Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da rii­gi­han­ge Raa­si­ku ale­vi­ku kes­ka­la­le de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja leid­mi­seks.

„Soo­vi­me Raa­si­ku ale­vi­ku kes­ku­se muut­mist si­du­sa­maks ja inim­sõb­ra­li­ku­maks. De­tail­pla­nee­ring ai­tab muu­ta liik­lus­kor­ral­dust ohu­tu­maks, sa­mu­ti mää­ra­tak­se ühis­kond­li­ke­le ala­de­le uu­te funkt­sioo­ni­de jaoks ehi­tu­sõi­gus ning ka­van­da­tak­se uu­te ela­mu­te ra­ja­mist,“ lau­sus hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­taja Rii­na Rand.

Ta li­sas, et de­tailp­la­nee­rin­gu­ga mää­ra­tak­se Raa­si­ku kes­ku­se ruu­mi­la­hen­dus ehk ku­hu, mi­da ja mis tin­gi­mus­tel võib ehi­ta­da, va­ja­du­sel muu­de­tak­se sel­leks ka­tast­riük­sus­te pii­re ja ots­tar­beid, la­hen­da­tak­se juur­de­pää­su­de­ga seon­duv: „Kõi­ge ül­di­sem ees­märk on, et Raa­si­ku kes­kus saaks ter­vik­li­ku pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se.“

Te­gu on Raa­si­ku ale­vi­ku ha­ri­dus­lin­na­ku ja kes­ka­la pla­nee­rin­gu­ga, mil­le val­la­va­lit­sus al­ga­tas pool­teist aas­tat ta­ga­si, 27. veeb­rua­ril 2023.

Mul­lu ke­va­del koos­ta­ti pla­nee­rin­gua­la­le geo­dee­ti­li­ne alus­p­laan ja kin­ni­ta­ti de­tailp­la­nee­rin­gu läh­teü­le­san­ne, sel­leks käi­sid koos mi­tu töö­rüh­ma, märt­sis 2023 toi­mus Raa­si­ku rah­va­ma­jas ka ava­lik in­fo­tund. Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sõ­nul jäi pä­rast se­da de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne seis­ma, ku­na sel­le­ga te­ge­le­ma pi­da­nud pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na kon­sul­tan­di täh­ta­ja­li­ne le­ping lõp­pes, pea­le sel­le va­he­tus osa­kon­nas mi­tu amet­nik­ku. Prae­gu­ne val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Raa­si­ku kes­ka­su­la de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja lei­da han­ke­ga, sest val­la­va­lit­su­sel sel­leks res­surs­si ei ole, li­saks on Rii­na Ran­na hin­nan­gul te­gu vä­ga töö­ma­hu­ka pla­nee­rin­gu­ga.

Li­gi 25 hek­ta­ri suu­ru­ne ala, mil­le­le aas­ta ta­ga­si al­ga­ta­ti de­tailp­la­nee­ring, hõl­mab Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ümb­rust Või­du ja Meie­rei tä­na­va va­hel ku­ni Jä­ga­la maan­tee­ni, koo­list tei­sel pool Tal­lin­na maan­teed val­la­le kuu­lu­vat maad, seal­hul­gas rah­va­ma­ja ning ter­vi­se­kes­ku­se ja Coo­pi kaup­lu­se kin­nis­tut ning nen­de ta­ga asu­vat Nii­du tä­na­va piir­kon­da ehk tüh­ja ala ri­dae­la­mu­te ja era­ma­ja­de va­hel, Te­ha­se tee 2a ehk kolm­nur­ka Te­ha­se ja Kos­ti­ve­re tee va­hel ning mit­meid teid. Li­saks ot­sus­ta­ti nüüd pla­nee­rin­gua­las­se kaa­sa­ta veel Raa­si­ku Mist­ra-Au­te­xi kõr­val kor­ter­ma­ja­de vas­tas Pa­ju tä­nav 2c asuv val­la­le kuu­luv maa­tükk, mis val­la üldp­la­nee­rin­gus on prae­gu kir­jas kui aren­gua­la.

Rii­na Rand üt­les, et eel­mi­sel aas­tal koos­ta­ti Raa­si­ku kes­k­asu­la de­tailp­la­nee­rin­gu ala­ga seo­tud töö­rüh­ma­de ja ava­li­kul koo­so­le­kul osa­le­nu­te mõ­te­te põh­jal esialg­ne es­kiis, kuid see, mis täp­se­malt ku­sa­gi­le tu­leb, sel­gub pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus: „Kind­las­ti kaa­sa­me de­tailp­la­nee­rin­gu ava­lik­ku me­net­lus­se ka ela­nik­ke.“

Ta li­sas, et de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne on pikk prot­sess, sel­leks ku­lub vä­he­malt pool­teist aas­tat: „Ar­ves­ta­me, et pla­nee­rin­gut oleks või­ma­lik keh­tes­ta­da vas­ta­valt va­ja­du­se­le ka etap­pi­de kau­pa. Siis ei pea oota­ma ko­gu de­tailp­la­nee­rin­gu val­mi­mist, vaid saa­me keh­tes­ta­da sel­lest ühe osa, kui val­lal on näi­teks va­ja oma ko­hus­tus­te fi­nant­see­ri­mi­seks müüa ela­mu­maad.“

Rii­gi­han­ge Raa­si­ku kes­ka­su­la de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja leid­mi­seks kuu­lu­ta­tak­se väl­ja tõe­näo­li­selt sep­temb­ris-ok­toob­ris, kas ja kel­le­ga saab le­pin­gu sõl­mi­da, peaks sel­gu­ma hi­lis­sü­gi­sel. Vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ka­van­da­tak­se de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se eel­da­ta­vaks hin­naks 40 000 eu­rot, täp­ne hind sel­gub pä­rast han­ke lä­bi­vii­mist.