Vi­ha­soo rah­va­ma­jas 14. kor­da toi­mu­nud pil­lip­ral­le avas ka see­kord lõõt­sa­lu­gu­de­ga pea­kor­ral­da­ja, va­ba­rii­gi pil­li­mees Kert Krüs­ban, kes kin­ni­tas, et te­ma on vaid kuu­lu­tu­se edas­ta­ja, see pi­du kor­ral­dab en­nast ise: „Kut­su­sin pil­lip­ral­le­le oma­kan­di ja kau­ge­malt pil­li­me­hi ja -nai­si ning he­li­me­he an­samb­list Tuu­le­bant. Pi­du saab teoks Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si ja ko­gu me kü­la toel. Ja nen­de abil, kes tu­le­vad pil­li män­gi­ma. Pil­lip­ral­le­le pa­ni 14 aas­tat ta­ga­si alu­se an­sam­bel VVV ning to­re, et ik­ka on ka ük­si­ke­si­ne­jaid, vah­va oli nä­ha uu­si tu­li­jaid lä­he­malt ja kau­ge­malt ning va­nu oli­jaid. Pä­rast vii­ma­seid la­va­esi­ne­jaid jäm­mi­si­me saa­lis veel mi­tu tun­di.“

Pea­le Kert Krüs­ba­ni esi­ne­sid ko­ha­li­kest muu­si­ku­test Anet­te Teern akor­dio­nil, And­res Napp kar­moš­kal, Rai­vo Nurm­sa­lu lõõts­pil­lil, Mer­le Krüs­ban ja Ger­ta Al­le­mann akor­dio­nil, an­sam­bel VVV, Mar­ten Ku­nin­gas, Kad­ri Voo­rand ja te­ma­ga koos Kert Krüs­ban, As­so Int, Rai­vo Nurm­sa­lu. Hend­rik Vikk esi­tas ar­vu­ti­muu­si­kat. Kert Krüs­ban oli la­val veel vast­loo­dud bän­di­ga, kus mu­sit­see­ri­sid ka ta sõb­rad Rand­mar Tuu­le­mäe Ta­palt ja Ka­ta­rii­na Nel­li Tiis­ler an­samb­list Lei­ga­rid. Pa­su­na­koo­ris Sa­mo­var olid Kert Krüs­ban ning ta sõb­rad Tar­tust As­so Int ja Mar­git Re­ba­ne. La­val käis mu­sit­see­ri­mas ka kvin­tett Krüs­ban, Tuu­le­mäe, Ko­bin, Zol­go ja Mänd.

Peol osa­les taas Joa­ves­ki bänd. Kuu­sa­lust oli an­sam­bel Laa­re, Kol­gast Rein T. Re­ba­ne ja Emil Ru­ti­ku.

Na­gu eel­mi­sel kor­ral, nii ka tä­na­vu esi­nes pil­lip­ral­lel bänd Keh­rast – see­kord­se ni­me­ga Tiit Trol­la Ni­me­li­ne Rah­va­muu­sika­an­sam­bel koos­sei­sus Ain Trol­la, Lau­ri Rul­li, Joosep Voolmaa ja Mar­ko Rul­li ning nen­de kü­la­li­se­si­ne­ja oli Vi­ha­soo ela­nik Tiit Trol­la.

Peo vii­mas­te esi­ne­ja­te­na laul­sid tüd­ru­kud Lii­si Krüs­ban ja Ro­san­na Voo­rand koos ka­he sõb­ran­na­ga la­val ka­rao­ket.

Te­le­saa­test sün­di­nud an­sam­bel Jaa­gu­pid

Peo ül­la­tus oli see­kord an­sam­bel Jaa­gu­pid koos­sei­sus Ma­rek Tam­mets Pu­di­soolt, Leon­hard Tuul Keh­rast ja Krist­jan Luik Tal­lin­nast – pü­ha­päe­va õh­tu­ti Ka­nal 2 muu­si­ka­saa­tes „Tä­heks sün­di­nud“ võis­tel­nud tiim, kes imi­tee­ris Ter­mi­naa­to­ri so­lis­ti Jaa­gup Kree­mi. Pil­lip­ral­lel laul­sid nad an­samb­li Ter­mi­naa­tor kolm lau­lu. Tiim jõu­dis te­le­saa­tes fi­naa­li ja Ma­rek Tam­mets või­tis ko­gu saa­te.

Et­te­pa­ne­ku pil­lip­ral­lel esi­ne­mi­seks tei­nud Leon­hard Tuul rää­kis, et tun­neb Vi­ha­soost Re­nee Krüs­ba­nit ja ta ven­da Ker­ti: „Käi­sin pil­lip­ral­lel 15 aas­tat ta­ga­si, Kert oli siis noor poiss ja män­gis seal lõõt­sa. Pi­du oli too­kord kihvt ja kui te­gi­me nüüd Pu­di­sool Ma­re­ki juu­res proo­vi, pak­ku­sin, et lä­he­me. Pil­lip­ral­le oli jäl­le äge – ko­gu­kond tu­leb kok­ku ja teeb ühist as­ja.“

Ma­rek Tam­mets üt­les, et pil­lip­ral­lel oli pä­rast Ka­nal 2 saa­det nen­de esi­me­ne esi­ne­mi­ne kol­me­ke­si. Edas­pi­di on plaa­nis te­ha kont­ser­te koos fi­naa­li jõud­nud tii­mi­ga Ma­ria Cal­las.

„Mul­le vä­ga meel­di­vad sel­li­sed üri­tu­sed na­gu pil­lip­ral­le. To­re oli, kui­das seal ko­gu­kond sä­rab,“ tun­nus­tas ta.

Ma­rek Tam­mets: „Töö­tan ko­dus, val­mis­tan et­te 40mi­nu­ti­list sõud era­pi­du­del esi­ne­mi­seks, jäl­jen­dan hää­li, on val­gus­män­gu ja tos­su. Kol­gas tu­leb mai­kuus kont­sert „Kol­ga mäss“, seal olen val­gus­kunst­nik.“