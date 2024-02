Kuu­sa­lu kesk­koo­li spor­di­kes­kus tä­his­tas det­semb­ri al­gu­ses 15. sün­ni­päe­va – kesk­koo­li kõr­va­le ehi­ta­tud spor­di­kes­kus koos uju­la­ga ava­ti 12. det­semb­ril 2008.

Ala­tes ava­mi­sest spor­di­kes­ku­se ju­hi ame­tis ol­nud Kad­ri Ida­vain sõ­nas, et suurt pi­du see­kord pi­da­ma ei ha­ka­tud, tä­his­ta­ti oma töö­ta­ja­te rin­gis, kut­su­ti ka en­di­si kol­lee­ge, söö­di tor­ti, vaa­da­ti va­nu pil­te.

„Kuu­sa­lu val­las on sport ja ter­vi­ses­port au sees, uju­la ka­su­ta­jaid on aas­ta-aas­talt juur­de tul­nud ja võib öel­da, et ko­gu ma­ja on ena­mas­ti rah­vast täis. Ka sis­se­tu­le­kud on kas­va­nud. Aas­tal 2009 tee­ni­si­me ruu­mi­de ren­dist ja uju­la pi­le­ti­test eu­ro­des­se üm­be­rar­ves­ta­tu­na um­bes 80 000 eu­rot, aas­tal 2018 oli see sum­ma 130 000 eu­rot. Ko­roo­na ajal sis­se­tu­lek lan­ges mär­ga­ta­valt, aga eel­mi­sel aas­tal oli see li­gi­kau­du 136 000 eu­rot ning ala­nud aas­taks prog­noo­si­me 146 000 eu­rot,“ rää­kis ju­ha­ta­ja.

Ku­na komp­lek­si ülal­pi­da­mis­ku­lud on suu­re­ne­nud, kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hil­ju­ti spor­di­kes­ku­se uue hin­na­kir­ja, mis hak­kab keh­ti­ma 1. märt­sist. Ju­ha­ta­ja sõ­nul kas­va­vad hin­nad kesk­mi­selt 10-15 prot­sen­ti: „Ma­ja ülal­pi­da­mi­ne on läi­nud jär­jest kal­li­maks. Kõi­ge suu­rem ku­lu on küt­mi­ne, sest meil on gaa­si­kü­te. Va­he­peal olid vä­ga ras­ked aas­tad, kui gaa­si hind tõu­sis. Kas­va­nud on re­mon­di­va­ja­dus.“

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on spor­di­kes­ku­se ülal­pi­da­mi­seks ka­van­da­tud käe­so­le­vaks aas­taks 345 427 eu­rot. Töö­ta­jaid on kok­ku 14, osad töö­ta­vad poo­le ko­ha­ga. Pea­le ju­ha­ta­ja on tööl kolm ad­mi­nist­raa­to­rit ja kolm val­veinst­ruk­to­rit, viis ko­ris­ta­jat, uju­la teh­nik ja staa­dio­ni hool­de­meis­ter.

Ra­huo­lu-uu­ring

Kad­ri Ida­vain: „Kor­ral­da­si­me jaa­nua­ris ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu, sai­me 81 di­gi­taal­set ja ne­li pa­be­ril vas­tust. Nüüd on kok­ku­võ­te teh­tud ja rõõ­mu teeb, et meie tee­nin­dust kii­de­tak­se. Suur osa sel­lest lä­heb kind­las­ti ad­mi­nist­raa­to­ri­te hea­le töö­le. Al­gu­sest pea­le on ad­mi­nist­raa­to­ri­na töö­ta­nud Kad­ri Kot­kas, Kärt Väärt­nõul täi­tub 15 tööaas­tat märt­si­kuus, An­ne­li Liit­vee tu­li töö­le aas­ta ta­ga­si.“

Tee­nin­dust, in­fo kät­te­saa­da­vust, hin­na­ta­set, puh­tust ja tree­nin­gu­te ta­set on heaks ja vä­ga heaks hin­na­tud prot­sen­tuaal­selt pa­re­mi­ni, kui olid eel­mi­se uu­rin­gu tu­le­mu­sed 2018. aas­tal, suu­rus­jär­gud on um­bes sa­mad.

Tee­nin­dust hin­da­sid heaks või vä­ga heaks 91,4 (2018. aas­tal 89,9), in­fo kät­te­saa­da­vust 90,1 (2018. aas­tal 80,9), hin­na­ta­set 76,5 (2018. aas­tal 66,3), puh­tust 75,3 (2018. aas­tal 69,6), tree­nin­gu­te kva­li­tee­ti 67,6 (2018. aas­tal 60,7) pro­tsen­ti vas­ta­nu­test.

Ruu­mi­de olu­kor­ra koh­ta and­sid hin­nan­gu hea või vä­ga hea poo­led ku­ni kol­man­dik vas­ta­nu­test. Kõi­ge vä­hem ol­di ra­hul jõu­saa­li­ga, mi­da ni­me­ta­ti väi­ke­seks ja sead­meid võiks ol­la roh­kem, ning ae­roo­bi­ka­saa­li­ga, mis va­jaks tõ­hu­sa­mat ven­ti­lat­sioo­ni. Mär­gi­ti ka, et pe­su­ruu­mi­des võiks te­ha ka­pi­taal­se re­mon­di, lei­li­sau­na­des va­he­ta­da la­va­lauad, suu­re spor­di­saa­li põ­ran­dal vä­hen­da­da li­be­dust, au­ru­saun ol­la pa­rem, uju­las ve­si soo­jem, riie­tus­ruu­mi­des ja fua­jees on kit­sas, staa­dio­nil tri­büü­nid amor­ti­see­ru­nud ja mu­ru ei ole kva­li­teet­ne.

Ju­ha­ta­ja tõ­des, et uu­si in­ves­tee­rin­guid ha­ka­ti spor­di­kes­ku­ses­se taht­ma pea­gi pä­rast ava­mist: „Tee­me re­mon­ti ja in­ves­tee­rin­guid nii­pal­ju, kui sel­leks ra­ha saa­me val­laee­lar­vest. Val­la­ma­jas ol­lak­se tead­li­kud, et meie jõu­saal on lii­ga väi­ke, pe­su­ruu­mid va­ja­vad re­mon­ti ja ven­ti­lat­sioon üm­be­re­hi­tust. Kõi­ge kii­re­mas jär­je­kor­ras oleks va­ja re­mon­ti­da lei­li­sau­nad ja pe­su­ruu­mid. Va­ra­se­malt ole­me saa­nud in­ves­tee­rin­guid bas­sei­ni­de vee pa­re­maks pu­has­ta­mi­seks, õue ska­te­par­gi, mul­ti­funkt­sio­naal­se pal­li­väl­ja­ku, vä­li­jõu­saa­li jaoks, eel­mi­se aas­ta lõ­pus ava­si­me ma­dal­seik­lus­ra­ja. Spor­di­kes­ku­se hoo­ne laien­du­sest on jut­tu ol­nud aas­taid, kuid val­las on prae­gu muud prio­ri­tee­did, pea­mi­ne on Kuu­sa­lu kesk­koo­li­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne. Püüa­me hoi­da sta­biil­sust, ole­ma­so­le­va­te või­ma­lus­te­ga hak­ka­ma saa­da ja pak­ku­da Kuu­sa­lu val­la rah­va­le või­ma­li­kult mit­me­külg­seid spor­ti­mis­või­ma­lu­si.“

Kui pal­ju ini­me­si spor­ti­mas käib?

Koo­li­päe­va­del toi­mu­vad nii uju­las kui spor­di­saa­li­des ja kesk­koo­li­hoo­ne­ga ühen­da­vas ga­le­riis ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid. Järg­ne­vad tree­nin­gud es­malt õpi­las­te­le, siis täis­kas­va­nu­te­le ja nii õh­tul ku­ni us­te sul­ge­mi­se­ni. Kad­ri Ida­vain loet­les, et ala­tes mul­lu sü­gi­sest on eri­su­gu­seid tren­ne taas juur­de tul­nud: tant­sut­ree­nin­guid õpi­las­te­le on nüüd kok­ku 5, li­saks uus joo­gat­ree­ning täis­kas­va­nu­te­le. Eri­ne­vaid tree­nin­guid on spor­di­kes­ku­ses või­ma­lik va­li­da õpi­las­tel ja täis­kas­va­nu­tel roh­kem kui küm­ne spor­di­a­la hul­gast ning tree­nin­gu­grup­pe eri va­nus­te­le on roh­kem – jalg­pall, korv­pall ja võrk­pall, saa­li­ho­ki, ten­nis, ker­ge­jõus­tik, uju­mi­ne, ka­ra­te, pi­la­tes.

„Ree­de ja lau­päe­va õh­tul on veel va­bu ae­gu tree­nin­gu­teks, aga elu on näi­da­nud, et siis on osa­le­jaid vä­he. Sa­mas on me ma­jas ena­mas­ti rah­vast ju­ba ala­tes va­ra­hom­mi­kust. Kel­la seits­mest tu­le­vad esi­me­sed uju­jad ning se­da po­le­gi juh­tu­nud, et uju­la oleks mõ­nel hom­mi­kul pä­ris tü­hi.“

Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju ini­me­si spor­di­kes­ku­ses spor­ti­mas käib, vas­tas ta, et se­da kü­si­tak­se sa­ge­li, kuid pä­ris täp­set vas­tust po­le, sest osad kü­las­ta­jad või­vad ühel päe­val käia mi­tu kor­da, kir­ja lä­heb kü­las­tus, mit­te ni­mi.

„Näi­teks kol­ma­päev. Uju­las on viiel klas­sil uju­mis­tund, kok­ku ku­ni 100 õpi­last. Uju­mis­tren­ni­des veel um­bes 75 õpi­last, li­saks pe­reü­hin­gu uju­ta­mis­tun­nid, ja need uju­jad, kes tu­le­vad omal käel. See­ga uju­las käib kok­ku paar­sa­da ini­mest. Spor­di­saa­li­des on ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid kok­ku sa­ja­kon­na­le õpi­la­se­le, siis 16 eri­ne­vat tren­ni kok­ku li­gi 160 ini­me­se­le. Kol­ma­päe­val tä­hen­dab see kok­ku 400-500 kü­las­tust. Kuu­sa­lu kan­di rah­vas on sport­lik. Sa­mas, kui juu­ni­kuus koo­li po­le, tree­nin­gud on hooa­ja lõ­pe­ta­nud ja il­mad soo­je­mad, võib kol­ma­päe­val uju­las ja ko­gu ma­jas ol­la um­bes 30 kü­las­ta­jat,“ kir­jel­das ta.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus lii­tus 9 aas­tat ta­ga­si en­di­se Spor­tID, uue ni­me­ga Steb­by in­ter­ne­ti­kesk­kon­na­ga, mil­le kau­du saa­vad tööand­jad ra­has­ta­da töö­ta­ja­te ter­vi­se- ja spor­di­te­ge­vust. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se kü­las­tu­si kom­pen­see­ri­vad oma töö­ta­ja­te­le kuus ku­ni 30 eu­ro ula­tu­ses Steb­by kau­du nii osad ko­ha­li­kud et­te­võt­ted kui ka mu­jalt Ees­tist. Jaa­nua­ris lii­tus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus.