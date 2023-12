Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus ot­sib ava­li­ku kon­kur­si­ga töö­ta­jat, kel­le üle­san­ne on kor­ral­da­da nii Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo te­ge­vust kui or­ga­ni­see­ri­da Aeg­vii­du piir­kon­nas kul­tuu­ri- ja va­ba­a­jaü­ri­tu­si.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, ku­na val­la­va­lit­su­sel ei õn­nes­tu­nud kon­kur­si­ga lei­da Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ope­ree­ri­mi­seks koos­töö­part­ne­rit, ot­sus­ta­ti ühen­da­da Ter­vi­se­de­poo ja Aeg­vii­du rah­va­ma­ja te­ge­vu­sed.

„Järg­mi­sed pool aas­tat rah­va­ma­jas na­gu­nii kul­tuu­ri­tööd te­ha ei saa, sest seal on aju­ti­selt las­teaia­rüh­mad. See­tõt­tu saaks ka kul­tuu­riü­ri­tu­si kor­ral­da­da pea­mi­selt de­poos ning ka­hel ma­jal võiks ol­la üks juht,“ üt­les ta.

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja en­di­ne ju­ha­ta­ja Bir­git Pih­la­mäe, kes ala­tes ke­va­dest oli Aeg­vii­du ja Keh­ra piir­kon­na ning on no­vemb­rist üks­nes Aeg­vii­du kul­tuu­ri­juht, ning Aeg­vii­du de­poo pe­re­nai­ne Brit Tam­me­jõe, kes on Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma pal­gal, on tööl jaa­nua­ri al­gu­se­ni. Nad kumb­ki ei soo­vi­nud ühen­da­tud ame­ti­ko­ha­le asu­da ning koon­da­tak­se. Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus võ­tab rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ja Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­se ase­mel töö­le tu­ris­mi­asja­li­se.

„Sel­list ame­ti­ni­me soo­vi­tas mul­le üks tu­ris­mias­ja­tund­ja, see ole­vat Ees­tis ju­ba üs­na le­vi­nud,“ sõ­nas val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Ta rää­kis, et ees­märk on muu­ta kul­tuu­ri­juh­ti­mist tõ­hu­sa­maks: „2024 on ko­gu val­la jaoks ma­jan­dus­li­kult kee­ru­li­ne aas­ta ja ka meie ot­si­me kok­ku­hoiu­koh­ti. Me ei saa enam igas ma­jas hoi­da eral­di ju­ha­ta­jat, püüa­me juh­ti­mist muu­ta efek­tiiv­se­maks ning ühen­da­me Aeg­vii­du piir­kon­na kul­tuu­ri-, spor­di- ja tu­ris­mi­te­ge­vu­se. See­tõt­tu võ­ta­me töö­le ühe ini­me­se, kes hoiab nä­da­la­va­he­tus­tel lah­ti de­pood ja tee­nin­dab klien­te, eden­dab mat­ka- ja tu­ris­mi­punk­ti tööd ning kor­ral­dab ka piir­kon­na kul­tuu­riü­ri­tu­si.“

Vei­ko Veiert li­sas, et kui­gi need vald­kon­nad või­vad tun­du­da vä­ga eri­ne­vad, on kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­ne sar­na­ne ning ka tu­rism ja sport üks osa kul­tuu­rist. Ta rõ­hu­tas, et olu­li­ne on te­ha koos­tööd ja kaa­sa­ta üri­tus­te or­ga­ni­see­ri­mis­se ka Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, kool, piir­kon­na tei­sed asu­tu­sed.

Val­la kul­tuu­ri­ju­hi sõ­nul on kul­tuu­ri­tööd muu­de­tud efek­tiiv­se­maks ka Keh­ras – seal ei ole enam ame­tis piir­kon­na kul­tuu­ri­juh­ti, te­ma üle­san­deid täi­dab kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja: „Mi­na val­mis­tan te­ge­vu­sed et­te, or­ga­ni­see­rin aja, ko­ha ja esi­ne­jad, üri­tus­te toi­mu­mi­se ajal on Keh­ra rah­va­ma­jas abiks pe­re­nai­ne Kai­di Puu­sepp. Sar­na­selt võiks jät­ku­da ka Aeg­vii­dus, kui saame rahvamajas taas hakata kultuuritegevusi läbi viima.“

Järg­mi­se aas­ta kul­tuu­rika­va on Vei­ko Veier­ti sõ­nul val­mis ning Aeg­vii­du piir­kon­nas püü­tak­se kul­tuu­riü­ri­tu­si te­ha sa­mas ma­hus na­gu se­ni: „Esi­me­sel poo­laas­tal, kui rah­va­ma­ja on las­teaia ka­su­tu­ses, toi­mu­vad te­ge­vu­sed ena­mas­ti õues, ala­tes vast­la­päe­vast ku­ni jaa­ni­tu­le­ni. De­poo­hoo­nes saab kor­ral­da­da nii kont­ser­te kui pe­reü­ri­tu­si. Kont­ser­te saa­me te­ha veel ki­ri­kus ning kin­no on piir­kon­na rah­vas oo­da­tud Keh­ras­se, seal tee­me pen­sio­nä­ri­de­le ka päe­va­seid seans­se.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja pi­das vä­ga olu­li­seks, et tu­le­val aas­tal jät­kuks tä­na­vu es­ma­kord­selt toi­mu­nud Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val, sest Aeg­vii­du on Ees­ti mat­ka­pea­linn.