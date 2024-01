Vihasoo rahvamaja haldusleping

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 13. det­semb­ri is­tun­gil val­la­va­li­tsu­se­le nõu­so­le­ku sõl­mi­da Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts MTÜ­ga 10 aas­taks le­ping Vi­ha­soo rah­va­ma­ja kin­nis­tu ta­su­ta ka­su­ta­mi­seks. Rah­va­ma­ja se­ni­ne hal­dus­le­ping hak­kas lõp­pe­ma, kul­tuu­ri­selts taot­les nüüd li­saks rah­va­ma­ja­le ka ko­gu kin­nis­tu hal­dus­le­pin­gut, et jät­ka­ta rah­va­ma­ja kor­ras­ta­mist, aren­da­da õue­ala ja taot­le­da sel­leks toe­tu­si fon­di­dest. Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de üt­les, et Vi­ha­soo rah­va­ma­ja hal­dus­ku­lu­de toe­tu­seks on Kuu­sa­lu val­la­­eel­ar­vest ku­lu­nud aas­tas kesk­mi­selt 2200 eu­rot.