Möö­du­nud nä­da­la toi­mu­sid Root­sis Marst­ran­dis pur­je­ta­mi­se paa­dik­las­sis RS Ae­ro maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed U22 ja U17 va­nu­sek­las­si noor­te­le. Osa­le­sid 35 pur­je­ta­jat 7 rii­gist. Ees­tit esin­da­sid 16 noort, neist ne­li Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist. Kuu­sa­lu val­la noo­red võit­sid MM-il 3 me­da­lit.

Ae­ro 5 klas­sis võis­tel­nud Ott Ric­hard Hääl tu­li U17 vanuse­klassi (ku­ni tä­na­vu 16aas­ta­seks saa­vad noo­red) maail­ma­meist­riks ja sai ül­dar­ves­tu­ses 5. ko­ha. Sa­ma va­nu­sek­las­si nei­du­dest päl­vis maail­ma­meist­ri­tiit­li Kir­ke Külm­saar, kes nei­du­de-noor­mees­te ül­dar­ves­tu­ses sai 16. ko­ha. U22 vanuseklassi (noo­red, kes on tä­na­vu 21) nei­du­dest või­tis Jes­si­ka Jõe­saar hõ­be­me­da­li, ül­dar­ves­tu­ses sai 8. ko­ha. RS Ae­ro 6 klas­sis võis­tel­nud Kul­dar Paal­berg saa­vu­tas 5. ko­ha.

Ha­ra noor­te tree­ner Ing­rid Rand­laht kom­men­tee­ris, et MM-tiit­lid on klu­bi se­ni­ne suu­rim saa­vu­tus, edu ta­ga on 7 aas­tat jär­je­pi­de­vat tööd: „Na­tu­ke ka see, et võt­si­me Ae­ro klas­si paa­did kasutusse suh­te­li­selt va­ra­kult, et noo­ri hoi­da – see paa­dik­lass so­bib nei­le.“

Ta sel­gi­tas, et RS Ae­ro on suh­te­li­selt uus, um­bes 10 aas­tat va­na paa­dik­lass, paa­did tä­na­päe­va­se­mad ja kii­re­mad kui La­ser-klas­sis. Num­ber paa­di­klas­si ta­ga tä­hen­dab pur­je suu­rust, noo­red sõi­da­vad pea­mi­selt 5 ruut­meet­ri suu­rus­te pur­je­de­ga.