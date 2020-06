Aegviidu lasteaed sai nime

Anija vallavolikogu kinnitas Aegviidu lasteaia uue põhimääruse, millega anti lasteaiale Mesitaru nimi. Möödunud sügisel korraldas lasteaed nimekonkursi, kus said osaleda kõik soovijad. Nimevariante esitasid lasteaia töötajad, pered ja vanema rühma lapsed koos õpetajatega. Lisaks lasteaianimele tuli välja pakkuda ka nimed lasteaia kolmele rühmale. Lasteaia nimeks esitati 9 varianti, neist suurem osa lähtusid lasteaia logost, millel on mesilane, ning tunnuslausest „Meie mesitarust kostab suminat“. Kõik variandid pandi hääletusele. Enim sai poolthääli Mesitaru, mille esitas õpetaja Heli Lillemets. Rühmade nimede autor on Ülle Morna. Vanema rühma nimi on Mesilased, noorem rühm Sumistajad ja sõimerühm Mummud.