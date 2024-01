Kuusalu kiriku uue vitraažakna annetas JÜRI KÄO

Pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma õn­nis­tas lau­päe­val, 6. jaa­nua­ril, kol­me­ku­nin­ga­päe­val Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ki­ri­kus jär­je­kord­se vit­raaži. Uus vit­raaž on põh­ja­löö­vis, Kuu­sa­lu pea­tä­na­va-pool­sel kül­jel. Vit­raaži an­ne­tas et­te­võt­ja Jü­ri Käo. Sel­lel ku­ju­ta­tak­se Jee­su­se üles­tõus­mist ning apost­leid Peet­rust ja Pau­lust. Vit­raaži au­tor on taas kunst­nik And­rei Lo­ba­nov.

Ju­ma­la­tee­nis­tu­sel tee­ni­sid Ida-Har­ju praost Mar­gus Kir­ja, Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas ja vi­kaa­rõ­pe­ta­ja Ah­ti Udam Lok­salt, jut­lu­se pi­das õpe­ta­ja Ar­ne Hiob Tal­lin­nast. Ore­lit män­gis Kai Pe­ter­son.

Jaa­nus Ja­la­kas üt­les, et Jü­ri Käo te­gi an­ne­tu­se tä­nu And­res Hein­ve­ri va­hen­da­mi­se­le. Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ve­ri an­ne­ta­tud vir­taaž ava­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus aas­ta ta­ga­si jaa­nua­ris. Õn­nis­ta­mi­sel osa­les see­kord pea­le nen­de Tiit Kõuhk­na, kes on koos abi­kaa­sa Lia Kõuhk­na­ga an­ne­ta­nud Kuu­sa­lu ki­ri­ku­le kolm vit­raažakent.

And­res Hein­ver: „He­lis­ta­sin hea­le sõb­ra­le Jü­ri Käo­le, et on ha­ru­kord­ne või­ma­lus osa­le­da ki­ri­ku kau­ni­maks te­ge­mi­sel. Vit­raažil ku­ju­ta­tu osas me eri­ti ei saa­nud kaa­sa rää­ki­da, And­rei Lo­ba­nov ja Jaa­nus Ja­la­kas on koos­ta­nud kont­sept­sioo­ni tee­ma­de ja paik­ne­mi­se koh­ta. Ka see­kord oli või­ma­lus li­sa­da väi­ke ko­ha­lik vii­de – Tiit ja Lia Kõuhk­na an­ne­ta­tud vit­raažil on Kuu­sa­lu ki­rik, meie pe­re an­ne­ta­tud vit­raažil on Kol­ga ki­vi­sild ning uuel on lae­vu­ke ja look­lev rand, mis süm­bo­li­see­rib, et Kuu­sa­lu vald on mand­ri­val­la­na Ees­tis kõi­ge pi­ke­ma ran­na­joo­ne­ga.“

Jaa­nus Ja­la­kas: „Vit­raažid on sel­leks, et pü­ha­ko­da muu­ta ilu­sa­maks ning ka meie olek­si­me hin­gelt ilu­sa­mad.“

Kuu­sa­lu ki­ri­kus on nüüd tä­nu an­ne­ta­ja­te­le 6 vit­raažakent. Pe­re­kond Kõuhk­na an­ne­ta­tud vit­raa­zi­del on pü­hak Lau­rent­siu­se lu­gu, neit­si Maar­ja ning Jee­sus­laps koos Maar­ja ja Joo­se­pi­ga. Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ve­ri an­ne­ta­tud vit­raažak­nal on ku­ju­ta­tud Jee­su­se ris­ti­löö­mist.

Ore­lip­ro­fes­sor And­res Ui­bo eest­ve­da­mi­sel ko­gu­tud an­ne­tus­te toel teh­tud vit­raaž on pü­hen­da­nud or­ga­nis­ti­le ja he­li­loo­ja­le Hu­go Lep­nur­me­le.