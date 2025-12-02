Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada viie omavalitsuse jäätmete liigiti kogumise taristu arendamise projekte kokku 1,8 miljonit euroga. Esimeste toetatavate omavalitsuste hulgas saab Raasiku vallavalitsus 329 043 eurot valla viis aastat tagasi avatud jäätmejaama laiendamiseks – et suurendada selle territooriumi, paigutada sinna juurde konteinereid eriliigiliste jäätmete kogumiseks ning korduvkasutuseks sobivate esemete jaoks ringmaja tegemiseks. Rahataotlus esitati KIKile juulis.
Raasiku valla jäätmejaam asub Aruküla-Kalesi tee ääres Mõisa tee 5 kinnistul. Selle kogupindala on 900 ruutmeetrit. Valla keskkonnaspetsialisti Johanna Sepmanni sõnul ei vasta praegune jäätmejaama enam piirkonna vajadustele, seetõttu hakkas vallavalitsus aasta tagasi kavandama selle laiendamist.
Vastavalt OÜ Esprii koostatud projektile planeeritakse jäätmejaama kokku 2700 ruutmeetri suurusele alale. Kogu ala on kavas asfalteerida, valgustada, piirata aiaga ning varustada kaasaegse valvesüsteemiga. Lisatakse uusi konteinerid eri liiki jäätmete kogumiseks. Need paigaldatakse laiendatud jäätmejaamas suuremale platsile nii, et neid oleks mugav kasutada klientidel ja jäätmekäitlejal.
Lisaks saab jäätmejaam juurde taaskasutatud asjade ruumi ehk ringmaja, kuhu on võimalik ära anda kasutuskõlblikke asju, näiteks spordivahendeid või kodutehnikat. Praegu see võimalus puudub ning seetõttu satuvad ka kasutuskõlblikud esemed sageli jäätmete hulka, märkis keskkonnaspetsialist. Tema idee kohaselt võiks ringmajaks kasutada suuremat merekonteinerit, kinnitada selle fassaadile ringluse sümbolina vanad jalgrattad.
Johanna Sepmann ütles, et valla jäätmejaama laiendamise projekt on kavas ellu viia tuleval aastal, valmis peab olema hiljemalt 2027. aasta septembris. KIKi toetusele tuleb vallal omafinantseeringuna lisada 20 protsenti – Raasiku vallavalitsuse koostatud 2026. aasta eelarve projektis on jäätmejaama laiendamise omaosaluseks planeeritud 84 000 eurot. Keskkonnaspetsialist lausus, et projekti tegelik maksumus selgub hankega, kuid avaldas lootust, et selle saab ellu viia 411 000 eurost soodsamalt, esialgne hind kalkuleeriti saadud kahe hinnapakkumise keskmise järgi.
Kuusalu valla taotlus Kiiu uueks jäätmejaamaks
Kuusalu vallavalitsus taotleb KIKilt samast meetmest 739 988,76 eurot toetust uue jäätmejaama rajamiseks Kiiu-Valkla endise reoveepuhasti kinnistule. Valla omaosalus oleks 184 997,19 eurot. Taotluse esitas Kuusalu vallavalitsuse volitusel MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus tänavu augustikuus.
Uue jäätmejaama pindala oleks 24 915 ruutmeetrit. Sinna on plaanis rajada jäätmete liigiti kogumiseks väikeehitisi ja varjualuseid. Ala detailplaneeringu koostas Väliprojekt OÜ.
Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss ütles, et Kuusalu valla taotlus on KIKis menetluses, hiljuti küsiti lisaselgitusi: „Paluti rohkem põhjendada, miks on vaja ehitada jäätmejaam Kiius uude kohta. Selgitasime, et Kiiu jäätmejaam asub praegu Tamme kinnistul, mis on eramaa. Jäätmejaama nõuetekohaseks laiendamiseks pole seal ruumi ja puudub ka kindlus, kas jäätmejaam saab sinna jääda. Rendileping on sõlmitud 10 aastaks, kuni aastani 2028. Kui omanik ei soovi lepingu pikendada, tuleks seal jäätmejaam sulgeda.“
KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi Sirli Vaksmanni sõnul on kohalikud omavalitsused oodatud julgelt toetust taotlema.
„Mitmed kohalikud omavalitsused on jäätmetaristu arendamisplaanid juba ette võtnud ja taotlused meile esitanud, kuid innustame võimalust kasutama ka neid, kes veel mõtlevad,“ ütles ta.
Toetuse taotlemine on avatud kuni eelarve ammendumiseni – kokku on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks avatud taotlusvooru eelarve ligi 28 miljonit eurot. Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, nende hallatavad asutused, omavalitsusliidud, koostööorganisatsioonid, omavalitsuste äriühingud.