Nais­te­päe­val Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud tüd­ru­ku­te­hom­mi­kul võõ­rus­tas väi­ke­seid prei­li­sid es­ma­kord­selt mõi­sap­rei­li An­na Hed­wig. Ta näi­tas, kui­das mõi­sa­häär­be­ris elab ja toi­me­tab, mil­li­sed on te­ma män­guas­jad. Koos te­ma­ga said tüd­ru­kud proo­vi­da print­ses­sik­lei­te ja kü­ba­raid, õp­pi­da va­naaeg­seid tant­su­sam­me ja meis­ter­da­da käe­võ­ru.

Mõi­sap­rei­li An­na Hed­wig, kel­le rol­lis oli Re­gi­na Pen­ter, on pea­te­ge­la­ne ka Ani­ja mõi­sa ühes sün­ni­päe­va­pa­ke­tis. Prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi rää­kis, et Ani­ja mõi­sa pa­ku­tak­se nüüd või­ma­lust pi­da­da las­te sün­ni­päe­vi. En­dis­tes kon­to­ri­ruu­mi­des här­ras­te­ma­ja tei­sel kor­ru­sel on si­sus­ta­tud sün­ni­päe­va­tu­ba, sel­le kõr­val on köök. Kol­me­tun­ni­ne sün­ni­päe­va­pa­kett si­sal­dab ka tun­nia­jast ju­hen­da­tud prog­ram­mi. Va­li­da saab ka­he prog­ram­mi va­hel, mõ­le­mad on mõel­dud ku­ni 12aas­tas­te­le las­te­le. Üks prog­ramm on „Läh­me kül­la mõi­sap­rei­li An­na Hed­wi­gi­le“ – koos mõi­sap­rei­li­ga saab osa­le­da te­ge­vus­tes, mi­da vii­di lä­bi ka tüd­ru­ku­te­hom­mi­kul. Kui­gi sün­ni­päe­va­pi­du An­na Hed­wi­gi­ga so­bib eel­kõi­ge tüd­ru­ku­te­le, saab se­da Kad­ri Raud­ki­vi kin­ni­tu­sel mu­gan­da­da ka ju­huks, kui sün­ni­päe­va­peol osa­leb pois­se.

Tei­ne sün­ni­päe­vap­rog­ram­m on „Aar­de­jaht kum­mi­tus­lu­gu­de­ga“. Se­da viib lä­bi ju­tu­vest­ja, kel­le ju­hen­da­mi­sel tu­leb las­tel lei­da mõi­sast vih­je­pa­be­reid, jõu­da neil kir­jel­da­tud mõi­sa­ga seo­tud kum­mi­tus­lu­gu­de kau­du järg­mis­te vih­je­te­ni ning lõ­puks pei­de­tud aar­de­ni.

Kad­ri Raud­ki­vi üt­les, et viis hil­jaae­gu mõi­sas lä­bi esi­me­se aar­de­ja­hi­ga sün­ni­päe­vap­rog­ram­mi ja osa­le­ja­te­le vä­ga meel­dis: „14 last kuu­la­sid suure huviga. Kummitused ja mõisa salakambrid tekitavad elevust. Pärast programmi hakkasid lapsed oma vanematele lugusid ümber jutustama ja salakohti näitama.“

Esi­me­sed Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud las­te sün­ni­päe­va­peod on tel­li­nud Tal­lin­na ini­me­sed. Kad­ri Raud­ki­vi sõ­nul on nei­le meel­di­nud, et seal ei pa­ku­ta ai­nult ruu­mi sün­ni­päe­va pi­da­mi­seks, na­gu pea­lin­na män­gu­tu­ba­des ta­va­li­selt, vaid ka ai­nu­laad­set mõi­sa­te­maa­ti­ka­ga prog­ram­mi. Li­saks saa­vad peol osa­le­jad mängida mõi­sa tee­ma­tu­ba­des – kos­tüü­mi­toas, las­te­toas ja koo­li­toas.

„Oo­ta­me ka ko­ha­li­kke lap­si Ani­ja mõi­sa sün­ni­päe­va­sid tä­his­ta­ma. Sa­mal ajal kui lap­sed osa­le­vad sün­ni­päe­vap­rog­ram­mis, saa­vad nen­de va­ne­mad tut­vu­da mõi­sa pü­si­näi­tu­se­ga,“ kut­sus prog­ram­mi­juht.