Valimisliidud, kes soovivad osaleda oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, peavad selleks esitama teatise. Seda sai teha alates 20. augustist. Valimisliidud registreerib valla või linna valimiskomisjon. Käesoleva nädala alguseks oli Anija ja Raasiku vallas kummaski 2 ja Kuusalu vallas 1 valimisliit.
Anija valla valimiskomisjon registreeris teisipäeval, 26. augustil vastavalt laekunud teatistele kaks valimisliitu. Esimesena registreeriti Valimisliit Anija Ühendus, mille asutajad on Enn Pung, Riivo Noor, Margus Nõlvak, Aare Nurm ja Erik Jüriöö, volitatud esindaja on Aare Nurm. Valimisliidu Anija Ühendus nimelühend on VAÜ.
Teisena registreeriti Anija vallavolikogu valimisteks Valimisliit Uuenev Anija Vald, mille asutajad on Anu Vask ja Marek Suik, volitatud esindajad on Joonas Kuuskla ja Anu Vask. Valimisliidu nimelühendiks määrati VUAV.
Raasiku valla valimiskomisjon registreeris vallavolikogu valimisteks samuti 26. augustil Valimisliidu Arenev Raasiku Vald, mille asutajad ja volitatud esindajad on Juta Asuja ja Piia Mai Rühka. Valimisliitu nimelühendiks määrati VLAR. Teatise valimisliidu registreerimiseks oli esitanud ka Kodukoha Valimisliidu asutajad Kadi Tammaru, Maarja Sikut, Anne Veltmann-Veski ja Avo Möls.
Kuusalu valla valimiskomisjon registreeris neljapäeval, 28. augustil Valimisliidu Ühine Kodu, mille asutajad on Urmas Kirsti, Ulve Märtson, Terje Kraanvelt ja Kristi Vetemaa, volitatud esindaja on Terje Kraanvelt. Valimisliidu nimelühendiks määrati VLÜK.
Valimisliite saab registreerimiseks esitada 4. septembrini.
Erakonnad end valimisteks registreerima ei pea. Enne kandidaatide registreerimist tuleb neil esitada valla või linna valimiskomisjonile teatis volitatud esindajate andmetega. Esmaspäevaks olid Anija ja Raasiku valla valimiskomisjonidele oma esindaja teada andnud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Anija vallas on valimistel EKRE volitatud esindaja Triinu Allipere, Raasiku vallas Ralf Risthein. Kuusalu vallas on valimistel osalemisest teatanud EKRE, kelle volitatud esindaja on Ranno Pool; Reformierakond, volitatud esindaja on Maarja Metstak; Keskerakond, volitatud esindajad on Värner Lootsmann ja Hilleri Treisalt; Parempoolsed, volitatud esindajad on Marin Terep ja Andres Kaarmann; ning Isamaa Erakond, volitatud esindaja on esitamata. Reformierakond on esitanud ka kandideerijate 10liikmelise nimekirja.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine algas samuti 20. augustil ning kestab 9. septembri õhtuni. Hiljemalt 11. septembril kell 18 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides. Valimiskomisjonid kinnitavad nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid hiljemalt 14. septembril ning selgitavad liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel. Pärast seda kolme päeva jooksul võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.
Valimistepäev on 19. oktoober. Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine kestavad 13.-18. oktoobrini.
Valimistepäeval 19. oktoobril on valimisjaoskonnad avatud kell 9-20. Kuni kella 20 võib valija pabersedeliga hääletades muuta oma elektrooniliselt antud häält.