Anija vald on meie kodu – paik, mida armastame ja hoiame. Meie eesmärk on, et iga inimene tunneks end siin hästi ja hoituna. Anija Ühenduse ja Eesti Keskerakonna Anija osakonna tegevusplaanis aastateks 2026–2029 keskendume elukeskkonna parandamisele, spordi ja kultuuri arengule, hariduse edendamisele, sotsiaalhoolekande tugevdamisele ning valla juhtimise tõhustamisele. Prioriteedid viime ellu etapiviisiliselt rahastuse mitmekesistamise kaudu ning tihedas koostöös riigi, ettevõtjate ja kogukondadega.
Elukeskkond
Arendame Anija valla turvalist ja jätkusuutlikku elukeskkonda, toetame uute kodude rajamist ja uute ettevõtete loomist. Alustame uute elamukruntide ja tööstuspargi ettevalmistusega, omandades riigilt seni munitsipaliseerimata maad ja alustades planeeringutega.
Tiheda liiklusega maanteede kõrval on hädavajalikud kergliiklusteed. Kõrvemaa keskus-Pillapalu-Soodla kergtee ehitame valmis lähemal ajal.
Määrame Kaunissaare-Pikva-Alavere, Anija-Soodla ja Ülejõe-Lilli-Soodla kergliiklusteede trassid, lepime kokku maaomanikega ja tellime projektid. Oleme valmis, kui avanevad rahastusvõimalused.
Kehra linnas pole head ühendust pargi ja ujumiskoha vahel. Rajame kergtee, mis jätkab olemasolevat pargiteed mööda Jägala jõe kallast kuni rippsillani. Müramäe alla jõkke paneme purskkaevu.
Teeme korda sademeveesüsteemid Kehra linnas Põrgupõhjas, Metsa ja Aia tänavas. Selleks tellime eelprojektid ja vajalikud tööd.
Hoolitseme, et Alavere ja Kehra tiheasustuspiirkondadesse saaksid jäätmete süvamahutid.
Sport ja kultuur
Meie eesmärk on, et Anija vallas oleks mitmekesine kultuurielu ja kaasaegsed sportimisvõimalused, mis toetavad kogukonna tervist ja aktiivsust ning toovad meile külalisi, nii turiste kui ka kultuurihuvilisi kaugemalt.
Teeme ettevalmistusi, et rajada Kehrasse uus ja moodne spordisaal-kultuurimaja. Selleks töötame välja hoone kontseptsiooni ja rahastusmudeli, valime sobiva asukoha, tellime projekti ja vahendite olemasolul alustame ehitustegevusega.
Alavere piirkonna vaba aja tegevuste mitmekesistamiseks rekonstrueerime Alavere spordiväljaku ning hangime vahendeid, et parendada mänguplatse ja luua täiendavaid sportimisvõimalusi.
Valla keskuses Kehras puudub vajaliku taristuga välikontsertide koht. Selle rajamiseks uurime välja sobivaima asukoha, ehitame kontserdiplatsi ja vajadusel korrastame ligipääsuteed.
Aegviidus on kõlakoda olemas. Aitame kaasa selle värskendamisele.
Aegviidus korda tehtud depoo ja matkapealinna kontseptsioonid vajavad uuendust. Teeme selle ära.
Haridus
Meie eesmärk on, et Anija vallas oleks kõigile lastele kättesaadav kodulähedane, kaasaegne ja ligipääsetav kool, kus töötavad targad, sõbralikud ning motiveeritud haridustöötajad.
Seisame selle eest, et Kehra koolis jätkuks õpe gümnaasiumiklassides. Paigaldame koolimajale lifti ja renoveerime köögi.
Aegviidu kool vajab hädasti uut maja kaasaegseks õpikeskkonnaks. Taotleme toetust, et ehitada uus koolimaja, kus on lastel ja õpetajatel palju ruumi, on ohutum ja hoone ise energiasäästlikum.
Kehra Lastetare maja on uus, aga vajab juba juurdeehitust, et kõik meie lapsed ära mahutada. Seda probleemi lahendame rõõmuga.
Anname oma panuse, et kõigis haridusasutustes töötaksid psühholoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja eripedagoogid, et toetada iga õpilase arengut.
Toetame haridustöötajate motivatsiooni ja enesearengu võimalusi, et tagada nende rahulolu ja areng. Selleks rakendame haridustöötajate motivatsioonipaketi.
Hindame ja tunnustame silmapaistvaid õpilasi ja nende juhendajaid, et motiveerida kõiki oma võimetele vastavaid tulemusi saavutama. Leiame vahendeid ka nende materiaalseks tunnustamiseks.
Sotsiaalvaldkond
Meie eesmärk on Anija valla elanikele hooliv ja turvaline sotsiaalhoolekanne, mis toetab eri eluetappides olevaid inimesi.
Tõstame sünnitoetuse 1200 euroni. Planeerime selle eelarvesse, lepime kokku väljamaksete tingimused.
Taastame eakate vallakodanike juubelitoetused.
Rajame Kehrasse eakatele sobivate tingimustega elumaja, kus neid vajadusel toetatakse ja abistatakse.
Täiustame noorte tööhõive võimalusi. Teeme koostööd kohalike ettevõtetega, et saada õpilasmalevasse rohkem töökohti. Seisame hea selle eest, et noortekeskuste ruumid oleksid remonditud ja korras.
Juhtimine ja kriisideks valmisolek
Meie eesmärk on, et Anija valla juhtimine oleks tõhus, läbipaistev ja kogukonda kaasav. Väga tähtis on kogukondade kriisivalmidus.
Paneme rõhku toetusmeetmete ja välisrahastuse taotlemisele. Selleks prioritiseerime toetuste taotlemist töökorralduses, et tuua valla arenguks lisaraha.
Toome valla sihtasutuste juhtimise volikogu tähelepanu alla, muudame sihtasutuste põhikirjad ja anname volikogule suurema rolli juhtimises.
Kaasame noortekogu liikmeid vallavolikogu komisjonide töösse ja valla maine kujundamisse.
Peame vajalikuks kogukondade kriisikoolitusi. Koostöös Päästeametiga töötame välja regulaarse koolitusplaani ja valmisoleku juhendid, kaasame korteriühistuid ja külakogukondi.
