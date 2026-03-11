Sõnumitoojas 11. märtsis

- Digikuu Kuusalu vallas – arvutikasutamise tasuta koolitused täiskasvanutele;
- KÜLLI VEST alustas koos Südameapteegiga Kuusalus tööd kümme aastat tagasi;
- Kõnnu kunstnikud pühendasid Kuusalu rahvamajas avatud tänunäituse kodukohale;
- Lahemaa pälvis Roheliste Sihtkohtade maailmakonkursil militaarpärandi looga 3. koha;
- Meie Lahemaa rahvuspark saab 55aastaseks;
- Kuusalu Soojuse nõukogu muudatus;
- Arenduskoja taotlusvooru 61 projekti;
- Harjutusvälja hüvitis Anija ja Kuusalu vallale;
- Aegviidu piirkonna kultuurijuhi ametisse asus SANDRA PUUSEPP;
- Kohalikud naised peavad Alaveres taaskasutuspoodi;
- Kehra kooli köögi renoveerimiseks uus hange;
- Raasiku valla eakate arvuti- ja nutikursus on väga populaarne;
- Raasiku vallavalitsus korraldab taas huvihariduse projektikonkursi;
- Raasiku vallaeelarve toetused kultuuriseltsidele ja spordiklubidele;
- Raasiku vallavalitsus jagas küladele toetust;
- Peningi Külaselts loobus endistest raamatukoguruumidest.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. märtsil.