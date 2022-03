Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, Uk­rai­na sõ­ja puh­ke­des oli Ani­ja vald üks esi­me­si, kes an­dis tea­da val­mi­so­le­kust põ­ge­nik­ke vas­tu võt­ta. Pä­rast se­da kuu­lu­ta­si­te koos va­ba­taht­li­ke­ga, et ole­te val­mis ai­ta­ma val­las ela­va­te uk­rain­las­te lä­he­da­si, kes sõ­ja ja­lust põ­ge­ne­vad. Kui pal­ju põ­ge­nik­ke saate vas­tu võt­ta?

„Esial­gu and­sin oma kon­tak­tid, et kõik, kel vä­he­gi on va­ja ma­ju­tust või muud abi, teak­sid, et ole­me val­mis ai­ta­ma nii pal­ju kui suu­da­me. Pä­rast se­da võt­sid mi­nu­ga ühen­dust meie val­la tub­lid nai­sed Ju­li­ka Hän­ni, Sir­le Si­rel ja In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko. Koos te­gi­me veel ühe üles­kut­se ning nüüd on meil tõ­hus koos­töö. In­ga hea ve­ne kee­le os­ka­ja­na suht­leb põ­ge­ni­ke­ga, Ju­li­ka ja Sir­le ai­ta­vad nei­le va­ja­li­ke as­ju ko­gu­da, val­la poolt ole­me leid­nud ela­mis­pin­du ja neid üle-eel­mi­sest nä­da­last sõ­ja­põ­ge­ni­ke tu­le­kuks et­te val­mis­ta­nud. Voo­deid, mad­rat­seid, tek­ke-pat­ju sai­me Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­sest.

Es­mas­päe­vaks oli Keh­ras­se mei­le tea­dao­le­valt tul­nud 7-8 pe­ret, kok­ku um­bes 50 ini­mest. Kõi­gil neil on siin ole­mas tu­gi­süs­teem, su­gu­la­sed, tut­ta­vad või sõb­rad. Keh­ra sot­siaal­ma­jas on si­sus­ta­tud ne­li tu­ba, üks neist on veel va­ba. Mõ­ned ini­me­sed on pai­gu­ta­tud val­la-, mõ­ned era­kor­te­ri­tes­se. Saa­me pak­ku­da ma­ju­tust veel um­bes 30-40 ini­me­se­le. Mõ­ned ela­mis­pin­nad jä­ta­me va­ruks, et oleks või­ma­lik pea­var­ju an­da ka ju­hul, kui kee­gi on oo­ta­ma­tult siia jõud­nud. Osa põ­ge­nik­ke ta­ha­vad pi­ke­maa­ja­list kind­lat elua­set ja on val­mis en­da­le kor­te­ri üü­ri­ma, osa on Ees­tis­se jõud­nud niiöel­da kaks kätt tas­kus.“

Nel­ja­päe­val üt­les Tal­lin­na abi­lin­na­pea ETV uu­dis­te­saa­tes, et Ani­ja val­la abi­ga õn­nes­tus ma­ju­ta­da 100 põ­ge­nik­ku. Ku­hu?

„Need ini­me­sed ma­ju­ta­ti küll meie val­da, aga nad tu­lid sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti kau­du. Nen­de ma­ju­tus­koht on Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­kus ja see va­li­ti rii­gi­han­ke­ga. Mi­na sain sel­lest tea­da eel­mi­sel hi­li­sõh­tul. Käi­si­me nen­de ini­mes­te­ga nel­ja­päe­val koh­tu­mas, neid on kok­ku 105. Pü­ha­päe­val too­di Ne­li­jär­ve­le veel 93 põ­ge­nik­ku. Seal on nii nai­si kui me­hi, pä­ris pal­ju väi­ke­seid lap­si. Ai­ta­me neid ra­vi­mi­te, mähk­me­te ja es­ma­tar­be­va­hen­di­te­ga.

Ne­li­jär­vel saa­vad sõ­ja­põ­ge­ni­kud ol­la ku­ni kuu ae­ga, siis pea­vad leid­ma uue ela­mis­pin­na. Osa üt­le­sid ju­ba nüüd, et ka­vat­se­vad sealt lah­ku­da, kü­si­sid trans­por­di koh­ta Tal­lin­nas­se ja Skan­di­naa­vias­se.“

Aja­kir­jan­du­ses lei­dis eel­mi­sel nä­da­lal ka­jas­tust ka Teie sot­siaal- ja si­se­mi­nis­tee­riu­mi­le saa­de­tud pöör­du­mi­ne, mil­les tõi­te väl­ja põ­ge­ni­ke re­gist­ree­ri­mi­se­ga seo­tud prob­lee­mid. Mis ajen­das pöör­du­mist koos­ta­ma?

„Soo­vi­sin juh­ti­da tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et sõ­ja­põ­ge­ni­ke­ga seo­tud as­jaa­ja­mi­ses on ol­nud vä­ga pal­ju se­ga­dust. Uk­rai­nast tul­nud ini­mes­te­le rää­gi­tak­se tee­nin­dus­punk­ti­des eri­ne­vat jut­tu. Oli ise­gi sel­li­ne us­ku­ma­tu ju­hus, kus nei­le soo­vi­ta­tud, et är­gu taot­le­gu rah­vus­va­he­list kait­set, see pii­ra­vat nen­de lii­ku­mis­va­ba­dust Eu­roo­pa Lii­dus. Ka on isi­ku­koo­di soo­vi­nud ini­me­si saa­de­tud ühest ame­tia­su­tu­sest tei­se. Nii­moo­di jook­su­ta­tak­se vä­ga pal­ju üle ela­nud ini­me­si nei­le täies­ti võõ­ral maal. Need ini­me­sed tu­le­vad nör­di­nult val­la­maj­ja ja kü­si­vad, mi­da nad pea­vad te­ge­ma.

Aja­leh­te­des kir­ju­ta­ti, et kri­ti­see­rin ja hur­ju­tan rii­ki. Mi­nu pöör­du­mi­se ees­märk oli tei­ne – an­da mi­nis­tee­riu­mi­de­le ta­ga­si­si­det, et kõi­ke saaks kor­ral­da­da pa­re­mi­ni. Te­gin ka po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­le et­te­pa­ne­ku, et kui meil on Ne­li­jär­vel um­bes paar­sa­da või Keh­ras 50 ini­mest, kel­le­le on va­ja isi­ku­koo­de, võiks PPA töö­ta­jad tul­la ko­ha­pea­le vor­mis­ta­ma sel­le ase­mel, et need ini­me­sed peak­sid kõik Tal­lin­nas­se sõit­ma. Ka oma­va­lit­sus­te­le tu­leks an­da või­ma­lus sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le isi­ku­koo­de väl­jas­ta­da, saak­si­me nad kii­re­mi­ni re­gist­ree­ri­da, siis on nei­le või­ma­lik an­da ars­tia­bi, sot­siaal­toe­tust. Se­ni po­le et­te­pa­ne­ku­le vas­tust saa­nud.“

Kas Ani­ja val­da jõud­nud põ­ge­ni­kud va­ja­vad ko­ha­ne­mi­sae­ga või on val­mis ko­he töö­le-koo­li mi­ne­ma?

„Ole­neb ini­me­sest ja saa­dud trau­mast. Mõ­ni va­jab psüh­ho­loo­gi­list abi, se­da on sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met Ne­li­jär­vel vii­bi­jai­le ka pak­ku­nud. Neil, kes tu­lid Keh­ras­se, ole­me pa­lu­nud val­la­maj­ja tul­la, et saa­da tea­da, mil­list abi nad veel va­ja­vad, kas ja mil­list tööd soo­vi­vad.

Uk­rai­na me­hi on tööl Mul­ti­me­kis, mõ­ned nai­sed on tööd saa­nud Yea­ris. Ho­ri­zon saa­tis mei­le va­ba­de töö­koh­ta­de ni­me­kir­ja koos kir­jel­du­se­ga ning kas so­bi­vad me­he­le või nai­se­le. Pa­be­ri­te­ha­se esin­da­jad on val­mis töö­soo­vi­jai­le te­hast ka tut­vus­ta­ma. Ees­ti Ki­vi on sa­mu­ti tund­nud hu­vi töö­ta­ja­te leid­mi­se vas­tu.

Es­mas­päe­val läk­sid esi­me­sed Uk­rai­nast tul­nud lap­sed Keh­ra koo­li. Ka Aeg­vii­du kool on val­mis põ­ge­ni­ke lap­si vas­tu võt­ma, koo­lis on ise­gi õpe­ta­ja, kel­le ko­du­ne keel on uk­rai­na keel. Aeg­vii­du las­teaed lap­si juur­de ei saa võt­ta, kuid Keh­ra ja Ala­ve­re las­teaiad on sel­leks val­mis.“

Mil­list abi vald veel saab ja ka­vat­seb Uk­rai­na põ­ge­ni­ke­le pak­ku­da?

„Ole­me ot­sus­ta­nud, et ta­ga­me ini­mes­te­le pea­var­ju ja toi­du. Hak­ka­me sel nä­da­lal koos­ta­ma es­ma­seid toi­du­pak­ke ju­huks, kui põ­ge­ni­kul, kel on siin elua­se, po­le üld­se ra­ha. Kui nad saa­vad isi­ku­koo­did, saa­me ehk ha­ka­ta nei­le va­ja­du­sel toi­me­tu­le­ku­toe­tust maks­ma.

Ole­me alustanud an­ne­tus­te ko­gu­mi­st se­niks, kui Uk­rai­na põ­ge­ni­kud ei ole siin re­gist­ree­ri­tud ning meil po­le või­ma­lik nei­le veel toe­tust maks­ta. Kui ini­me­sel isi­ku­koo­di po­le, ei saa me se­da te­ha, ai­nus või­ma­lus on an­da tal­le söö­gi­ra­ha oma tas­kust.“

Kui­das ko­ha­li­kud ini­me­sed, kes soo­vi­vad sõ­ja­põ­ge­nik­ke ai­da­ta, saa­vad se­da veel te­ha?

„Val­la­maj­ja me as­ja­de la­du te­ki­ta­da ei saa, pa­lun är­ge siia mi­da­gi too­ge. Kes ta­hab toi­duai­neid an­da, siis neid saa­me sot­siaal­ma­jas hoi­da ja sealt ja­ga­da. Kui on mi­da­gi konk­reet­set va­ja, an­na­me tea­da. Va­ba­taht­li­kud eest­ve­da­jad on võt­nud sel­le or­ga­ni­see­ri­mi­se en­da sü­da­meas­jaks, suur kum­mar­dus nei­le sel­le eest. Val­la­va­lit­su­sel on nen­dest to­hu­tult pal­ju abi.“