TERVISEAMET
Seoses seenehooaja algusega sagenevad ka kõned mürgistusinfoliinile 16662. Selleks, et seenelkäik pakuks rõõmu ega lõppeks tervisemurega, tasub teada, kuidas mürgistust ennetada ja mida teha, kui õnnetus siiski juhtub.
Kõige olulisem reegel on lihtne: kui kahtled, ära korja. Korjata ja süüa tuleks ainult neid seeni, mida tuntakse kindlalt. Algajale seenelisele soovitame lihtsat lähenemist: õppida selgeks 1-2 äratuntavat söögiseent ja piirduda nende korjamisega. Kõik tundmatud või kahtlased seened jäägu metsa – nii väheneb segiajamise oht, mis on üks peamisi seenemürgistuse põhjuseid. Näiteks võib valge kärbseseene segamini ajada metsšampinjoni, sirmiku ja kitsemampliga.
Seente määramiseks mõeldud nutirakendused võivad olla abiks, kuid nende täpsus pole alati tagatud – eriti siis, kui rakenduse koostajate seas pole seeneteadlast.
Seeneroog valmista ja söö samal päeval
Alla kaheaastastele lastele ei tohiks seeneroogasid pakkuda, nende seedesüsteem ei ole veel valmis seeni seedima. Ka täiskasvanutel võivad tekkida tervisehädad, kui seenetoitu on valesti säilitatud või korduvalt üles soojendatud. Seened tuleks puhastada ning neist valmistatud toit ära süüa samal päeval.
Seenehoidiseid ei pea kohe tarbima, kuid oluline on, et purki saaksid vaid need seened, mille söödavuses ollakse täiesti kindlad.
Ka külas olles tasub uurida, milliseid seeni on toidus kasutatud. Seda on tähtis teada, sest kui ilmnevad seenemürgistuse sümptomid, saab mürgistusinfoliin paremini nõustada.
Seenemürgistuse esmaabi
Seenemürgistuse kahtluse korral ei tasu ootama jääda, vaid tuleb helistada kohe mürgistusinfoliinile 16662, mis töötab ööpäevaringselt. Infoliin on anonüümne ning sealt saab nõu, kuidas edasi toimida.
Mürgistuse tõsiduse hindamisel on oluline teada, kui kiiresti pärast seente söömist sümptomid tekkisid ning millist seent söödi või arvati söödavat.
Mitmete seenemürgistuste korral on abi aktiivsöest. Seda võiks kodus varuks olla täiskasvanu kohta 50 grammi ehk umbes 200 tabletti. Enne aktiivsöe manustamist tuleb kindlasti nõu pidada mürgistusinfo spetsialistiga ja järgida tema juhiseid.
Iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja -lahtisus viitavad enamasti seedetraktiärritusele. Kui sümptomid ilmnevad kuni kolme tunni jooksul, on enamasti tegu seenega, mis ei põhjusta eluohtlikku mürgistust. Kui seedetrakti sümptomid ilmnevad hiljem, tuleb kahtlustada mürgistust eluohtlike seentega. Sellisel juhul on vajalik kiire meditsiiniline läbivaatus ja jälgimine haiglas.