ta­valt jäät­me­sea­du­se­le keh­tib Ees­tis nõue, et hil­je­malt 2023. aas­ta lõ­puks pea­vad oma­va­lit­su­sed kor­ral­da­ma oma hal­dus­ter­ri­too­riu­mil toi­du­jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se.

Ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 tu­leb kõi­gil jäät­me­val­da­ja­tel an­da ko­gu­tud bio­jäät­med tek­ke­ko­hal jäät­me­ve­da­ja­le üle või nõue­te­ko­ha­selt kom­pos­ti­da sõl­tu­ma­ta kin­nis­tu asu­ko­hast ja ela­mu tüü­bist.

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak ja Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann saat­sid oma val­la kõi­gi­le jäät­me­val­da­ja­te­le ehk kin­nis­tuoma­ni­ke­le tea­te, et neil tu­leb käe­so­le­va aas­ta lõ­puks saa­ta val­la­va­lit­su­se­le fo­to enda kin­nis­tul asu­vast kom­post­rist, kom­pos­ti­kas­tist või kom­pos­tiau­nast koos kin­nis­tu aad­res­si­ga. Kui fo­tot ja aad­res­si po­le aas­ta lõ­puks saa­de­tud, loe­tak­se kin­nis­tu oma­nik bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te üleand­jaks, tal peab ole­ma bio­jäät­me­te kon­tei­ner ning uuest aas­tast ha­ka­tak­se iga ka­he nä­da­la ta­gant se­da tüh­jen­da­ma.

Ju­hul kui jäät­me­te ära­veo päe­val bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rit kin­nis­tul ei ole, esi­tab jäät­me­ve­da­ja oma­ni­ku­le tü­hi­sõi­du ar­ve. Kui bio­jäät­me­te kon­tei­ner puu­dub jär­jest mit­mel kor­ral, on nii Ani­ja kui ka Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sel õi­gus alus­ta­da jäät­me­val­da­ja osas jä­re­le­val­ve­me­net­lust. Ra­ha­li­ne trahv jäät­me­hool­du­sees­kir­ja nõue­te rik­ku­mi­se eest on ku­ni 800 eu­rot.

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak kom­men­tee­ris, et prae­gu­seks on bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kom­pos­ti­mi­se koh­ta saa­dud in­fot 680 jäät­me­val­da­jalt ja pal­jud on kin­ni­ta­nud, et plaa­ni­vad fo­to kom­pos­ti­mi­sest saa­ta lä­hia­jal. Bio­la­gu­ne­va­id jäät­meid ko­gu­vad ja an­na­vad val­las ära 101 jäät­me­val­da­jat, neist ena­mik on korter­ma­ja­de ühis­tud, mõ­ned ka era­ma­ja­de oma­ni­kud. Kok­ku on Ani­ja val­las jäät­me­val­da­jaid um­bes 1400.

Raa­si­ku val­las on kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kom­pos­ti­mi­sest prae­gu­seks tea­da and­nud um­bes 65 prot­sen­ti jäät­me­val­da­ja­test – kom­pos­ti­mi­sest on tea­ta­nud üle 900 kin­nis­tuo­ma­ni­ku. Bio­jäät­meid ko­gu­vad ja an­na­vad ära ligikaudu 120 jäät­me­val­da­jat. Raa­si­ku val­las on jäät­me­val­da­jaid kok­ku 1536. Li­gi 500 jäät­me­val­da­ja koh­ta se­ni in­fo puu­dub, kas nad kom­pos­ti­vad või hak­ka­vad bio­jäät­meid üle and­ma.

Mõ­le­mas val­las toi­mub bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te ära­ve­du ta­su­ta. Ani­ja val­las osutab kor­ral­da­tud jäät­me­ve­do teenust Eko­vir OÜ, Raa­si­ku val­las Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS.

Kuu­sa­lu val­las

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et Kuu­sa­lu val­las on kõik jäät­me­val­da­jad va­bas­ta­tud bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kom­pos­ti­mi­se tões­ta­mi­se ko­hus­tu­sest ja nad loe­tak­se kom­pos­ti­ja­teks.

Ka kortermajade elanikud või ühistud ja et­te­võt­ted peavad söö­gi­jäät­med üle and­ma, kui neid ei kompostita. Ju­hul kui jäät­me­ve­da­jal või Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel on kaht­lus, et ko­ha­peal ei kom­pos­ti­ta, peab jäät­me­val­da­ja tões­ta­ma oma kom­pos­ti­mist fo­to­ga.

Kuu­sa­lu val­las an­na­vad kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja­le bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid üle prae­gu­seks 110 jäät­me­val­da­jat, kok­ku on val­las jäät­me­val­da­­jaid 2180.

Ka Kuu­sa­lu val­las on kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS. Et­te­võ­te avas Maar­dus bio­gaa­si­te­ha­se, gaa­si too­de­tak­se bio­la­gu­ne­va­test jäät­me­test.

Kui­das toi­du­jäät­meid ko­gu­da?

Ko­dus tu­leb toi­du­jäät­meid ko­gu­des ka­su­ta­da eral­di anu­mat. Või­ma­lu­sel ko­gu­da jäät­meid lah­ti­selt, va­ja­du­sel ka­su­ta­da pa­ber- või bio­la­gu­ne­vat kot­ti, mit­te ki­le­kot­ti. Ma­hu­ti puh­tu­se hoid­mi­seks on või­ma­lik ka­su­ta­da voo­der­dus­kot­ti, sel­le pai­gal­du­se saab tel­li­da jäät­me­ve­da­jalt.

Aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid võib kom­pos­ti­da lah­ti­selt au­nas, bio­la­gu­ne­vad köö­gi- ja söök­la­jäät­meid nõue­te­ko­ha­se kin­ni­se kom­post­ri­ga või ha­jaa­sus­tu­ses au­nas. Bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid to­hib tek­ke­ko­hal kom­pos­ti­da ük­sik-, paa­ris- ja ri­dae­la­mu juures. Val­la­va­lit­sus­tel on õi­gus te­ha eran­deid kor­te­re­la­mu­te kin­nis­tul kom­pos­ti­mi­se­le läh­tu­des igast juh­tu­mist eral­di.