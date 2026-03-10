Alates 1. märtsist töötab Aegviidu piirkonna kultuurijuhina Sandra Puusepp. Senine Kehra ja Aegviidu kultuurijuht Triin Vespere jätkab Kehra piirkonna kultuurijuhina.
Sandra Puusepp on pärit Tallinnast, kuid elab perega alates 2018. aastast Aegviidus. Ta on õppinud toonases Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis maastikuarhitektuuri ning omandanud Tartu Kutsehariduskeskuses kondiitri kutse. Pärast lapsehoolduspuhkust töötas mõned aastad Tallinnas pagari- ja kondiitriettevõttes Pagaripoisid ning ühes väikeses kohvikus. Kui tema perre sündis teine poeg, koliti Aegviidus värskelt renoveeritud majja.
„Siin elas minu vanaema Helju Savi. Ta oli Aegviidu koolis bioloogiaõpetaja, pensionieas 1990ndatel pidas kodupoodi. Mina olin lapsena kõik suved tema juures. Vanas eas kolis vanaema linna, meie tulime perega Aegviitu,“ ütleb Sandra Puusepp.
Aegviidus hakkas ta registreeritud koduköögis tegelema toitlustamisega, valmistas tellimuste peale torte-kringleid, viiel suvel tegi kodukohvikutepäeval menukat Mannatera kohvikut, paar kuud töötas ka Aegviidu lasteaias kokana. 2021. aastal õppis Sandra Puusepp Kundalini jooga õpetajaks ning hakkas läbi viima joogatreeninguid.
Enne, kui jäi ootama kolmandat last, hiljuti aastaseks saanud poega, tegutses Sandra Puusepp koos nelja kohaliku naisega Aegviidus Mäe tänaval asunud Ajaleidja Loomemajas.
„Tegime käsitööd, kogukonnale üritusi, rõhutasime vaimse tervise tähtsust. Nüüd oleme igaüks leidnud oma suuna. Minu jaoks oli see kaheaastane periood justkui võti rahvamaja uksele, millest nüüd kultuurijuhina sisse astusin,“ räägib piirkonna uus kultuurijuht.
Ta lisab, et oli ka eelmiste konkursside ajal veeretanud peas mõtet, kuidas oleks selles ametis töötada: „Kaheksa aasta jooksul, mil olen Aegviidus elanud, on kultuuritöötaja ameti nimetus ja sisu mitu korda muutunud ning rahvamajal on olnud mitu juhti. Minul oli kandideerimiseks jäänud viimane samm seni tegemata. Loomemaja perioodil sain üritusi korraldada, õhtuid juhtida, tegeleda reklaamiga. Siis mõistsin, et asjaajamine, suhtlemine, rahva kaasamine on minu teemad. Kui Aegviidu senine kultuurijuht vihjas, et võiksin kandideerida, otsustasin seda teha. Olen meie rahvamaja juhte alati imetlenud, igaüks neist on kogukonna kultuuri panustanud omanäoliselt. Soovisin teada, mida mina saaksin sellel kohal pakkuda.“
Piirkonna kultuurijuht on ametis poole kohaga, rohkem töötajaid Aegviidu rahvamajas ei ole. Suuremate haldustöödega tegeleb vallavalitsus ning maja koristamisel aitab kultuurijuhti rahvamajas eakate võimlemisringi ja mälutreeninguid juhendav Maire Saar.
„Ta on minu väga tore abiline, teeb pärast treeninguid põrandad puhtaks. Tänu temale on mul ka meie eakatega väga hea kontakt,“ sõnab Sandra Puusepp.
Ootab kohaliku rahva ettepanekuid
Uus kultuurijuht kinnitab, et rahvamajas toimub iga päev mõni huviring või treening, kuid ruumi on ka uutele tegevustele.
Keskmiselt korra kuus esmaspäeviti on kinopäev – näidatakse Eesti uusi filme. Kui seni on olnud üks seanss ja õhtuti, siis edaspidi hakatakse näitama iga filmi kaks korda, lõunal ja õhtul. Sandra Puusepp selgitab, et esmaspäeva hommikupoolikul käivad eakad rahvamajas võimlemas ning tahaksid ka kinos käia, kuid ei saa või jaksa samal päeval teist korda rahvamajja minna. Seetõttu saavad nemad kohe pärast võimlemistundi jääda filmi vaatama: „Loomulikult on lõunasele seansile oodatud ka kõik teised huvilised.“
Esmaspäeviti, mitte küll igal nädalal, viib noortekeskuse juht Annika Klemets rahvamajas läbi viltimisringi, teisipäeva õhtuti käib seal koos lauluselts, kolmapäeviti juhendab Virge Palmsalu hantlitega lihastreeningut, neljapäeviti Vahur Värk Hiina tervisevõimlemist. Ka Aegviidu koolitüdrukud käivad neljapäeviti omaalgatuslikult tantse harjutamas. Nädalavahetusel juhendab Jaanus Tüli trummiringi ja Janne Kuuskla rahvatantsu.
„Reedeti veel ühtegi regulaarselt ringi ei ole, kuid juba eelmise kultuurijuhi ajal said kokku kutsutud näitehuvilised. Selle üle on väga hea meel, minu arvates peaks ühes rahvamajas olema ka rahvateater. Trupp on nüüd koos, näitering stardivalmis, tegeleme juhendaja otsimisega. Üks kandidaat on olemas, väga loodan, et jõuame kokkuleppele ja märtsi lõpus saab ring alustada,“ lausub Sandra Puusepp.
Ta on ka Aegviidu kooli kogukonnajuhi Triin Takkisega arutanud, kuidas kooli ja rahvamaja koostööd tihendada: „Kuulume ühe kogukonna alla ning peaksime kasutama ühiselt kõiki võimalusi, mis meil on. Rääkisime, et kui koolis on üritusi, kus lapsed esinevad, võiksid need toimuda rahvamajas, meie saalil on lava. 17. märtsil tulevadki kooli- ja lasteaialapsed emakeelepäeva tähistamiseks rahvamajja jutte pajatama ja luuletusi lugema. Osa saama on oodatud kõik meie kogukonna inimesed.“
Sandra Puusepp on oma tuttavatelt ja teistelt Aegviidu inimestelt uurinud, millised on nende ootused kultuurijuhile. Kui vanemaealised on huvitatud väljasõitudest-ekskursioonidest, siis keskealised tunnevad puudust DJ-ga tantsupeost. Ta kinnitab, et võtab rõõmuga vastu kõigi kohalike elanike ettepanekud-ideed, kuidas saab kultuurijuhina nende soove täita: „Rahvamaja on meie kõigi oma, soovin, et igas vanuses inimesed tunneksid, et on siia oodatud. Andke julgelt teada, mis teid huvitab.“