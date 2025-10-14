VALIMISKÜSITLUS – Milliste erakondade või valimisliitudega võiks Teie valimisnimekiri teha koostööd ja moodustada võimuliidu ning miks?

Vastavad valimisnimekirjades 2. positsioonil olevad kandidaadid.
ANIJA VALD
Valimisliit Anija Ühendus, INGA KOITLA: „Arvan, et see ei ole koht, kus olla isekas ja hakata kedagi välistama ja eeldama. Anija vald on väike vald ja kõik tunnevad kõiki, kandideerides ei saa ajada ainult enda rida, vaid tuleb mõelda laiema üldsuse hüvangule. Isiklikult näen inimest ennekõike, kui erakonda või valimisliitu, kus kandideeritakse. Volikogu töö on meeskonnatöö, seda ei saa üksi ajada ega vedada, kõik peavad panustama. Üksteist tuleb austada ja väljakutsetest tuleb õppida, kui vaja, siis ka vigu tunnistada.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, VEIKO MÄGI: „Meil on olnud nelja aasta jooksul hea kogemus ja konstruktiivne koostöö nii Keskerakonna kui ka Anija Ühendusega. Näeme just Keskerakonnas ja Anija Ühenduses võimalikku edasist koostöövõimalust.“
Valimisliit Uuenev Anija Vald, MAREK SUIK: „Usun, et koostöö on võimalik kõigi nimekirjadega. Võimuliit saab tekkida erakonna või valimisliiduga, kes arvestab kõige enam meie valimisprogrammiga. Poliitikas tuleb paratamatult teha kompromisse ja vahel ka mõnest lubadusest taganeda – poliitika on kompromisside kunst. Pärast 20. oktoobrit, kui on selgunud volikokku pääsenud kandidaadid, saab hinnata, kellega koostöö on realistlik. Lõpuks sõltub tulemuslik koostöö inimeste omavahelistest suhetest ning eesmärgist koondada vähemalt 10 häält.“
Eesti Keskerakond, INGA LEOKE-BOSENKO: „Keskerakond on valmis tegema koostööd kõigi erakondade ja valimisliitudega. Meie eesmärk on kiirendada valla arengut. Valimislubadused ja programm on väga olulised, sest nende alusel otsustame, kellega teha kõige tihedamat koostööd. Lihtsam on koostööd teha volikogu suuremate fraktsioonidega. Teatud mõttes oleks mugavam jätkata samamoodi nagu viimased neli aastat. Kuid kuna Anija vald seisab arengu teelahkmel ja meil on võimalus valida kiireneva arengu tee, loodame, et valijad on piisavalt targad valima volikokku suuremate ambitsioonidega inimesed – need, kes on valmis oma lubadusi ka ellu viima.“
Isamaa Erakonna nimekirja 2. kandidaat Sõnumitooja küsimusele ei vastanud.
RAASIKU VALD
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ANTS KIVIMÄE: „EKRE nimekiri on liiga lühike, et üksi võtta valitsemisvastutust. Seega oleme avatud kõikidele koostööettepanekutele. Samas on erakond määratlenud 10 aluspõhimõtet, millest juhinduda võimu teostamisel. Need on vajalikud kohalike omavalitsuste ning riigi välja juhtimiseks üliliberaalselt, kõike rahvuslikku hävitavalt brüsselimeelselt kursilt. See kindlasti ei meeldi kõigile ja ahendab võimalike koalitsioonipartnerite ringi. Valija on ikkagi see, kes otsustab. Kui EKRE-t usaldatakse, anname endast koos meie väärtusi aktsepteeriva koalitsioonipartneriga valla elu korraldamisel parima.“
Valimisliit Raasiku Vald, TIINA RÜHKA: „Valimisliit Raasiku Vald on tulemuste selgumise järel valmis tegema koostööd kõikide valimisliitude ja EKRE liikmetega, kes on valijatelt mandaadi saanud. Koostöös peab tekkima võimalikult lai ühisosa. Tuleb pidada läbirääkimisi, et selguksid reaalsed ambitsioonid, mida taotlevad volikogusse pääsenud kandidaadid.“
Kodukoha Valimisliit, ANDRES KALLASTE: „Soovime teha koostööd kõigi partneritega, kes jagavad meie soovi arendada piirkonda targalt ja jätkusuutlikult. Meie jaoks on oluline vastastikune lugupidamine, avatud suhtlus ning valmisolek otsida ühiseid lahendusi. Kui põhiväärtused ja eesmärgid kattuvad – olgu tegu erakonna või valimisliiduga –, oleme valmis koostööd arutama ja ühiselt edasi liikuma.“
Valimisliit Arenev Raasiku Vald, JAKO REINASTE: „Valimiste lõpusirgel on hetki, mil tundub, et mõnes küsimuses või suhtumises oleme osadega valgusaastate kaugusel. Kuid valija teeb oma targa otsuse ja volikokku valitutega hakkamegi koostööd tegema. Seega täna ei välista kedagi. Sama selge on ka see, et me ei lähe volikokku vassima, passima ega kinnises ruumis isekeskis otsustama, vaid ootame oma partneritelt kindlasti avatud suhtlemist kodanikega, viitsimist materjalidega enne volikogu ja komisjonide koosolekuid tutvuda (!) ning seda, et vallaelanikega suheldakse ka valimistevahelisel ajal.“
KUUSALU VALD
ISAMAA Erakond, SULEV VALDMAA: „Valituks osutunud volikoguliikmed esindavad tervet meie kogukonda. Sellepärast ei ole õige hoiak, nagu võiks juba ette kellegagi koostöö välistada. Me väärtustame kindlasti ka nende inimeste tahet, kes meid valimistel ei toetanud, vaid andsid hääle konkurentidele. Isamaa nimekirja eesmärk on tuua vallajuhtimisse ratsionaalsust, värskust ja muutust. Kui meil avaneb see võimalus, siis me teeme seda hea meelega koos kõikide volikogusse valitutega, kes vastupidist ei taotle.“
Valimisliit Terve Kuusalu Vald, AIVAR HAAK: „Teeksime koostööd kõigi valimisliitude ja erakondadega, kes on parempoolsete vaadetega, austaksid eraomandit ja näeksid inimest Lahemaal looduskaitse sees, et oleks tasakaal.“
Erakond Parempoolsed, SANDER PIIBEMANN: „Meie nimekiri on valmis tegema koostööd volikogus kõigi erakondade ja valimisliitudega, kes panustavad kohaliku elu ja kogukonna arengusse. Oluline on koostöövalmidus avatusele, läbipaistvusele, elanike arvu kasvule ja praktilistele lahendustele. Lähtume partnerite puhul ka filosoofilisest sarnasusest – vald on vallakodaniku jaoks, mitte vastupidi ning kui võimalik ja seaduslik, tuleb vallakodaniku soovidele vastu tulla.“
Valimisliit Meie Kuusalu, MARIELLA SOOM: „Kuusalu vajab positiivset muutust. Ei välista koostööd ühegi poliitilise rühmitusega. Kuid väga raske on leida ühisosa tänase koalitsiooniga – VL Ühine Kodu ja EKRE. Kuusalu EKRE ei olnud suuteline täitma nelja aasta jooksul volikogu esimehe ametikohta ega juhtima volikogu ühtegi komisjoni. Üldplaneeringus on kaitsmata kogukondade ja omanike huvid. Korruptiivsed ilmingud luhtaläinud kinnisvaraarendusega Leegisoos, kus valla maksumaksjatele on esialgne kohtunõue 2,7 miljonit.“
Eesti Keskerakond, HILLERI TREISALT: „Leian, et meie valimisnimekiri võib/saab koostööd teha kõikide erakondade ja valimisliitudega. Võimuliidu võimalikkusest ning miks, saab rääkida ikkagi alles pärast valimistulemuste selgumist. Kuid kindlasti on hea ja kindel koostööd teha nendega, kellega ka enne on koostöö hästi sujunud.“
Valimisliit Ühine Kodu, ULVE MÄRTSON: „Meie moto on, et „Me mängime kõigiga.” See tähendab, et me ei sea koostööks takistusi ühegi erakonna või valimisliiduga. Samas on meile oluline, et tulevane koalitsioonipartner väärtustaks haridust ning jagaks meie põhimõttelist vaadet, et lastele tuleb tagada tänapäevased õpitingimused Kuusalus ja järgmise nelja aasta jooksul ka Kolgas. Oleme varasemalt seadnud ambitsioonikaid eesmärke ning teeme seda ka edaspidi. Soovime, et ka meie tulevane koalitsioonipartner oleks sama ambitsioonikas ja tegus nagu meie.“
Eesti Reformierakond, TANEL VEERLA: „Me ei välista koostööd ühegi partneriga. Paljude valimisprogrammide ja -lubaduste hulgas on selgeid kattuvusi meie valimisplatvormi prioriteetidega. Suurimat ühisosa näeme Isamaa, Parempoolsete ja valimisliidu Terve Kuusalu Vald programmides, mistõttu kaalume koostööd eelkõige nendega. Samas, kui valijad annavad mandaadi mõnele teisele jõule, oleme valmis läbirääkimisteks ka teiste osapooltega.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ARNOLD TUURMAA: „Oleme avatud koostööle kõigi valimisliitude ja erakondadega, kes soovivad Kuusalu valla arengut edendada ausalt ja sisuliselt. Tõelised koostöövõimalused selguvad pärast valimisi, kui hääled on loetud ja volikogu koosseis paigas. Meie jaoks on kõige olulisem, et vallajuhtimises säiliks inimlik ja kogukonnakeskne lähenemine. Lasteaiakoht peab jääma jätkuvalt tasuta ning me ütleme kindlalt ei nii tuuleparkidele kui ka uutele kaevandustele, mis kahjustaksid meie loodus- ja elukeskkonda.“
LOKSA LINN
Valimisliit Siin Me Elame, KAIDO KORKMA: „Loksal on valimistel kaks nimekirja – Keskerakond ja valimisliit Siin Me Elame, seega on valija valik üsna lihtne. Mina ei pea end ühegi erakonna vastaseks ning usun, et koostöö on võimalik kõigi inimestega, kes tegutsevad ausalt ja linna huvides. Oleme valmis koostööks ka Keskerakonnaga, kui see linna arengule kasu toob. Paraku on Loksal täna võimul oleva Keskerakonna juhtimisstiil autokraatlik ja ülbe – otsuseid teeb sisuliselt üks inimene. See on pidurdanud linna arengut ja kahjustanud usaldust linnajuhtimise vastu.“
Eesti Keskerakond, NATALJA KALININA: „Loksal on aeg lõpetada vastasseis ja alustada koostööd. Meie eesmärk on, et linna areng ei sõltuks sellest, kes kuulub erakonda ja kes valimisliitu, tähtis on, et me kõik elame siin ja tahame Loksale parimat. Oleme valmis tegema koostööd valimisliiduga Siin Me Elame ja kogukonna kõigi aktiivsete inimestega, kes soovivad panustada linna arengusse, töökohtade loomisse ja inimeste heaolusse. Loksat saab juhtida ainult üheskoos, tasakaalukalt ja usaldust taastades.“