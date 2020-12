„Edas­pi­di saab pas­to­raa­dis üri­tu­si kor­ral­da­da ka kül­mal ajal, kü­te töö­tab, teh­tud on esik, saal, tua­lett­ruu­mid, köök ca­te­rin­gi jaoks,“ üt­leb Lau­rent­siu­se Selt­si juht SU­LEV VALD­MAA.

Kuu­sa­lu pas­to­raa­di taas­ta­misp­ro­jek­ti au­tor, ar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki Pu­di­soolt sõ­nab, et on ra­hul – ma­ja taas­ta­mi­se plaa­ni viiak­se el­lu ta­sa­pi­si ja ju­pi­kau­pa, kuid pea­mi­ne, et as­jad lii­gu­vad.

Lau­päe­val pas­to­raa­ti kü­las­ta­nud pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma tun­dis EELK Kuu­sa­lu ko­gu­du­se Jaa­nus Ja­la­ka sõ­nul rõõ­mu, et ma­ja kor­ras­ta­tak­se. Kui pea­piis­kop viimati pas­to­raa­dis käis, oli saa­lis muld­põ­rand ja ma­ja külm.

Roh­kem kui kuus aas­tat ta­ga­si, 24. ap­ril­li õh­tul 2014 jäl­gis Kuu­sa­lu ale­vi­ku rah­vas, kui­das tu­le­kah­ju hä­vi­tas pas­to­raa­di­hoo­net. Ühi­selt pääs­te­ti ma­jast ki­ri­ku­raa­ma­tud, maa­lid, hõ­be- ja ti­nae­se­med, raa­ma­tu­ko­gu ja ka re­liik­via. Ära põ­le­sid ka­tus ja pöö­nin­guo­sa, põ­len­gus sai kan­na­ta­da ko­gu ma­ja.

Pas­to­raa­di taas­ta­mis­töö­de­le on se­ni ku­lu­nud kok­ku li­gi 200 000 eu­rot, va­ja lä­heks veel um­bes 300 000 eu­rot, mär­gib ta.

Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tõ­deb, et suur mu­re on veel, mis ko­gu hoo­nest edas­pi­di saab. Aru­ta­tud on, et sin­na võiks te­ha ore­li­kes­ku­se koos Ah­ren­si kee­le- või kon­ve­rent­si­kes­ku­se­ga.

