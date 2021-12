„See ei ole esi­ne­mi­ne, see on ole­mi­ne,“ kir­jel­dab an­samb­li La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud asu­ta­ja ja eest­ve­da­ja Vii­vi Voo­rand äs­ja trü­kist tul­nud CD-al­bu­mi tut­vus­ta­vas teks­tis.

„Pil­li­män­gu­ga on meil nii, et noo­ti tun­ne­vad vä­he­sed. Ja kui lu­gu enam-vä­hem nä­pus, siis hak­kab sün­di­ma nii imp­ro­vi­sat­sioon kui mit­me­hääl­sus. Ja ei mit­te üht­ki val­mis­sä­ti­tud noo­ti. Ses­tap on­gi käe­so­lev sal­ves­tus ka hoo­pis eri­nev ta­va­pä­ra­sest.“

La­he­maa rah­vus­par­gi ala­delt ehk Kuu­sa­lu, Kad­ri­na ja Hal­ja­la ki­hel­kon­nast ko­gu­tud pä­ri­mus­lau­le, tant­se, pil­li­lu­gu­sid ja rah­va­män­ge tut­vus­tav an­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud sai aas­ta ta­ga­si no­vemb­ris 45aas­ta­seks. Co­vi­di pä­rast siis sün­ni­päe­va­pi­du ei pee­tud, juu­be­li­pi­du oli tä­na­vu sü­gi­sel ja toi­mus Palm­se lä­he­dal Võh­ma rah­va­ma­jas.

Sel­leks pu­huks pi­di val­mi­ma an­samb­li ka­heo­sa­li­ne CD-plaat, kuid läks loo­de­tust roh­kem ae­ga. Nüüd on plaat il­mu­nud, ti­raaž on 500. Plaa­di väl­jaand­mist toe­ta­sid ra­ha­li­selt Rah­va­kul­tuu­ri Kes­kus ja Vi­ru­maa Pä­ri­mus­kul­tuu­ri prog­ramm. Plaa­di ku­jun­das ja fo­tod te­gi Avo Sei­del­berg, teks­tid koos­tas Vii­vi Voo­rand, ing­li­se keel­de tõl­kis an­samb­li alg­koos­sei­su kuu­lu­nud Sai­ma Gor­de­je­va.

Esi­me­sel plaa­dil on va­ne­mast ajast pä­rit lau­lud, tant­su­vii­sid ja män­gu­lau­lud, ka to­ru­pil­li­lood ja ai­nu­laad­sed to­ru­pil­li­lau­lud – „Ilp il­lu­ka­te ees“, „Har­ju valts“, „Kup­pa­ri-Muia“, kok­ku 22 lu­gu. Tei­sel plaa­dil aja­li­selt uue­mad lood – „Oh, sa­ja lu­me­ke“, „Mat­lott“, „Kra­kov­jak“, „Tuus­tep“, „Alek­sand­ri valts“, kok­ku 24 lau­lu ja pil­li­lu­gu.

Vii­vi Voo­rand: „Meie re­per­tuaar on vä­ga ma­hu­kas, plaa­di­le said lem­mi­kud lä­bi ae­ga­de, ka neist kõik ei mah­tu­nud. Sal­ves­ta­si­me kuuel kor­ral ja eri koh­ta­des – RMK Oan­du kü­las­tus­kes­ku­se eks­po­sit­sioo­ni­küü­nis, mis on vä­ga hea akus­ti­ka­ga. Ka Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ja Läs­na rah­va­ma­jas. Ko­had olid eri­ne­vad ja he­li­pilt see­tõt­tu sa­mu­ti. He­li­mees Rain Or­gus on ära tei­nud suu­re töö, et saa­vu­ta­da plaa­di jaoks üht­last ta­set.“

La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud po­le la­va-an­sam­bel. Esi­ne­tak­se pub­li­ku­le või­ma­li­kult lä­he­dal ja sim­ma­ni vor­mis, kut­su­tak­se kaa­sa tant­si­ma, õpe­ta­tak­se tant­su­sam­me ja rah­va­män­ge.

„Mee­lis Ron­do fil­mis sal­ves­tus­tel tant­se. Tant­suõ­pe­tu­se ja vi­deod tant­su­dest leiab mõ­ne aja pä­rast You­Tu­be`ist CD-al­bu­mi­ga sa­ma ni­me alt „Lau­la-tant­si La­he­maa­ga“,“ lu­bab Vii­vi Voo­rand.

An­samb­lis on Har­ju­maa ja Lää­ne-Vi­ru­maa ini­me­si Kuu­sa­lu, Hal­ja­la ja Kad­ri­na val­last, ka Rak­ve­rest. Plaa­dil lau­la­vad, tant­si­vad, tõm­ba­vad pil­li Kuu­sa­lu val­last Vi­ha­soo kü­last Kert Krüs­ban (lõõts­pill), Ing­rid Nurm­sa­lu (rüt­mi­pil­lid), Rai­vo Nurm­sa­lu (lõõts­pill), An­ne-Liis Pai­de (viiul), Kers­ti Nurm­sa­lu ning ta lap­sed Kert Pär­na­mäe ja Krist­jan Pär­na­mäe, Kuu­sa­lust Ul­ve Märt­son, Lii­na Märt­son ja Karl-Erik Märt­son (viiul), Ha­rast Ül­le Tamm (rüt­mi­pil­lid). Laul­jaid-pil­li­män­gi­jaid on kok­ku 28.

Vii­vi Voo­ran­di sõ­nul kin­gi­tak­se CD-plaat „Lau­la-tant­si La­he­maa­ga“ pal­ju­de­le abi­lis­te­le, ka Kuu­sa­lu, Hal­ja­la ja Kad­ri­na val­la koo­li­de­le ning selt­si­ma­ja­de­le-rah­va­ma­ja­de­le. Plaa­ti saab pea­gi os­ta Palm­sest La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­sest, Oan­du kü­las­tus­kes­ku­sest ja Tal­lin­nast Vi­ru tä­na­valt Ees­ti ma­ja kaup­lu­sest.

„Kõi­ge pa­rem on aga mi­nult ot­se tel­li­da, saa­dan pa­ki­ga, kir­ju­ta­ge soo­vist La­he­maa Rah­wa­muu­si­ku­te Fa­ce­boo­ki-le­he­le,“ sõ­nab an­samb­li juht.