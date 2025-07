Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) kuu­lu­tas en­ne jaa­ni­päe­va väl­ja kon­kur­si „Har­ju­maa kau­nis ko­du“ tä­na­vu­sed võit­jad. Kau­ni­maks maa­ko­duks tun­nis­ta­ti Pia ja Peep Evar­ti Orual­li­ka ta­lu Ka­ber­la kü­las Kuu­sa­lu val­las. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kom­men­taa­ris kir­jel­da­tak­se võit­jat põ­li­se ta­lu­ko­ha­na, mis lum­mab igal sam­mul aja­tu ilu ja har­moo­nia­ga: „Pe­re­rah­vas on os­kus­li­kult põi­mi­nud va­na uue­ga ning ar­ves­ta­nud loo­du­se lii­gi­rik­ku­se­ga. Aja­loo­li­sed ki­viaiad look­le­vad vä­ra­vast elu­ma­ja­ni. Re­hie­la­mu ja sel­le kõr­val­hoo­ned loo­vad ter­vik­li­ku an­samb­li, kus iga hoo­ne on just­kui omaet­te kul­tuu­ri­pä­rand. Ta­ga­hoo­vi kau­nis­tab kii­ge­mä­gi ehe­da kü­la­kii­ge­ga, maas­ti­kuaed võ­lub oma loo­mu­lik­ku­se ja lä­bi­mõel­dud hal­jas­tu­se­ga.“ Tä­na­vu­ne kau­nim era­mu Har­ju­maal on Ave ja Jan Osa ko­du Har­ku val­las, ühis­kond­li­ku ob­jek­ti pa­rim la­hen­dus on Kei­la lau­lu­väl­ja­kul ning eri­tun­nus­tus „Elu­ri­kas aed“ läks Saue val­da Kot­ka las­teaia­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid HO­Li pea­spet­sia­list Ma­ret Väl­ja, ju­hia­bi-hal­dus­nõu­nik Kül­li­ki Ae­ro, Kei­la abi­lin­na­pea In­ge An­ger­jas, Ees­ti Ko­du­kau­nis­ta­mi­se Ühen­du­se esin­da­ja Jü­ri Mu­ru ning Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se kon­sul­tant Kül­li Voll­mer. Ko­mis­jon kü­las­tas hin­nan­gu and­mi­seks kõi­ki kan­di­daa­te. HO­Li peas­pet­sia­list Ma­ret Väl­ja üt­les, et kon­kur­si väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se koh­ta said kir­ja maa­kon­na kõik oma­va­lit­su­sed, kan­di­daa­te esi­ta­sid neist 7, Ida-Har­ju­maalt esi­ta­sid pea­le Kuu­sa­lu val­la veel Lok­sa linn ja Rae vald. Maa­kond­li­ku kon­kur­si kõi­k no­mi­nen­did kut­su­tak­se no­vemb­ris Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja tä­nuü­ri­tu­se­le, mis see­kord toi­mub Ko­se val­las Siid­ri­far­mis. Maa­kond­lik­e konkursside võit­jaid tun­nus­tab tra­dit­sioo­ni­li­selt Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent.