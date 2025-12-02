JAA­NUS KA­LEV va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks 13 ja MA­REK SUIK asee­si­me­heks 16 poolt­hää­le­ga.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon kut­sus 11. koos­sei­su esi­me­se is­tun­gi val­la­ma­ja saa­li kok­ku nel­ja­päe­va, 27. no­vemb­ri hom­mi­kuks. Is­tun­gi päe­va­kor­ras olid vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne.

Esi­me­sel is­tun­gil osa­le­sid 18 vo­li­ko­gu lii­get, puu­dus Hei­ki Pit­ka EK­REst. Val­la­va­nem Rii­vo Noor, kes kan­di­dee­ris Ani­ja Ühen­du­se ni­me­kir­jas ja va­li­ti vo­li­kok­ku, oli tei­nud val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus kol­meks kuuks, 24. veeb­rua­ri­ni 2026. See­tõt­tu oli is­tun­gil te­ma asen­dus­lii­ge Erik Jü­riöö sa­mast va­li­mis­lii­dust.

Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta pa­lus vo­li­ko­gul esi­ta­da kan­di­daa­te vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le. Mar­gus Nõl­vak Ani­ja Ühen­du­sest sea­dis üles Jaa­nus Ka­le­vi Ees­ti Kes­k­era­kon­na ni­me­kir­jast, Ma­rek Suik va­li­mis­lii­dust Uue­nev Ani­ja Vald esi­tas Peep Ka­se sa­mast ni­me­kir­jast. Jaa­nus Ka­lev ja Peep Kask olid nõus kan­di­dee­ri­ma.

Kumb­ki kan­di­daat end tut­vus­ta­da ei soo­vi­nud, Jaa­nus Ka­le­vi­le esi­ta­ti üks kü­si­mus. Trii­nu Al­li­pe­re EK­REst kü­sis, mi­da on Jaa­nus Ka­lev õp­pi­nud vo­li­ko­gu esi­me­he­na eel­mi­sest va­li­mis­pe­rioo­dist ja mi­da teeks nüüd vo­li­ko­gu esi­me­he­na tei­si­ti.

Jaa­nus Ka­lev vas­tas, et tal on va­nust ju­ba nii pal­ju, et tei­si­ti ilm­selt pal­ju ei tee, või­bol­la kuu­laks vo­li­ko­gu­liik­meid roh­kem.

„Ku­na te, va­nad oli­jad, mul­le siin näp­pu vii­bu­ta­si­te, rää­ki­si­me too­kord as­jad sir­geks (2023. aas­tal al­ga­tas vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su opo­sit­sioon vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi um­b­usal­da­mi­se – toim) ja ma usun, et pä­rast se­da tu­li ka ära­kuu­la­mist roh­kem. De­mok­raa­tia on­gi sel­li­ne va­lit­se­mis­vorm, et tu­leb kõik osa­poo­led ära kuu­la­ta,“ lau­sus ta.

Jaa­nus Ka­lev kin­ni­tas, et kui teis­te ar­va­mus eri­neb te­ma omast, siis ta akt­sep­tee­rib se­da ega pea vi­ha.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel, mi­da vii­sid lä­bi val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni liik­med, olid Jaa­nus Ka­le­vi poolt vo­li­ko­gu 13 lii­get, Peep Ka­se poolt an­ti 5 häält.

Val­la­sek­re­tär õn­nit­les vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Jaa­nus Ka­le­vit ja kin­kis tal­le lil­le­kim­bu.

„Ai­täh usal­du­se eest!“ üt­les is­tun­gi juh­ti­mi­se üle võt­nud vo­li­ko­gu esi­mees.

Jaa­nus Ka­lev on te­ra­vil­ja kui­va­ta­mi­se ja käit­le­mi­se­ga te­ge­le­va tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ ning sel­le tü­ta­ret­te­võt­te Ala­ve­re Pood juht. Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku kuu­lub ala­tes 2002. aas­tast. Ta on ol­nud vo­li­ko­gu esi­mees ka mit­mes va­ra­se­mas koos­sei­sus: aas­ta­tel 2005-2009, 2013-2017 ning ala­tes 2019. aas­tast.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le esi­tas Mar­gus Nõl­vak Ma­rek Sui­gi va­li­mis­lii­dust Uue­nev Ani­ja Vald. Ma­rek Suik oli nõus kan­di­dee­ri­ma, roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

Ma­rek Suik rää­kis, et on sün­di­nud ja kas­va­nud Ani­ja val­las, te­ge­leb ehi­tu­se ja põl­lu­ma­jan­du­se­ga: „Ani­ja val­la elu lä­heb mul­le vä­ga kor­da, sel­le­pä­rast kan­di­dee­ri­sin ka nüüd nen­del va­li­mis­tel, ma ei ta­ha ol­la kõr­valt­vaa­ta­ja.“

Asee­si­me­he va­li­mist viis lä­bi sel­leks moo­dus­ta­tud kol­me­liik­me­li­ne hää­le­tus­ko­mis­jon: Peep Kask, Re­ne Kaa­lo ja Trii­nu Al­li­pe­re. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid Ma­rek Sui­gi va­li­mist vo­li­ko­gu asee­si­me­heks 16 lii­get, 1 se­del oli tü­hi ja 1 keh­te­tu. Vo­li­ko­gu esi­mees kin­kis asee­si­me­he­le lil­le­kim­bu.

Ma­rek Suik on ehi­tu­se, trans­por­di ja kae­ve­töö­de­ga te­ge­le­va OÜ Kat­ke­ra ju­ha­tu­se esi­mees. Vo­li­ko­gus on ta teist koos­sei­su, eel­mi­sel kor­ral kan­di­dee­ris Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lu­ges et­te val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve. Ta lau­sus, et val­la­va­lit­sus, ku­hu kuu­lu­vad li­saks val­la­va­ne­ma­le veel abi­val­la­va­ne­mad Priit Va­ba­mäe ja Tii­na Si­lem, fi­nants­juht And­ra Aus ning tee­nis­tu­se juht Svet­la­na Lass, on nõus jät­ka­ma tööd ku­ni uue va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se­ni.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su 2. is­tung on nel­ja­päe­val, 4. det­semb­ril. Siis va­li­tak­se val­la­va­nem, moo­dus­ta­tak­se vo­li­ko­gu ala­ti­sed ko­mis­jo­nid, va­li­tak­se nei­le esi­me­hed ja asee­si­me­hed, kin­ni­ta­tak­se re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ning vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jo­ni, aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni koos­sei­sud. Sa­mu­ti ni­me­ta­tak­se esin­da­jad Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du ning Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­kok­ku.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 19 lii­get

Ani­ja Ühen­dus (8 koh­ta): Mar­gus Nõl­vak, Mee­li Kuul, Ran­no Soots, Priit Raud­ki­vi, An­ne Oruaas, Re­ne Kaa­lo, Ing­rid Jär­mut, Erik Jü­riöö.

Ees­ti Kes­ke­ra­kond (4 koh­ta): In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Jaa­nus Ka­lev, Han­nes Pik­kel, Jü­ri Lill­soo.

Uue­nev Ani­ja Vald (5 koh­ta): Peep Kask, Ma­rek Suik, Joo­nas Kuusk­la, Mar­gus Olesk, Va­hur Värk.

EK­RE (2 koh­ta): Trii­nu Al­li­pe­re, Hei­ki Pit­ka.