Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem saa­tis trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, mil­les teeb et­te­pa­ne­ku alan­da­da La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la rist­mi­kul sõi­du­ki­te lu­ba­tud piir­kii­rust. Prae­gu on seal lu­ba­tud sõi­ta ku­ni 70ki­lo­meet­ri­se tun­ni­kii­ru­se­ga, val­la­va­lit­sus soo­vib, et piir­kii­rust vä­hen­da­tak­se 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis.

Val­la­va­nem mär­gib pöör­du­mi­ses trans­por­dia­me­ti pea­di­rek­to­ri­le, et val­la­va­lit­sus on tõ­si­selt mu­res oma ela­ni­ke tur­va­li­su­se pä­rast – prae­gu­ne sõi­du­ki­te piir­kii­rus po­le Aru­kü­la rist­mi­ku juu­res teed ületa­va­te­le ja­la­käi­jate­le ohu­tu. Se­ni ei ole trans­por­dia­me­ti­ga pee­tud vest­lu­sed Aru­kü­la rist­mi­ku liik­lu­s-o­hu­tu­se ta­ga­mi­seks reaal­se­te tu­le­mus­te­ni jõud­nud.

Möö­du­nud aas­ta det­semb­ris juh­tus Aru­kü­la rist­mi­kul liik­lus­õn­ne­tus, kus ja­la­käi­ja­na sai kan­na­ta­da laps. Vaid mõ­ni päev va­rem oli val­la­va­lit­sus saat­nud trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, mil­les ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu, et esial­gu val­la­va­lit­su­se­le koos­kõ­las­ta­mi­seks saa­de­tud Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes oli, et Aru­kü­la rist­mi­kul alan­da­tak­se sõi­du­ki­te piir­kii­rust 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis. Hil­jem koos­ta­tud põ­hip­ro­jek­tis oli rist­mi­kua­la piir­kii­ru­seks ar­ves­ta­tud 70 ki­lo­meet­rit tun­nis.

Äs­ja­ses kir­jas trans­por­di­ame­ti ju­hi­le tõ­deb Raul Siem, et kui­gi po­le tea­da, miks ot­sus­ta­ti jät­ta piir­kii­rus alan­da­ma­ta, on ilm­ne, et ot­sus ei läh­tu reaal­sest olu­kor­rast ega ai­ta kui­da­gi kaa­sa oma­va­lit­sus­e ko­hus­tu­se­le ta­ga­da ela­ni­ke tur­va­li­sus ja ohu­tu liik­le­mi­ne.

„Kõ­nea­lu­sel rist­mi­kul on üks­nes üle­tus­koht, mit­te üle­käi­gu­ra­da, mis pi­me­dal ja lu­me­roh­kel aas­taa­jal loob pet­li­ku tur­va­li­suse tun­de ning ku­ju­tab see­tõt­tu ja­la­käi­ja­te­le, eri­ti las­te­le, eri­list oh­tu,“ tea­tab val­la­va­nem.

Mul­lu­se­le kir­ja­le sai val­la­va­lit­sus jaa­nua­ris trans­por­dia­me­tilt vas­tu­se, et Aru­kü­la tee­lõi­gu koh­ta vii­di möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris lä­bi liik­lu­so­hu­tu­se sõl­tu­ma­tu au­di­tee­ri­mi­ne. Raul Siem üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus ei tea siia­ni, mil­li­se­le sei­su­ko­ha­le trans­por­di­amet pä­rast se­da jõu­dis.

„Au­salt öel­des mind see vä­ga ei hu­vi­ta­gi, hu­vi­tab, et rist­mik saaks tur­va­li­seks. Ise­gi kui au­di­tist sel­gub, et kõik on prae­gu häs­ti, siis te­ge­li­kult ei ole,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas: „Pi­me aeg on uk­se ees, kuid olu­kord po­le muu­tu­nud – maan­teel võib rist­mi­ku juu­res en­di­selt sõi­ta 70ki­lo­meet­ri­se tun­ni­kii­ru­se­ga ning see on mi­nu hin­nan­gul eel­kõi­ge ja­la­käi­ja­te jaoks vä­ga oht­lik. Ko­he al­gab koo­liaas­ta ja kui­gi prae­gu on hom­mi­kud veel üs­na val­ged, siis ala­tes sep­temb­ri lõ­pust lä­he­vad lap­sed koo­li ju­ba pi­me­dal ajal. Kui sel ajal sa­jab vih­ma, on rist­mi­ku üle­ta­mi­ne veel eri­ti suu­re ris­ki­ga.“

Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas prob­lee­mist es­ma­kord­selt käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses. Siis sel­gi­ta­ti trans­por­dia­me­tist, et kõr­val­maan­tee­del hoi­tak­se üle­rii­gi­li­selt üht­set liik­lus­kor­ral­dust – asu­la­tes on piir­kii­rus 50, asu­la­vä­lis­tel tee­del 90 ki­lo­meet­rit tun­nis. Täien­da­vaid kii­ru­se­pii­ran­guid keh­tes­ta­tak­se siis, kui tu­le­ne­valt liik­lus­kesk­kon­nast ei ole ohud ju­hi­le ta­ju­ta­vad. Aru­kü­la rist­mi­ku piir­kon­nas on keh­tes­ta­tud kii­rus­režii­mist kin­ni­pi­da­mi­seks täien­da­va meet­me­na kii­rus­tab­lood, ohu­tust pa­ran­dab trans­por­dia­me­ti hin­nan­gul ka see, et rist­mi­k on val­gus­ta­tud.

Raa­si­ku val­la­va­ne­ma ar­va­tes sel­lest ei pii­sa, ku­na maan­teed üle­ta­va­te ela­ni­ke, seal­hul­gas las­te, arv jär­jest kas­vab: „Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­se­le poo­le La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed Ka­le­si ja Iga­ve­re kül­la te­hak­se jär­jest uu­si aren­du­si. Sin­na ko­li­vad las­te­ga pe­red, kes hak­ka­vad üle maan­tee käi­ma Aru­kü­la kes­ku­ses­se – koo­li, las­teae­da, spor­di­väl­ja­ku­te­le.“