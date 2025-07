Möö­du­nud nel­ja­päe­va, 26. juu­nil õh­tul toi­mus Aeg­vii­du koo­li saa­lis rah­va­koo­so­lek, kus kõ­nel­di koo­li­hoo­ne kaa­sa­jas­ta­mi­sest. Val­la­va­nem Rii­vo Noor tut­vus­tas ko­ha­le tul­nud li­gi 30 ini­me­se­le plaa­ni prae­gu­ne koo­li­ma­ja lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da ase­me­le uus.

„Koo­so­le­kul ei ol­nud kee­gi sel­le vas­tu, sain kor­ra­li­ku ap­lau­si,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui­gi tal­vel teh­tud ehi­tu­sau­di­ti jär­gi on Aeg­vii­du koo­li­ma­ja ehi­tus­li­kult heas kor­ras, ei ole sel­le ruu­mi­la­hen­dus kaa­sa­ja tin­gi­mus­te­le so­biv, hoo­ne ei vas­ta tu­leo­hu­tus­nõue­te­le ning puu­dub ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem. See­tõt­tu on kva­li­teet­se koo­li­ma­ja saa­mi­seks ots­tar­be­kas ning ka ra­ha­li­selt sood­sam ehi­ta­da täies­ti uus hoo­ne: „Kui hak­kak­si­me koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­ma, tu­leks suu­rem osa hoo­nest lam­mu­ta­da, si­su­li­selt jääk­sid al­les vaid vä­lis­sei­nad. Esial­gu ka­vat­se­si­me re­no­vee­ri­mi­seks taot­le­da toe­tust ener­gia­tõ­hu­su­se suu­ren­da­mi­se meet­mest, kuid suu­rem osa va­ja­li­kest töö­dest ei oleks CO2 meet­mest abi­kõl­bu­li­kud.“

Val­la­va­lit­sus lei­dis, et mõist­li­kum on taot­le­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt (RTK) toe­tust li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­te ehi­ta­mi­se meet­mest. Sel­lest toe­ta­tak­se oma­va­lit­su­si suu­re ener­gia­ku­lu­ga ja funkt­sio­naal­selt eba­so­bi­va­te hoo­ne­te lam­mu­ta­mi­sel ning nen­de ase­mel uu­te ehi­ta­mi­sel. Sa­mast meet­mest sai Ani­ja vald mõ­ned aas­tad ta­ga­si toe­tust Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks. Tä­na­vu­se voo­ru taot­luste­ esi­ta­mi­se täh­taeg on 31. juu­li.

Uus ma­ja vä­li­selt prae­gu­se­ga sar­na­ne

Ideest ehi­ta­da va­na koo­li­ma­ja asu­koh­ta uus rää­kis val­la­va­nem en­ne rah­va­koo­so­le­ku korraldamist Aeg­vii­du koo­li hoo­le­ko­gu­le. Hoo­le­ko­gu an­dis sel­le­le heaks­kii­du.

„Ot­sus­ta­si­me ko­ha­li­ke ini­mes­te ar­va­mu­se kü­si­mi­seks siis­ki kok­ku kut­su­da veel rah­va­koo­so­le­ku, sest Aeg­vii­du ini­mes­te­le, seal­hul­gas ka mul­le, on koo­li­ma­ja ol­nud olu­li­ne maa­märk,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Prae­gu­ne koo­li­ma­ja on val­mi­nud 1917 ja ehi­ta­tud ho­bu­pos­ti­jaa­maks. Kool on sel­les te­gut­se­nud aas­tast 1919.

Val­la­va­nem kin­ni­tas, et kind­las­ti ei soo­vi­ta prae­gu­se ma­ja ase­me­le ehi­ta­da kan­di­list ki­vist hoo­net, vaid ees­märk on säi­li­ta­da koo­li se­ni­ne vä­li­sil­me.

Val­la­va­lit­sus tel­lis OÜ-lt Vi­sioonp­ro­jekt eelp­ro­jek­ti. Ku­na pro­jek­tee­ri­mi­se ajal jõu­dis val­la­va­lit­sus sel­gu­se­le, et uue ma­ja ehi­ta­mi­ne on va­na re­no­vee­ri­mi­sest tun­du­valt mõist­li­kum, on ka eelp­ro­jekt koos­ta­tud uue­le hoo­ne­le. Eelp­ro­jek­tis on öel­dud, et Aeg­vii­dus Pär­na tä­nav 1 asuv koo­li­hoo­ne nä­hak­se et­te lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da sa­ma­le ko­ha­le uus. Aja­loo­li­se koo­li­hoo­ne vä­li­sil­me säi­li­ta­tak­se ka uues, seal­hul­gas taas­ta­tak­se va­he­peal­se­tel aas­ta­tel hä­vi­nud ve­ran­da.

Uus 9klas­si­li­ne koo­li­ma­ja pro­jek­tee­ri­tak­se 120 õpi­la­se­le. Prae­gu­se üle 700 ruut­meet­ri ase­mel on ka­van­da­ta­vas uues ma­jas li­gi 1300 ruut­meet­rit põ­ran­da­pin­da. Pii­be maan­tee poolt vaa­del­da­vad hoo­neo­sad ehi­ta­tak­se väl­jast se­ni­se­ga või­ma­li­kult sar­na­sed. Koo­li spor­di­hoo­ne­ga ühen­dav osa te­hak­se laiem, kuid vä­li­sil­mes jäl­gi­tak­se sa­mu­ti aja­loo­li­se hoo­ne stii­li.

Klas­si­ruu­mid ar­ves­ta­tak­se ku­ni 16, mõ­ned ka 24 õpi­la­se­le. Suu­re­maid klas­si­ruu­me on või­ma­lik poo­li­ta­da. Hoo­ne kesk­ne rek­reat­sioo­nia­la la­hen­da­tak­se ava­tud ruu­mi­na, sel­le eri tsoo­ni­des hak­ka­vad paik­ne­ma söö­gi­saal, muu­seum ja raa­ma­tu­ko­gu. Sa­mas­se ves­ti­büü­li ava­neb ka vei­di al­la­poo­le vii­dud põ­ran­da­ga au­la, mi­da on või­ma­lik va­he­sei­na­ga sul­ge­da. Ad­mi­nist­rat­sioo­ni ruu­mid koon­da­tak­se ku­na­gi­se ve­ran­da ko­ha­le ja sel­le lä­he­dus­se. Pea­sis­se­pääs on ka­van­da­tud sa­mas­se koh­ta, kus on prae­gu.

Ka prae­gu­ne staa­dio­ni amor­ti­see­ru­nud abi­hoo­ne on ka­vas lam­mu­ta­da ning ehi­ta­da ase­me­le suu­rem. Sin­na on ka­vas li­saks spor­di­va­hen­di­te hoius­ta­mi­se ko­ha­le te­ha teh­no­loo­gia­klas­si ruu­mid, prae­gu toi­mu­vad teh­no­loo­gia­tun­nid Aeg­vii­du pääs­te­ko­man­do ruu­mi­des.

Li­gi 4 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­ring

Uue koo­li­ma­ja eel­da­tav ehi­tus­hind on li­gi­kau­du 3,5-4 mil­jo­nit eu­rot. Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­seks on Ani­ja val­lal või­ma­lik saa­da toe­tust ku­ni 70 prot­sen­ti ehi­tu­se abi­kõlb­li­ke ku­lu­de, seal­hul­gas eel- ja põ­hip­ro­jek­ti mak­su­mu­sest. Mak­si­maal­ne toe­tus­sum­ma RTK meet­mest on 2,8 mil­jo­nit eu­rot, mil­le­le li­san­dub lam­mu­tus­toe­tus 100 000 eu­rot. Mak­si­mum­toe­tu­se kor­ral oleks val­la oma­osa­lus li­gi­kau­du 1-1,2 mil­jo­nit eu­rot. Kas toe­tust saa­dak­se, sel­gub 90 päe­va jook­sul pä­rast taot­lus­voo­ru lõp­pu ehk 31. juu­lit.

Ku­na uue koo­li­ma­ja ehi­tu­se­le on saa­dud Aeg­vii­du ela­ni­ke heaks­kiit, tel­lib val­la­va­lit­sus järg­mi­se­na põ­hip­ro­jek­ti ning hak­kab koos­ta­ma ra­ha­taot­lust li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­te ehi­ta­mi­se meet­mes­se. Sealt toe­tu­se saa­mi­se üks tin­gi­mus on, et lam­mu­ta­da tu­leb vä­he­malt sa­mas ma­hus va­nu hoo­neid, kui ehi­ta­tak­se uu­si. See­tõt­tu plaa­ni­tak­se lam­mu­ta­da ka Aeg­vii­dus Pii­be maan­tee 12 asu­va nii­ni­me­ta­tud Lun­gi ma­ja, kus va­rem olid kor­te­rid, nüüd on tü­hi.

Kui saa­dak­se toe­tust, on val­la­va­ne­ma hin­nan­gul reaal­ne, et uue koo­li­ma­ja ehi­tus al­gab tu­le­val ke­va­del ning val­mib sü­gi­seks 2027. Koo­li te­ge­vus ko­li­tak­se se­niks tõe­näo­li­selt Aeg­vii­du rah­va­maj­ja ning las­teaia tei­se­le kor­ru­se­le re­no­vee­ri­tud rüh­ma­ruu­mi­des­se, või­ma­lik on ka osa­li­ne dis­tant­sõ­pe.

„Kui Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­si­me, oli õp­pe­töö ka­hes eri ko­has, rah­va­ma­jas ja las­teaias. Aeg­vii­dus on sa­mu­ti mi­tu koh­ta, ku­hu saa­me koo­li aju­ti­selt üm­ber pai­gu­ta­da,“ üt­les Rii­vo Noor.