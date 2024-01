Vallavalitsus kavandab Alavere kooli ja lasteaia ühendamist

En­ne jõu­lu­pü­hi toi­mus Ani­ja val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel koos­o­lek, ku­hu olid kut­su­tud Ala­ve­re koo­li ja las­teaia õpe­ta­jad, hoo­le­ko­gu­de liik­med ja lap­se­va­ne­mad.

„Soo­vi­si­me tea­da nen­de ar­va­must Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia ja põ­hi­koo­li ühen­da­mi­se koh­ta,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Prae­gu kuu­lub Ala­ve­re las­te­aed koos Keh­ras asu­va­te Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu las­teae­da­de­ga ühen­da­su­tus­se Ani­ja Val­la Las­teaiad (AVL). Val­la­va­ne­ma hin­nan­gul toi­mib ühen­d­asu­tus häs­ti Keh­ras asu­va ka­he las­teaia jaoks, kuid neist roh­kem kui 12 ki­lo­meet­rit ee­mal asu­va­le Mõm­mi­la­le po­le pa­rim la­hen­dus, pi­gem tu­leks las­te­aed lii­ta Ala­ve­re koo­li­ga: „Ala­ve­re las­teaed ja kool on lä­hes­tik­ku, pä­rast las­teaia lõ­pe­ta­mist lä­he­vad lap­sed üle tee asu­vas­se koo­li. Eel­mi­sel aas­tal ühen­da­si­me koo­li ja las­teaia Aeg­vii­dus ning ühen­da­su­tus toi­mib vä­ga häs­ti.“

Rii­vo Noor sel­gi­tas, et idee Ala­ve­re kaks ha­ri­du­sa­su­tust ühen­da­da po­le uus ning al­ga­tus on tul­nud ko­gu­kon­nalt ja Mõm­mi­la las­teaia per­so­na­lilt: „Tee­ma ker­kis taas ühel hil­ju­ti­sel koo­so­le­kul Ala­ve­re las­te­aias. Seal­ne per­so­nal tun­neb end ole­vat Ani­ja Val­la Las­teae­da­dest na­tu­ke kõr­val, sest on teis­test las­teae­da­dest ee­mal. Keh­ra las­teaiad on suu­re­mad, neis on roh­kem lap­si ja per­so­na­li, ühen­da­su­tu­se ju­hil jääb Mõm­mi­la jaoks pa­ra­ta­ma­tult vä­hem tä­he­le­pa­nu, kuid Ala­ve­re koo­li­ga te­hak­se na­gu­nii koos­tööd. Pea­mi­ne on siis­ki see, mis on las­te­le pa­rim. Soo­vi­me, et neil oleks üle­mi­nek las­teaiast koo­li su­juv.“

Koo­so­le­kul osa­le­sid li­gi 30 ini­mest ning nen­delt ei kost­nud Ala­ve­re koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se­le val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel üh­te­gi vas­tu­häält ning vä­ga tu­ge­valt jäi kõ­la­ma, et liit­mis­prot­ses­si­ga tu­leks al­gust te­ha.

„Meil ei ol­nud see veel ka­vas, aga ku­na ko­ha­peal ol­lak­se asu­tus­te ühi­ne­mi­seks val­mis, ei näe ve­ni­ta­mi­sel mõ­tet ning hak­ka­me ta­sa­pi­si et­te­val­mis­tu­si te­ge­ma. Või­b-ol­la jõua­me Ala­ve­re las­teaia koo­li­ga ühen­da­da ju­ba tä­na­vu 1. sep­temb­rist,“ lau­sus ta.

Val­la­va­lit­sus ka­vat­seb lä­hi­ajal kor­ral­da­da Ala­ve­re põ­hi­koo­li ja Mõm­mi­la las­teaia töötajate ning lap­se­va­ne­ma­te seas kü­sit­lu­se, et kõik saak­sid oma ar­va­mu­se väl­ja öel­da. Kui val­dav ena­mus on ühi­ne­mist toe­tav, plaa­ni­tak­se eel­nõu koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se koh­ta esi­ta­da val­la­vo­li­ko­gu­le veeb­rua­ris.

Koo­li ja las­teaia ju­hid toe­ta­vad

Möö­du­nud su­vest Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­ri­na töö­tav Pi­ret Tis­lar üt­les, et kolm las­teaia­ma­ja kok­ku 300 lap­se ja roh­kem kui 80 töö­ta­ja­ga on ühe­le ju­hi­le lii­ga pal­ju, et jõuaks ti­he­da­mat si­su­list koos­tööd or­ga­ni­see­ri­da. Kui­gi las­teaia juht­kon­na ja töög­rup­pi­de koo­so­le­kuid on kor­ral­da­tud va­hel­du­mi­si kõi­gis ma­ja­des, tõ­des ta, et jõuab Mõm­mi­las ol­la vä­hem kui Keh­ra las­teae­da­des.

„Olu­kor­ra teeb kee­ru­li­seks, et käesoleval õppeaas­tal on üks pea­mi­si te­ge­vu­si ees­ti­keel­se­le ha­ri­du­se­le üle­mi­nek ning see puu­du­tab eel­kõi­ge Las­te­ta­re ja na­tu­ke ka Le­pat­rii­nu las­teae­da, kuid mit­te Mõm­mi­lat, mis saab sel­le tõt­tu ilm­sel­gelt vä­hem tä­he­le­pa­nu,“ rää­kis AV­Li di­rek­tor.

Ka te­ma on se­da meelt, et Ala­ve­re las­teaia liit­mi­ne hoo­pis koo­li­ga on mõist­lik samm: „Seal on vä­ga vah­vad ini­me­sed, kes hoia­vad kok­ku, nen­de süm­bioos on na­gu­nii ju­ba ole­mas. Tun­dub, et nad on se­da ühi­ne­mist vei­di ka oo­da­nud.“

Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si ar­vas, et koo­li jaoks ühi­ne­mi­sest las­teaia­ga

suurt ei muu­tu, koos­tööd te­hak­se ju­ba prae­gu pal­ju – las­te­aia õp­pe­juht töö­tab ka koo­lis hu­vi­ju­hi­na, koo­lil ja las­teaial on ühi­ne lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja, las­te­aia mõned lii­ku­mis­tunnid toi­mu­vad koo­li võim­las, Mõm­mi­la lap­sed käi­vad põ­hi­koo­lis eel­koo­lis ja nii eda­si.

„Ühi­ne­mi­sest on või­ta mõ­le­mal asu­tu­sel. Las­teaia­le tu­leb juh­ti­mi­ne lä­he­ma­le, ka koo­li­le ku­lub ära värs­ke vaa­de, se­da enam, et meie õpi­las­te arv on ka­ha­nev, sest ela­mua­ren­dust piir­kon­nas ei toi­mu,“ lau­sus ta.