Ani­ja vald on meie ko­du – paik, mi­da ar­mas­ta­me ja hoia­me. Meie ees­märk on, et iga ini­me­ne tun­neks end siin häs­ti ja hoi­tu­na. Ani­ja Ühen­du­se ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na Ani­ja osa­kon­na te­ge­vusp­laa­nis aas­ta­teks 2026–2029 kes­ken­du­me elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­se­le, spor­di ja kul­tuu­ri aren­gu­le, ha­ri­du­se eden­da­mi­se­le, sot­siaal­hoo­le­kan­de tu­gev­da­mi­se­le ning val­la juh­ti­mi­se tõ­hus­ta­mi­se­le. Prio­ri­tee­did vii­me el­lu eta­pi­vii­si­li­selt ra­has­tu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­se kau­du ning ti­he­das koos­töös rii­gi, et­te­võt­ja­te ja ko­gu­kon­da­de­ga.

Elu­kesk­kond

Aren­da­me Ani­ja val­la tur­va­list ja jät­ku­suut­lik­ku elu­kesk­kon­da, toe­ta­me uu­te ko­du­de ra­ja­mist ja uu­te et­te­võ­te­te loo­mist. Alus­ta­me uu­te ela­mu­krun­ti­de ja töös­tus­par­gi et­te­val­mis­tu­se­ga, oman­da­des rii­gilt se­ni mu­nit­si­pa­li­see­ri­ma­ta maad ja alus­ta­des pla­nee­rin­gu­te­ga.

Ti­he­da liik­lu­se­ga maan­tee­de kõr­val on hä­da­va­ja­li­kud kerg­liik­lus­teed. Kõr­ve­maa kes­kus-Pil­la­pa­lu-Sood­la kerg­tee ehi­ta­me val­mis lä­he­mal ajal.

Mää­ra­me Kau­nis­saa­re-Pik­va-Ala­ve­re, Ani­ja-Sood­la ja Üle­jõe-Lil­li-Sood­la kerg­liik­lus­tee­de tras­sid, le­pi­me kok­ku maao­ma­ni­ke­ga ja tel­li­me pro­jek­tid. Ole­me val­mis, kui ava­ne­vad ra­has­tus­või­ma­lu­sed.

Keh­ra lin­nas po­le head ühen­dust par­gi ja uju­mis­ko­ha va­hel. Ra­ja­me kerg­tee, mis jät­kab ole­ma­so­le­vat par­gi­teed möö­da Jä­ga­la jõe kal­last ku­ni ripp­sil­la­ni. Mü­ra­mäe al­la jõk­ke pa­ne­me pursk­kae­vu.

Tee­me kor­da sa­de­me­vee­süs­tee­mid Keh­ra lin­nas Põr­gu­põh­jas, Met­sa ja Aia tä­na­vas. Sel­leks tel­li­me eelp­ro­jek­tid ja va­ja­li­kud tööd.

Hoo­lit­se­me, et Ala­ve­re ja Keh­ra ti­hea­sus­tus­piir­kon­da­des­se saak­sid jäät­me­te sü­va­ma­hu­tid.

Sport ja kul­tuur

Meie ees­märk on, et Ani­ja val­las oleks mit­me­ke­si­ne kul­tuu­rie­lu ja kaa­saeg­sed spor­ti­mis­või­ma­lu­sed, mis toe­ta­vad ko­gu­kon­na ter­vist ja ak­tiiv­sust ning too­vad mei­le kü­la­li­si, nii tu­ris­te kui ka kul­tuu­ri­hu­vi­li­si kau­ge­malt.

Tee­me et­te­val­mis­tu­si, et ra­ja­da Keh­ras­se uus ja mood­ne spor­di­saal-kul­tuu­ri­ma­ja. Sel­leks töö­ta­me väl­ja hoo­ne kont­sept­sioo­ni ja ra­has­tus­mu­de­li, va­li­me so­bi­va asu­ko­ha, tel­li­me pro­jek­ti ja va­hen­di­te ole­ma­s­olul alus­ta­me ehi­tus­te­ge­vu­se­ga.

Ala­ve­re piir­kon­na va­ba aja te­ge­vus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­seks re­konst­ruee­ri­me Ala­ve­re spor­di­väl­ja­ku ning han­gi­me va­hen­deid, et pa­ren­da­da män­gup­lat­se ja luua täien­da­vaid spor­ti­mis­või­ma­lu­si.

Val­la kes­ku­ses Keh­ras puu­dub va­ja­li­ku ta­ris­tu­ga vä­li­kont­ser­ti­de koht. Sel­le ra­ja­mi­seks uu­ri­me väl­ja so­bi­vai­ma asu­ko­ha, ehi­ta­me kont­ser­dip­lat­si ja va­ja­du­sel kor­ras­ta­me li­gi­pää­su­teed.

Aeg­vii­dus on kõ­la­ko­da ole­mas. Ai­ta­me kaa­sa sel­le värs­ken­da­mi­se­le.

Aeg­vii­dus kor­da teh­tud de­poo ja mat­ka­pea­lin­na kont­sept­sioo­nid va­ja­vad uuen­dust. Tee­me sel­le ära.

Ha­ri­dus

Meie ees­märk on, et Ani­ja val­las oleks kõi­gi­le las­te­le kät­te­saa­dav ko­du­lä­he­da­ne, kaas­aeg­ne ja li­gi­pää­se­tav kool, kus töö­ta­vad tar­gad, sõb­ra­li­kud ning mo­ti­vee­ri­tud ha­ri­dus­töö­ta­jad.

Sei­sa­me sel­le eest, et Keh­ra koo­lis jät­kuks õpe güm­naa­siu­mik­las­si­des. Pai­gal­da­me koo­li­ma­ja­le lif­ti ja re­no­vee­ri­me köö­gi.

Aeg­vii­du kool va­jab hä­das­ti uut ma­ja kaa­saeg­seks õpi­kesk­kon­naks. Taot­le­me toe­tust, et ehi­ta­da uus koo­li­ma­ja, kus on las­tel ja õpe­ta­ja­tel pal­ju ruu­mi, on ohu­tum ja hoo­ne ise ener­gia­sääst­li­kum.

Keh­ra Las­te­ta­re ma­ja on uus, aga va­jab ju­ba juur­dee­hi­tust, et kõik meie lap­sed ära ma­hu­ta­da. Se­da prob­lee­mi la­hen­da­me rõõ­mu­ga.

An­na­me oma pa­nu­se, et kõi­gis ha­ri­du­sa­su­tus­tes töö­tak­sid psüh­ho­loo­gid, lo­go­pee­did, sot­siaal­pe­da­goo­gid ja eri­pe­da­goo­gid, et toe­ta­da iga õpi­la­se aren­gut.

Toe­ta­me ha­ri­dus­töö­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni ja ene­sea­ren­gu või­ma­lu­si, et ta­ga­da nen­de ra­hu­l­o­lu ja areng. Sel­leks ra­ken­da­me ha­ri­dus­töö­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­ti.

Hin­da­me ja tun­nus­ta­me sil­ma­paist­vaid õpi­la­si ja nen­de ju­hen­da­jaid, et mo­ti­vee­ri­da kõi­ki oma või­me­te­le vas­ta­vaid tu­le­mu­si saa­vu­ta­ma. Leia­me va­hen­deid ka nen­de ma­te­riaal­seks tun­nus­ta­mi­seks.

Sot­siaal­vald­kond

Meie ees­märk on Ani­ja val­la ela­ni­ke­le hoo­liv ja tur­va­li­ne sot­siaal­hoo­le­kan­ne, mis toe­tab eri elue­tap­pi­des ole­vaid ini­me­si.

Tõs­ta­me sün­ni­toe­tu­se 1200 eu­ro­ni. Pla­nee­ri­me sel­le ee­lar­ves­se, le­pi­me kok­ku väl­ja­mak­se­te tin­gi­mu­sed.

Taas­ta­me ea­ka­te val­la­ko­da­ni­ke juu­be­li­toe­tu­sed.

Ra­ja­me Keh­ras­se ea­ka­te­le so­bi­va­te tin­gi­mus­te­ga elu­ma­ja, kus neid va­ja­du­sel toe­ta­tak­se ja abis­ta­tak­se.

Täius­ta­me noor­te töö­hõi­ve või­ma­lu­si. Tee­me koos­tööd ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te­ga, et saa­da õpi­las­ma­le­vas­se roh­kem töö­koh­ti. Sei­sa­me hea sel­le eest, et noor­te­kes­kus­te ruu­mid olek­sid re­mon­di­tud ja kor­ras.

Juh­ti­mi­ne ja krii­si­deks val­mi­so­lek

Meie ees­märk on, et Ani­ja val­la juh­ti­mi­ne oleks tõ­hus, lä­bi­pais­tev ja ko­gu­kon­da kaa­sav. Vä­ga täh­tis on ko­gu­kon­da­de krii­si­val­mi­dus.

Pa­ne­me rõh­ku toe­tus­meet­me­te ja vä­lis­ra­has­tu­se taot­le­mi­se­le. Sel­leks prio­ri­ti­see­ri­me toe­tus­te taot­le­mist töö­kor­ral­du­ses, et tuua val­la aren­guks li­sa­ra­ha.

Too­me val­la sih­ta­su­tus­te juh­ti­mi­se vo­li­ko­gu tä­he­le­pa­nu al­la, muu­da­me sih­ta­su­tus­te põ­hi­kir­jad ja an­na­me vo­li­ko­gu­le suu­re­ma rol­li juh­ti­mi­ses.

Kaa­sa­me noor­te­ko­gu liik­meid val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de töös­se ja val­la mai­ne ku­jun­da­mis­se.

Pea­me va­ja­li­kuks ko­gu­kon­da­de krii­si­koo­li­tu­si. Koos­töös Pääs­tea­me­ti­ga töö­ta­me väl­ja re­gu­laar­se koo­li­tusp­laa­ni ja val­mi­so­le­ku ju­hen­did, kaa­sa­me kor­te­riü­his­tuid ja kü­la­ko­gu­kon­di.

