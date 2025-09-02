Va­li­mis­lii­dud, kes soo­vi­vad osa­le­da ok­toob­ris toi­mu­va­tel ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mis­tel, pea­vad sel­leks esi­ta­ma tea­ti­se. Se­da sai te­ha ala­tes 20. au­gus­tist. Va­li­mis­lii­dud re­gist­ree­rib val­la või lin­na va­li­mis­ko­mis­jon. Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks oli Ani­ja ja Raa­si­ku val­las kum­mas­ki 2 ja Kuu­sa­lu val­las 1 va­li­mis­liit.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris tei­si­päe­val, 26. au­gus­til vas­ta­valt lae­ku­nud tea­tis­te­le kaks va­li­mis­lii­tu. Esi­me­se­na re­gist­ree­ri­ti Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, mil­le asu­ta­jad on Enn Pung, Rii­vo Noor, Mar­gus Nõl­vak, Aa­re Nurm ja Erik Jü­riöö, vo­li­ta­tud esin­da­ja on Aa­re Nurm. Va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus ni­me­lü­hen­d on VAÜ.

Tei­se­na re­gist­ree­ri­ti Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­teks Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald, mil­le asu­ta­jad on Anu Vask ja Ma­rek Suik, vo­li­ta­tud esin­da­jad on Joo­nas Kuusk­la ja Anu Vask. Va­li­mis­lii­du ni­me­lü­hen­diks mää­ra­ti VUAV.

Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­teks sa­mu­ti 26. au­gus­til Va­li­mis­lii­du Are­nev Raa­si­ku Vald, mil­le asu­ta­jad ja vo­li­ta­tud esin­da­jad on Ju­ta Asu­ja ja Piia Mai Rüh­ka. Va­li­mis­lii­tu ni­me­lü­hen­diks mää­ra­ti VLAR. Teatise valimisliidu registreerimiseks oli esitanud ka Kodukoha Valimisliidu asutajad Kadi Tammaru, Maarja Sikut, Anne Veltmann-Veski ja Avo Möls.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris nel­ja­päe­val, 28. au­gus­til Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, mil­le asu­ta­jad on Ur­mas Kirs­ti, Ul­ve Märt­son, Ter­je Kraan­velt ja Kris­ti Ve­te­maa, vo­li­ta­tud esin­da­ja on Ter­je Kraan­velt. Va­li­mis­lii­du ni­me­lü­hen­diks mää­ra­ti VLÜK.

Va­li­mis­lii­te saab re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­da 4. sep­temb­ri­ni.

Era­kon­nad end va­li­mis­teks re­gist­ree­ri­ma ei pea. En­ne kan­di­daa­ti­de re­gist­ree­ri­mi­st tuleb neil esi­tada val­la või lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­tis vo­li­ta­tud esin­da­ja­te and­me­te­ga. Esmas­päe­vaks olid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de­le oma esin­da­ja tea­da and­nud Eesti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond (EK­RE). Ani­ja val­las on va­li­mis­tel EK­RE vo­li­ta­tud esin­da­ja Trii­nu Al­li­pe­re, Raa­si­ku val­las Ralf Rist­hein. Kuu­sa­lu val­las on va­li­mis­tel osa­le­mi­sest tea­ta­nud EK­RE, kel­le vo­li­ta­tud esin­da­ja on Ran­no Pool; Re­for­mie­ra­kond, vo­li­ta­tud esin­da­ja on Maar­ja Mets­tak; Kes­ke­ra­kond, vo­li­ta­tud esin­da­jad on Vär­ner Loots­mann ja Hil­le­ri Trei­salt; Pa­rem­pool­sed, vo­li­ta­tud esin­da­jad on Ma­rin Te­rep ja And­res Kaar­mann; ning Isa­maa Era­kond, volitatud esindaja on esitamata. Re­for­mie­ra­kond on esi­ta­nud ka kan­di­dee­ri­ja­te 10­liik­me­li­se ni­me­kir­ja.

Kan­di­daa­tide re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­mi­ne al­gas sa­mu­ti 20. au­gus­til ning kes­tab 9. sep­temb­ri õh­tu­ni. Hil­je­malt 11. sep­temb­ril kell 18 lõp­eb vi­ga­de pa­ran­da­mi­ne kan­di­daa­ti­de do­ku­men­ti­des. Va­li­mis­ko­mis­jo­nid kin­ni­ta­vad nõue­te­ko­ha­selt re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­tud kan­di­daa­did hil­je­malt 14. sep­temb­ril ning sel­gi­tavad lii­su heit­mi­se­ga numb­ri­te and­mi­se jär­je­kor­ra era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de va­hel ning ük­sik­kan­di­daa­ti­de va­hel. Pä­rast se­da kol­me päe­va jook­sul võib kan­di­daat esi­ta­da kan­di­dee­ri­mi­sest loo­bu­mi­se aval­du­se.

Va­li­mis­te­päev on 19. ok­too­ber. Eel­hää­le­ta­mi­ne ja elektrooniline hääletamine kestavad 13.-18. ok­toob­ri­ni.

Va­li­mis­te­päe­val 19. ok­toob­ril on va­li­mis­jaos­kon­nad ava­tud kell 9-20. Ku­ni kel­la 20 võib va­li­ja pa­ber­se­de­li­ga hää­le­ta­des muu­ta oma elekt­roo­ni­li­selt an­tud häält.