Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­dab koos­töös val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga 8. veeb­rua­ri õh­tul Keh­ra rah­va­ma­jas idee­kor­je, et ko­gu­da ko­gu­kon­na­liik­me­telt val­la heao­lu puu­du­ta­vaid mõt­teid ja et­te­pa­ne­kuid. „Tee­me idee­kor­jet teist aas­tat. Tä­nu eel­mi­se­le idee­kor­je­le teh­ti kor­da mit­u tä­na­va­val­gus­tit, noor­te­ko­gu pa­nus­tas eel­kõi­ge loo­du­se puh­tu­se­le – kor­ral­da­si­me Keh­ra piir­kon­nas kaks vä­ga edu­kat ko­ris­tus­päe­va,“ üt­les val­la noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li. Ta li­sas, et nel­ja­päe­va õh­tul oo­da­tak­se rah­va­maj­ja kõi­ki, kel­le sü­da­mea­si on Ani­ja val­la areng ja sel­les­se pa­nus­ta­mi­ne: „Seal esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud aru­ta­me val­laa­met­ni­ke­ga lä­bi ning üri­ta­me neist või­ma­li­kult pal­ju el­lu viia.“