Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va Kuu­sa­lu Soo­jus OÜ nõu­ko­gu ot­sus­tas kol­ma­päe­val, 16. ap­ril­lil toi­mu­nud koo­so­le­kul te­ha val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­neku tel­li­da val­la soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va uuen­da­mi­ne ja ar­ves­ta­da sel­le koos­ta­mi­sel kon­ku­rent­si­a­me­ti et­te­pa­ne­ku­te­ga. Eri­list tä­he­le­pa­nu tu­leks aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel pöö­ra­ta kon­ku­rent­sia­me­ti soo­vi­ta­tud ku­lu­efek­tiiv­su­se­le, sa­mu­ti kaa­lu­da Kuu­sa­lu Soo­ju­se soo­ja­toot­mi­se üleand­mist suu­re­ma­le võr­guet­te­võt­te­le, ka kaug­küt­te ots­tar­be­kust Kuu­sa­lu ja Kol­ga asu­la­tes.

Soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va peaks val­mi­ma sü­gi­seks ja val­la­vo­li­ko­gu võiks sel­le kin­ni­ta­da aas­ta lõ­puks, lei­dis nõu­ko­gu. Seo­ses soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va tel­li­mi­se­ga tu­leb val­la­va­lit­su­sel ka­van­da­da val­la li­sa­ee­lar­ves­se sel­le jaoks ra­ha.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu esi­mees Raul Val­gis­te ning liik­med Ur­mas Kirt­si, Kal­mer Märt­son, Ran­no Pool ja Kair Tam­mel aru­ta­sid soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va tee­mat seo­ses kon­ku­rent­sia­me­tilt val­la­va­ne­ma­le ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le saa­de­tud kir­ja­ga, mil­les sel­gi­ta­ti et­te­võt­te uue soo­ja­hin­na koos­kõ­las­ta­mi­se ve­ni­mist. Nõu­ko­gu koo­so­le­kul osa­le­sid ka Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt.

Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas kon­ku­rent­sia­me­ti kir­jast eel­mi­se nä­da­la le­he­numb­ris il­mu­nud loos „Kuu­sa­lu Soo­ju­se uued vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­nad“.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu esi­mees Raul Val­gis­te üt­les pä­rast kol­ma­päe­vast koo­so­le­kut le­he­le, et soo­ja­toot­mi­se teeb et­te­võt­te­le kal­li­maks hak­ke­pui­du ebaüht­la­ne kva­li­teet – hak­ke­pui­du suu­na­mi­sel trans­por­töö­ri­de ja kon­veie­ri­te kau­du ka­tel­des­se te­ki­vad suur­te puu- ja jää­tük­ki­de tõt­tu sa­ge­li um­mis­tu­sed. See põh­jus­tab rik­keid ja teh­ni­ku­te väl­ja­sõi­te, neid ai­taks väl­ti­da pa­re­ma kü­tu­se ka­su­ta­mi­ne.

Paar aas­tat ta­ga­si käis Raul Val­gis­te sõ­nul üks suu­rem võr­gu­et­te­võ­te Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja olu­kor­ra­ga tut­vu­mas, kuid Kol­ga kat­la­ma­ja vas­tu hu­vi ei tund­nud: „Aru­ta­si­me nõu­ko­gu­ga, et Ees­tis on prae­gu ne­li et­te­võ­tet, kel­le­ga võiks kat­la­ma­ja­de ope­ree­ri­mi­se üleand­mi­sest rää­ki­da – OÜ SW Ener­gia, OÜ N.R. Ener­gy, AS Uti­li­tas Ees­ti ja Ad­ven Ees­ti OÜ. Sa­mas ei pruu­gi suu­rem tee­nu­se­pak­ku­ja tä­hen­da­da ala­ti tar­bi­ja­le sood­sa­mat hin­da. Näi­teks on N.R. Ener­gy Lok­sa piir­kon­nas soo­ja hind kõr­gem kui Kuu­sa­lus ja Kol­gas. Sa­mas SW Ener­gia too­dab ise ka hak­ke­pui­tu ja kont­rol­lib sel­le kva­li­tee­ti.“

Ta mär­kis, et 20 aas­tat ta­ga­si ana­lüü­si­ti kaug­küt­te efek­tiiv­sust Kol­gas, see osu­tus kõi­ge so­bi­va­maks, nüüd võib ol­la olu­kord tei­ne.

„Uu­ri­da tu­leb ka, kui­das mõ­jutaks soo­ja­toot­mi­se üleand­mi­ne vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se ta­su­vust Kuu­sa­lu Soo­ju­ses. Ala­tes maist on Kuu­sa­lu val­la kol­mes ale­vi­kus ja 15 kü­las joo­gi­vee üht­ne hind 3 eu­rot kuup­meet­ri eest. Suu­rem vee-et­te­võ­te võib keh­tes­ta­da piir­kon­ni­ti eri hin­nad, ale­vi­kes võiks joo­gi­vee hind ol­la küll 2 eu­rot, aga väik­se­ma­tes kü­la­des tõus­ta ku­ni 10 eu­ro­ni kuup­meet­ri eest,“ li­sas nõu­ko­gu esi­mees.