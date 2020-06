Ani­ja val­la­va­lit­su­ses all­kir­jas­ta­ti ree­del, 22. mail le­ping naab­ri­val­ve uue piir­kon­na moo­dus­ta­mi­se koh­ta. Naab­ri­val­ve piir­kond loo­di Aeg­vii­du kes­ku­ses­se res­to­ra­ni Va­na Wak­sal juur­de. Piir­kon­da on kaa­sa­tud ne­li res­to­ra­ni naab­ru­ses asu­vat ma­ja­pi­da­mist. Sek­to­ri­va­nem ja res­to­ra­ni Va­na Wak­sal pe­re­nai­ne Pi­ret Pur­cell üt­les, et naab­ri­val­ve­sek­tor moo­dus­ta­ti, ku­na piir­kon­nas on toi­mu­nud ma­ja­des­se sis­se­murd­mi­si ning ale­vis on sa­ge­da­sed liik­lu­sees­kir­ja­de rik­ku­mi­sed. Le­pin­gu­le kir­ju­ta­sid li­saks Pi­ret Pur­cel­li­le al­la Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na juht Ro­ger Kumm, Ani­ja val­la val­la­va­nem Rii­vo Noor ning MTÜ Ees­ti Naab­ri­val­ve te­gev­juht Ma­rek Väl­ja­ri.