Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si, et lei­da Ani­ja val­la 2023. aas­ta te­gi­jad. Lõp­pe­va aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja tu­le­va aas­ta veeb­rua­ris, kuid kan­di­daa­ti­de üles sead­mi­ne al­gas es­mas­päe­val, 11. det­semb­ril ning kes­tab aas­ta lõ­pu­ni.

„Va­rem ole­me kon­kur­si väl­ja kuu­lu­ta­nud jaa­nua­ris. See­kord ot­sus­ta­si­me se­da te­ha va­rem, et kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks ja hää­le­ta­mi­seks jääks roh­kem ae­ga,“ põh­jen­das Ani­ja val­la aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Kon­kurss toi­mub 10. kor­da. Aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se 12 ka­te­goo­rias, ka­te­goo­riad on sa­mad, mis eel­mi­sel kor­ral: aas­ta te­gu, aas­ta et­te­võt­ja te­gu, aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu, aas­ta kul­tuu­ri­te­gu, aas­ta ha­ri­dus­te­gu, aas­ta spor­di­te­gu, aas­ta noor­soo­töö­te­gu, aas­ta kesk­kon­na­te­gu, aas­ta va­ba­taht­lik, aas­ta sä­de, aas­ta noor ning aas­ta ko­gu­kond.

Kan­di­daa­te saa­vad üles sea­da kõik soo­vi­jad in­ter­ne­tis Ani­ja val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas SPO­KU või saa­ta e-kir­ja­ga val­la­va­lit­sus­se. Jaa­nua­ri al­gu­ses an­nab va­lit­sus te­da, mil­lal al­gab üles sea­tud kan­di­daa­ti­dest aas­ta te­gi­ja­te va­li­mi­ne. Aas­ta te­gi­jad va­lib rah­vas, hää­le­ta­da saab ku­ni 28. jaa­nua­ri­ni SPO­KUs ning isi­kut tõen­da­va do­ku­men­di alu­sel ka val­la­ma­jas.

„Kan­di­daa­te saa­vad esi­ta­da ja aas­ta te­gi­ja­te hää­le­ta­mi­sel osa­le­da kõik soo­vi­jad, mit­te ai­nult Ani­ja val­la ko­da­ni­kud. Kuid na­gu näeb et­te eel­mi­sel aas­tal keh­tes­ta­tud kord, saab iga ini­me­ne hää­le­ta­da ai­nult ühe kor­ra,“ rõ­hu­tas Jan­ne Kal­lak­maa.

Ta kut­sus val­lae­la­nik­ke ole­ma ak­tiiv­sed ja aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­te esi­ta­ma: „Tee­me head ja mär­ka­me head! Ka mär­ka­mi­ne on tun­nus­tus. Kõik ei päl­vi tiit­lit, kuid usun, et ju­ba see, et on tä­he­le pan­dud ja kon­kur­si­le üles sea­tud, on tun­nus­tus.“

Aas­ta te­gi­jaid tä­na­tak­se tra­dit­sioo­ni­li­selt Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud vas­tu­võ­tul 23. veeb­rua­ril Keh­ras val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ning Ani­ja val­la kuns­ti ja kä­si­töö­te­gi­ja­te loo­min­gu­ga.