Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 13. au­gus­ti is­tun­gil vas­tu noor­tes­por­di toe­ta­mi­se uue kor­ra, mil­le alu­sel saa­vad spor­dik­lu­bid, kes kor­ral­da­vad tree­nin­guid 5-19aas­tas­te­le las­te­le, taot­le­da val­laee­lar­vest toe­tust. Toe­tust saa­vad taot­le­da ka teis­tes oma­va­lit­sus­tes te­gut­se­vad klu­bid, kus tree­nib Raa­si­ku val­la lap­si-noo­ri.

Uues kor­ras on võr­rel­des kaks aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra­ga mit­meid muu­da­tu­si.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg sel­gi­tas, et va­ra­se­mas mää­ru­ses oli sä­te, mil­le­ga teis­te oma­va­lit­sus­te klu­bi­des tree­ni­va­te las­te eest oli klu­bi­del või­ma­lik taot­le­da hü­vi­tist kaks kor­da aas­tas, 30. märt­siks esi­me­se ja 30. no­vemb­riks tei­se poo­laas­ta eest: „Need täh­ta­jad olid eba­mõist­li­kud, ke­va­del hak­kas hooaeg en­ne lõp­pe­ma ja tei­sel poo­laas­tal lähenes uus aas­ta en­ne, kui klu­bid hü­vi­ti­se kät­te said.“

Uue kor­ra jär­gi saa­vad ka teis­te val­da­de klu­bid, kes on re­gist­ree­ri­tud Ees­ti Spor­di­re­gist­ris, taot­le­da pea­ra­ha üks kord aas­tas. Sel­leks tu­leb esi­ta­da taot­lus Raa­si­ku val­la toe­tus­te ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas Spo­ku hil­je­malt 1. no­vemb­riks.

Pea­ra­ha, mil­le suu­ru­se keh­tes­tab val­la­vo­li­ko­gu, ar­ves­ta­tak­se en­di­selt iga Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud lap­se-noo­re koh­ta, kes on spor­dik­lu­bi tree­ning­rüh­ma ni­me­kir­jas toe­tu­se taot­le­mi­se aas­ta 15. ok­toob­ri sei­su­ga. Kui va­rem pii­sas sel­lest, et laps või noor on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Raa­si­ku val­la ela­nik, siis uue kor­ra jär­gi pea­vad ka te­ma eest­kost­ja, va­ne­mad või ük­sik­va­nem ole­ma toe­tu­se pe­rioo­di­le eel­ne­va aas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga re­gist­ree­ri­tud Raa­si­ku val­da.

Se­ni pi­di spor­dik­lu­bi tree­ning­rüh­ma­des toe­tu­se saa­mi­seks in­di­vi­duaa­la­la­del osa­le­ma vä­he­malt 6 last-noort, nüüd pii­sab ka ühest lap­sest, kel­lel on vas­ta­va spor­dia­la kut­sek­va­li­fi­kat­sioo­ni­ga vä­he­malt noo­rem­tree­ne­ri ta­se­me­ga tree­ner. Mees­kon­naa­la­del peab toe­tu­se saa­mi­seks tree­ning­rüh­mas ole­ma vä­he­malt 12 last või noort. Li­saks keh­ti­vad en­di­selt tin­gi­mu­sed, et tree­nin­gud pea­vad toi­mu­ma vä­he­malt 9 kuu jook­sul aas­tas sa­ge­du­se­ga vä­he­malt 2 kor­da nä­da­las ning spor­dik­lu­bis on keh­tes­ta­tud tree­ning­ta­su.

Uue kor­ra jär­gi maks­tak­se pea­ra­ha lap­se eest te­ma sea­dus­li­ku esin­da­ja va­li­ku alu­sel mak­si­maal­selt ka­he­le spor­di­klu­bi­le.

„Se­ni võisid ühe lap­se eest pea­ra­ha kü­si­da pii­ra­ma­tu arv klu­bi­sid. Nüüd saab se­da te­ha kaks klu­bi, sest po­le või­ma­lik, et üks laps suu­dab käia kaks kor­da nä­da­las nel­ja klu­bi tree­nin­gu­tel,“ põh­jen­das Uku Hins­berg.

Spor­dik­lu­bi esin­da­ja peab koos taot­lu­se­ga li­saks las­te ni­me­kir­ja­le, tree­ne­ri ni­me­le ja kva­li­fi­kat­sioo­ni tõen­da­va­te­le do­ku­men­ti­de­le esi­ta­ma nüüd ka tree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­se graa­fi­ku ning tree­nin­gu­te toi­mu­mi­se aja ja ko­ha: „Siis on meil va­ja­du­sel või­ma­lik kont­rol­li­da, kas tree­nin­gud reaal­selt ik­ka toi­mu­vad.“

Noor­tes­por­di toe­ta­mi­se uus kord aval­da­tak­se Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel.