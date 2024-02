Ühen­da­su­tu­se ni­meks soo­vi­tak­se Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­kool.

Ani­ja val­la­va­lit­sus viis Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li lap­se­va­ne­ma­te seas lä­bi kü­sit­lu­se, mi­da ar­va­tak­se las­teaia ja koo­li ühen­da­mi­sest. Ku­na saa­dud ta­ga­si­si­de oli val­da­valt ha­ri­du­sa­su­tus­te liit­mist toe­tav, esi­tab val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le eel­nõu ühen­da­da Ala­ve­re kool ja Ani­ja Val­la Las­teae­da­de Mõm­mi­la las­te­aed ala­tes 1. au­gus­tist üheks asu­tu­seks.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem rää­kis, et möö­du­nud aas­tal jõu­dis val­la­va­lit­sus­se Ala­ve­re piir­kon­na lap­se­va­ne­ma­telt ning las­teaia ja koo­li töö­ta­ja­telt soov lii­ta ühen­da­su­tus­se Ani­ja Val­la Las­teaiad kuu­luv Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaed hoo­pis Ala­ve­re põ­hi­koo­li­ga.

„Idee tu­li nii-öel­da alt­poolt, kui­gi ka val­la­va­lit­su­se tööp­laa­nis ja val­la aren­gu­ka­vas on kir­jas, et hak­ka­me tä­na­vu ana­lüü­si­ma Ala­ve­re ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­ti­mist. Meil on Ani­ja Val­la Las­teae­da­de ka­he di­rek­to­ri ko­ge­mus, et asu­tust oleks efek­tiiv­sem juh­ti­da, kui ju­hi töö­koor­mus oleks vei­di väik­sem. Kolm ma­ja 300 lap­se ja 80 töö­ta­ja­ga on ühe­le ju­hi­le tões­ti vä­ga pal­ju. Ku­na Ala­ve­re ko­gu­kond ja asu­tus­te töö­ta­jad leid­sid, et koo­li ja las­teaia võiks ühen­da­da ju­ba käe­so­le­va aas­ta sü­gi­sest, siis võt­si­me sel­le kii­re­mi­ni ka en­da tööp­laa­ni,“ üt­les Tii­na Si­lem.

Vallavalitsuse algatusel toimus 19. detsembril Ala­ve­re rah­va­ma­jas ava­lik aru­te­lu, kus rää­gi­ti ha­ri­du­sa­su­tus­te liit­mi­se või­ma­li­kest ees­mär­ki­dest ja ris­ki­dest. Koo­so­le­kul osa­le­nud lap­se­va­ne­mad, hoo­le­ko­gu­de liik­med ja las­tea­su­tus­te töö­ta­jad toe­ta­sid ideed viia Ala­ve­re las­teaed ja kool 2024. aas­ta sü­gi­seks ühi­se juh­ti­mi­se al­la.

15.-21. jaa­nua­ril kor­ral­da­ti Ala­ve­re piir­kon­na lap­se­va­ne­ma­te­le elekt­roo­ni­li­ne kü­sit­lus, kas nad pool­da­vad ha­ri­du­s­asu­tus­te liit­mist või ei. Ühen­da­mi­se poolt olid 31 ehk 79,5 prot­sen­ti vas­ta­nuist. Kaks ini­mest ehk 5,1 prot­sen­ti vas­ta­sid, et toe­ta­vad tea­tud tin­gi­mus­tel. Ühen­da­mi­se vas­tu oli 1 ini­me­ne ehk 2,6 prot­sen­ti, era­poo­le­tuid oli 5 ehk 12,8 prot­sen­ti.

Ini­me­ne, kes oli ühen­da­mi­se vas­tu, lei­dis, et Ala­ve­re las­teaial võiks ol­la oma di­rek­tor, aga väik­se­ma töö­koor­mu­se­ga. Ting­li­kud pool­da­jad vas­ta­sid, et pool­da­vad liit­mist ju­hul, kui Ala­ve­res säi­lib ja jääb pü­si­ma 9klas­si­li­ne põ­hi­kool.

„See on täies­ti aru­saa­dav, kui soo­vi­tak­se, et las­tel oleks või­ma­lik põ­hi­kool lõ­pe­ta­da ko­du­lä­he­da­ses koo­lis. Rii­gi suund on, et ko­du­lä­he­das­tes koo­li­des saak­sid lap­sed käia 6 klas­si ja ala­tes 7. klas­sist lä­hek­sid kes­kus­tes asu­va­tes­se koo­li­des­se. Kui­gi see oleks ra­ha­li­selt ka­su­li­kum, siis meil sel­list plaa­ni ei ole – näe­me, et Ala­ver­re jääb ka edas­pi­di 9klas­si­li­ne kool,“ sel­gi­tas abi­val­la­va­nem.

Kü­sit­lu­ses said vas­ta­jad ka ar­va­must aval­da­da, kas soo­vi­vad ko­gu­kon­nas täien­da­va­te aru­te­lu­de kor­ral­da­mist ja liit­mi­se­tee­ma­li­si koo­so­le­kuid. 38 ini­mest leid­sid, et täien­da­va­te koh­tu­mis­te kor­ral­da­mi­seks ei ole va­ja­dust.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li ja las­teaia ühen­da­mist toe­ta­vad Tii­na Si­le­mi kin­ni­tu­sel ka koo­li õpi­las­­esin­dus ning hoo­le­ko­gu. Koo­li hoo­le­ko­gu lei­dis, et liit­mi­ne muu­dab piir­kon­na ha­ri­du­se komp­lek­seks ter­vi­kuks, mis toe­tab nii õpe­ta­jaid kui lap­si mõ­le­mas ma­jas.

Lap­se­va­ne­ma­te seas lä­bi vii­dud kü­sit­lu­ses pa­lu­ti veel vas­ta­ta, mil­list ni­me ühen­da­su­tu­se­le ee­lis­ta­tak­se. Üle­kaa­lu­kas ee­lis­tus kuu­lus ni­me­le Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­kool. Li­saks pa­ku­ti Ala­ve­re kool, Ala­ve­re Las­te Kool ja Ala­ve­re las­teaed-kool.

Eelnõu Alavere põhikooli ja Mõmmila lasteaia ühendamisest on 22. veebruaril Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel. Sel­leks, et liit­mi­ne toi­muks veel tä­na­vu, peab vo­li­ko­gu ot­su­se te­ge­ma märt­si lõ­puks.

Möö­du­nud aas­tal lii­de­ti Ani­ja val­las Aeg­vii­du kool ja Me­si­ta­ru las­teaed. Abi­val­la­va­ne­ma hin­nan­gul on 5 kuu põh­jal va­ra jä­rel­du­si te­ha, kuid koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se esi­me­si po­si­tiiv­seid mär­ke on ju­ba nä­ha: „Di­rek­tor on tööd üm­ber kor­ral­da­nud, näi­teks jäl­gib koo­li lo­go­peed nüüd ka las­teaia­lap­si. Tu­gi­tee­nus­te pu­hul on va­ra­ne mär­ka­mi­ne vä­ga olu­li­ne. Tehakse koo­li ja las­teaia ühi­sü­ri­tu­si. Olen lap­se­va­ne­ma­na osa­le­nud Aeg­vii­du koo­li 1. sep­temb­ri ak­tu­sel ja jõu­lu­peol. To­re on nä­ha, et olu­li­si täht­päe­vi tä­his­ta­tak­se ühi­se pe­re­na.“