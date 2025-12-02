Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ot­sus­tas toe­ta­da viie oma­va­lit­su­se jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ta­ris­tu aren­da­mi­se pro­jek­te kok­ku 1,8 mil­jo­nit eu­ro­ga. Esi­mes­te toetatavate oma­va­lit­sus­te hul­gas saab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus 329 043 eu­rot val­la viis aas­tat ta­ga­si ava­tud jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks – et suu­ren­da­da sel­le ter­ri­too­riu­mi, pai­gu­ta­da sin­na juur­de kon­tei­ne­reid eri­lii­gi­lis­te jäät­me­te ko­gu­mi­seks ning kor­duv­ka­su­tu­seks so­bi­va­te ese­me­te jaoks ring­ma­ja te­ge­mi­seks. Ra­ha­taot­lus esi­ta­ti KI­Ki­le juu­lis.

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam asub Aru­kü­la-Ka­le­si tee ää­res Mõi­sa tee 5 kin­nis­tul. Sel­le ko­gu­pin­da­la on 900 ruut­meet­rit. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul ei vas­ta prae­gu­ne jäät­me­jaa­ma enam piir­kon­na va­ja­dus­te­le, see­tõt­tu hak­kas val­la­va­lit­sus aas­ta ta­ga­si ka­van­da­ma sel­le laien­da­mist.

Vas­ta­valt OÜ Esp­rii koos­ta­tud pro­jek­ti­le pla­nee­ri­tak­se jäät­me­jaa­ma kok­ku 2700 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le. Ko­gu ala on ka­vas as­fal­tee­ri­da, val­gus­ta­da, pii­ra­ta aia­ga ning va­rus­ta­da kaas­aeg­se val­ve­süs­tee­mi­ga. Li­sa­tak­se uu­si kon­tei­ne­rid eri lii­ki jäät­me­te ko­gu­mi­seks. Need pai­gal­da­tak­se laien­da­tud jäät­me­jaa­mas suu­re­ma­le plat­si­le nii, et neid oleks mu­gav ka­su­ta­da klien­ti­del ja jäät­me­käit­le­jal.

Li­saks saab jäät­me­jaam juur­de taas­ka­su­ta­tud as­ja­de ruu­mi ehk ring­ma­ja, ku­hu on või­ma­lik ära an­da ka­su­tus­kõlb­lik­ke as­ju, näi­teks spor­di­va­hen­deid või ko­du­teh­ni­kat. Prae­gu see või­ma­lus puu­dub ning see­tõt­tu sa­tu­vad ka ka­su­tus­kõlb­li­kud ese­med sa­ge­li jäät­me­te hul­ka, mär­kis kesk­kon­nas­pet­sia­list. Te­ma idee ko­ha­selt võiks ring­ma­jaks ka­su­ta­da suu­re­mat me­re­kon­tei­ne­rit, kin­ni­ta­da sel­le fas­saa­di­le ring­lu­se süm­bo­li­na va­nad jalg­rat­tad.

Jo­han­na Sep­mann üt­les, et val­la jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se pro­jekt on ka­vas el­lu viia tu­le­val aas­tal, val­mis peab ole­ma hil­je­malt 2027. aas­ta sep­temb­ris. KI­Ki toe­tu­se­le tu­leb val­lal oma­fi­nant­see­rin­gu­na li­sa­da 20 prot­sen­ti – Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se koos­ta­tud 2026. aas­ta ee­lar­ve pro­jek­tis on jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se omao­sa­lu­seks pla­nee­ri­tud 84 000 eu­rot. Kesk­kon­na­spet­sia­list lau­sus, et pro­jek­ti te­ge­lik mak­su­mus sel­gub han­ke­ga, kuid aval­das loo­tust, et sel­le saab el­lu viia 411 000 eu­rost sood­sa­malt, esialg­ne hind kal­ku­lee­ri­ti saa­dud ka­he hin­na­pak­ku­mi­se kesk­mi­se jär­gi.

Kuu­sa­lu val­la taot­lus Kiiu uueks jäät­me­jaa­maks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­leb KI­Kilt sa­mast meet­mest 739 988,76 eu­rot toe­tust uue jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks Kiiu-Valk­la en­di­se reo­vee­pu­has­ti kin­nis­tu­le. Val­la omao­sa­lus oleks 184 997,19 eu­rot. Taot­lu­se esi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se vo­li­tu­sel MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus tä­na­vu au­gus­ti­kuus.

Uue jäät­me­jaa­ma pin­da­la oleks 24 915 ruut­meet­rit. Sin­na on plaa­nis ra­ja­da jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks väi­kee­hi­ti­si ja var­ju­a­lu­seid. Ala de­tailp­la­nee­rin­gu koos­tas Vä­lip­ro­jekt OÜ.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et Kuu­sa­lu val­la taot­lus on KI­Kis me­net­lu­ses, hil­ju­ti kü­si­ti li­sa­sel­gi­tu­si: „Pa­lu­ti roh­kem põh­jen­da­da, miks on va­ja ehi­ta­da jäät­me­jaam Kiius uu­de koh­ta. Sel­gi­ta­si­me, et Kiiu jäät­me­jaam asub prae­gu Tam­me kin­nis­tul, mis on era­maa. Jäät­me­jaa­ma nõue­te­ko­ha­seks laien­da­mi­seks po­le seal ruu­mi ja puu­dub ka kind­lus, kas jäät­me­jaam saab sin­na jää­da. Ren­di­le­ping on sõl­mi­tud 10 aas­taks, ku­ni aas­ta­ni 2028. Kui oma­nik ei soo­vi le­pin­gu pi­ken­da­da, tu­leks seal jäät­me­jaam sul­ge­da.“

KI­Ki ring­ma­jan­du­se ja res­sur­si­sääs­tu vald­kon­na­ju­hi Sir­li Vaks­man­ni sõ­nul on ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed oo­da­tud jul­gelt toe­tust taot­le­ma.

„Mit­med ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed on jäät­me­ta­ris­tu aren­da­misp­laa­nid ju­ba et­te võt­nud ja taot­lu­sed mei­le esi­ta­nud, kuid in­nus­ta­me või­ma­lust ka­su­ta­ma ka neid, kes veel mõt­le­vad,“ üt­les ta.

Toe­tu­se taot­le­mi­ne on ava­tud ku­ni ee­lar­ve am­men­du­mi­se­ni – kok­ku on Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di va­hen­di­test jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ta­ris­tu aren­da­mi­seks ava­tud taot­lus­voo­ru ee­lar­ve li­gi 28 mil­jo­nit eu­rot. Toe­tust saa­vad kü­si­da ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed, nen­de hal­la­ta­vad asu­tu­sed, oma­va­lit­sus­lii­dud, koos­tööor­ga­ni­sat­sioo­nid, oma­va­lit­sus­te äriü­hin­gud.