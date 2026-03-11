Wednesday, 11.03.2026
Sõnumitoojas 11. märtsis

Poolt
Sõnumitooja
-
49
  • Digikuu Kuusalu vallas – arvutikasutamise tasuta koolitused täiskasvanutele;
  • KÜLLI VEST alustas koos Südameapteegiga Kuusalus tööd kümme aastat tagasi;
  • Kõnnu kunstnikud pühendasid Kuusalu rahvamajas avatud tänunäituse kodukohale;
  • Lahemaa pälvis Roheliste Sihtkohtade maailmakonkursil militaarpärandi looga 3. koha;
  • Meie Lahemaa rahvuspark saab 55aastaseks;
  • Kuusalu Soojuse nõukogu muudatus;
  • Arenduskoja taotlusvooru 61 projekti;
  • Harjutusvälja hüvitis Anija ja Kuusalu vallale;
  • Aegviidu piirkonna kultuurijuhi ametisse asus SANDRA PUUSEPP;
  • Kohalikud naised peavad Alaveres taaskasutuspoodi;
  • Kehra kooli köögi renoveerimiseks uus hange;
  • Raasiku valla eakate arvuti- ja nutikursus on väga populaarne;
  • Raasiku vallavalitsus korraldab taas huvihariduse projektikonkursi;
  • Raasiku vallaeelarve toetused kultuuriseltsidele ja spordiklubidele;
  • Raasiku vallavalitsus jagas küladele toetust;
  • Peningi Külaselts loobus endistest raamatukoguruumidest.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. märtsil.

