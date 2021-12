MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi meet­mest „Co­vi­d-19st tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­ne“ soo­vi­tak­se Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­last, Lok­sa lin­nast toe­tust kok­ku 12 väi­ke- ja mik­roet­te­võt­te­le. Taot­lus­voor oli E-PRIAs ava­tud 15. no­vemb­ri hom­mi­kust ku­ni 19. no­vemb­ril töö­päe­va lõ­pu­ni. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et esi­ta­tud taot­lusp­ro­jek­ti­de­ga kü­si­tak­se kok­ku vä­hem toe­tus­ra­ha, kui on või­ma­lik ja­ga­da – taot­lu­si on kok­ku 135 710 eu­ro ula­tu­ses, maae­lu­mi­nis­tee­rium on eral­da­nud Aren­dus­ko­ja­le Co­vi­di-toe­tus­teks 174 240 eu­rot. Es­malt teh­ti esi­ta­tud taot­lus­te­le teh­ni­li­ne kont­roll ning vaa­da­ti, kas vas­ta­vad tin­gi­mus­te­le ja on abi­kõl­bu­li­kud. Siis hak­kab töö­le hin­da­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad Ala­ri Kirt, Kai­sa Lin­no, Lai­vi Kir­si­puu, An­ne­li Ki­vi­saar, Ann Lõh­mus ja Ind­rek Jurt­šen­ko. Ko­mis­jo­ni koo­so­lek toi­mub ree­del in­ter­ne­tis ZOOM-kesk­kon­nas, taot­le­ja­tel on või­ma­lik soo­vi kor­ral oma pro­jek­ti hin­da­ja­te­le tut­vus­ta­da. „Kurb, et tu­li vä­he taot­lu­si, sel­les­se voo­ru oli et­te­võ­te­tel liht­sam pro­jek­ti kir­ju­ta­da, ei nõu­tud ärip­laa­ni. Kui veeb­rua­ri lõ­pus ava­me taot­lus­voo­rud mit­mes­se meet­mes­se, li­sa­me uues­ti ka Co­vi­di-meet­me,“ lu­bab Hei­ki Vun­tus.