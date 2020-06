Veljo Tormise Virtuaalkeskuse kujunduskonkursi võitis kunstnik MARGUS TÕNNOV

Kunstnik saab auhinnaks 500 euro suuruse stipendiumi virtuaalkeskuse identiteedi arendamiseks.

Veljo Tormise Kultuuriseltsi, virtuaalkeskuse arendusmeeskonna ja maestro Veljo Tormise perekonna koostöös valmib eesti- ja ingliskeelne Veljo Tormise Virtuaalkeskus – helilooja loomingupärandi internetipõhine digitaalne infobaas, mis on suunatud muusikahuvilistele ja -kuulajatele ning koorilauljatele. Virtuaalkeskus luuakse, et Tormise loomingut korrastada, säilitada ja levitada ning edendada selle rahvusvahelist tuntust. Praegu on tema looming internetis raskesti leitav, virtuaalkeskusesse püütakse koondada kogu helilooja looming, nii salvestused, nii plaadi-, foto- kui noodikogu, edaspidi lisatakse uued töötlused ja esitused.

Hiljuti lõppes Veljo Tormise Virtuaalkeskuse kujunduskonkurss, kuhu esitati 63 tööd. Žürii hindas parimaks kunstnik Margus Tõnnovi ideekavandi. Žürisse kuulusid Veljo Tormise Kultuuriseltsi nõukogu, helilooja perekonna liikmed, digikultuuri aasta eestvedaja Martin Adamsoo ning spetsialistid Atko Januson, Helene Vetik ja Marko Kekišev.

Autor Margus Tõnnov iseloomustab võidutööna loodud visuaalset identiteeti kui lihtsat, selget, jõulist, korrastatud ja minimalistlikku. Kiirel värvi- ja mürarikkal internetiajastul on parem eristuda lihtsa kujundi ja värvigammaga.

Logo aluseks on võetud kujund virtuaalse heliriba fragmendist. Autor kirjeldab, et samuti võib kujundil leida visuaalseid seoseid orelivilede, merelainetuse, ka merel seilava purjekaga. Soovituslik värvikasutus on must-valge, mis on jõuline, nagu ka Tormise natuur ja looming.

Virtuaalkeskuse pidulik avamine tuleb 7. augustil, maestro Veljo Tormise 90. sünniaastapäeval tema sünnikodus Kõrveaial, mis asub Kuusalu külje all Aru külas.

Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand, kes aprilli alguses käis virtuaalkeskuse loomist ja konkurssi tutvustamas Klassikaraadios, ütleb, et 7. augustil on Kõrveaial kavas tähistada Kuusalu valla aukodaniku, helilooja Veljo Tormise sünniaastapäeva kontsertlavastuse „Lindude äratamine“ esietendusega. Lavastavad Eva Koldits ja Anne Türnpu.

Tormise loomingust inspireeritud lavastust plaanitakse esitada samal ja järgmisel nädalavahetusel Kõrveaial kokku kuuel korral. Lavastust toetab rahaliselt Kultuurkapital, kes toetab ka virtuaalkeskuse rajamist. Virtuaalkeskuse tänavune eelarve on 60 000 eurot. Ettevõtmisele annavad rahalist tuge veel Kuusalu vald, Eesti Autorite Ühing, Digikultuuriaasta 2020.

Helilooja sünniaastapäeva nädalal käivitub virtuaalkeskusele kaasrahastuse leidmiseks Hooandja kampaania. Veljo Tormise Kultuuriselts on tasunud projekti omaosalused ja ka stipendiumi kunstnikule identiteedi edasisteks arendusteks.

Ulvi Rand lausub, et sel nädalal hakkavad avanema sotsiaalmeedia erinevad kanalid, kus kasutatakse Tormise virtuaalkeskuse uusi kujunduselemente: „Otsige Facebookis Veljo Tormise Virtuaalkeskus või ingliskeelset Veljo Tormis Virtual Centre.“