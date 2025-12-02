JAANUS KALEV valiti volikogu esimeheks 13 ja MAREK SUIK aseesimeheks 16 poolthäälega.
Anija valla valimiskomisjon kutsus 11. koosseisu esimese istungi vallamaja saali kokku neljapäeva, 27. novembri hommikuks. Istungi päevakorras olid volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
Esimesel istungil osalesid 18 volikogu liiget, puudus Heiki Pitka EKREst. Vallavanem Riivo Noor, kes kandideeris Anija Ühenduse nimekirjas ja valiti volikokku, oli teinud valla valimiskomisjonile avalduse peatada oma volitused volikogus kolmeks kuuks, 24. veebruarini 2026. Seetõttu oli istungil tema asendusliige Erik Jüriöö samast valimisliidust.
Kuni volikogu esimehe valimiseni juhatas istungit valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Heldi Laks. Ta palus volikogul esitada kandidaate volikogu esimehe kohale. Margus Nõlvak Anija Ühendusest seadis üles Jaanus Kalevi Eesti Keskerakonna nimekirjast, Marek Suik valimisliidust Uuenev Anija Vald esitas Peep Kase samast nimekirjast. Jaanus Kalev ja Peep Kask olid nõus kandideerima.
Kumbki kandidaat end tutvustada ei soovinud, Jaanus Kalevile esitati üks küsimus. Triinu Allipere EKREst küsis, mida on Jaanus Kalev õppinud volikogu esimehena eelmisest valimisperioodist ja mida teeks nüüd volikogu esimehena teisiti.
Jaanus Kalev vastas, et tal on vanust juba nii palju, et teisiti ilmselt palju ei tee, võibolla kuulaks volikoguliikmeid rohkem.
„Kuna te, vanad olijad, mulle siin näppu viibutasite, rääkisime tookord asjad sirgeks (2023. aastal algatas volikogu eelmise koosseisu opositsioon volikogu esimehe Jaanus Kalevi umbusaldamise – toim) ja ma usun, et pärast seda tuli ka ärakuulamist rohkem. Demokraatia ongi selline valitsemisvorm, et tuleb kõik osapooled ära kuulata,“ lausus ta.
Jaanus Kalev kinnitas, et kui teiste arvamus erineb tema omast, siis ta aktsepteerib seda ega pea viha.
Salajasel hääletusel, mida viisid läbi valla valimiskomisjoni liikmed, olid Jaanus Kalevi poolt volikogu 13 liiget, Peep Kase poolt anti 5 häält.
Vallasekretär õnnitles volikogu esimeheks valitud Jaanus Kalevit ja kinkis talle lillekimbu.
„Aitäh usalduse eest!“ ütles istungi juhtimise üle võtnud volikogu esimees.
Jaanus Kalev on teravilja kuivatamise ja käitlemisega tegeleva tulundusühistu Alvar MÜ ning selle tütarettevõtte Alavere Pood juht. Anija vallavolikokku kuulub alates 2002. aastast. Ta on olnud volikogu esimees ka mitmes varasemas koosseisus: aastatel 2005-2009, 2013-2017 ning alates 2019. aastast.
Volikogu aseesimehe kohale esitas Margus Nõlvak Marek Suigi valimisliidust Uuenev Anija Vald. Marek Suik oli nõus kandideerima, rohkem kandidaate ei esitatud.
Marek Suik rääkis, et on sündinud ja kasvanud Anija vallas, tegeleb ehituse ja põllumajandusega: „Anija valla elu läheb mulle väga korda, sellepärast kandideerisin ka nüüd nendel valimistel, ma ei taha olla kõrvaltvaataja.“
Aseesimehe valimist viis läbi selleks moodustatud kolmeliikmeline hääletuskomisjon: Peep Kask, Rene Kaalo ja Triinu Allipere. Salajasel hääletusel toetasid Marek Suigi valimist volikogu aseesimeheks 16 liiget, 1 sedel oli tühi ja 1 kehtetu. Volikogu esimees kinkis aseesimehele lillekimbu.
Marek Suik on ehituse, transpordi ja kaevetöödega tegeleva OÜ Katkera juhatuse esimees. Volikogus on ta teist koosseisu, eelmisel korral kandideeris Eesti Reformierakonna nimekirjas.
Vallavanem Riivo Noor luges ette vallavalitsuse lahkumispalve. Ta lausus, et vallavalitsus, kuhu kuuluvad lisaks vallavanemale veel abivallavanemad Priit Vabamäe ja Tiina Silem, finantsjuht Andra Aus ning teenistuse juht Svetlana Lass, on nõus jätkama tööd kuni uue valitsuse kinnitamiseni.
Anija vallavolikogu uue koosseisu 2. istung on neljapäeval, 4. detsembril. Siis valitakse vallavanem, moodustatakse volikogu alatised komisjonid, valitakse neile esimehed ja aseesimehed, kinnitatakse revisjonikomisjoni ning volikogu juhtivkomisjoni, arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisud. Samuti nimetatakse esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikokku.
Anija vallavolikogus on 19 liiget
Anija Ühendus (8 kohta): Margus Nõlvak, Meeli Kuul, Ranno Soots, Priit Raudkivi, Anne Oruaas, Rene Kaalo, Ingrid Järmut, Erik Jüriöö.
Eesti Keskerakond (4 kohta): Inga Leoke-Bosenko, Jaanus Kalev, Hannes Pikkel, Jüri Lillsoo.
Uuenev Anija Vald (5 kohta): Peep Kask, Marek Suik, Joonas Kuuskla, Margus Olesk, Vahur Värk.
EKRE (2 kohta): Triinu Allipere, Heiki Pitka.