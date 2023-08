Aruküla Pääsulinnu direktoriks saab ENNO LEPNURM

Raasiku vallavalitsus valis kolme kandidaadi hulgast Aruküla huvialakeskuse Pääsulind uueks direktoriks Enno Lepnurme. Enno Lepnurm on lõpetanud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias tšello eriala ning täiendanud end Tallinna Ülikoolis. Töötas alates 2011. aastast kuni eelmise aastani Tartu Vanemuise teatri abikontsertmeistrina. Aastatel 2004-2009 oli Enno Lepnurm pilliõpetaja Kuusalu muusikakoolis, pärast seda on pillimängu õpetanud Põlva, Tõrva ja Valga muusikakoolides. Ta on ka 2017. aastal asutatud Hugo Lepnume nimelise keelpillikvarteti Lepnurm Quartet asutajaliige. Kuusalu valla aukodanik Hugo Lepnurm oli Enno Lepnurme vanaonu. Aruküla huvialakeskusele hakati uut juhti otsima, sest senine staažikas direktor Malle Jaako soovis jääda pensionile. Uus direktor asub ametisse 1. septembril.