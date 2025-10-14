VALIMISKÜSITLUS – Milliste erakondade või valimisliitudega võiks Teie valimisnimekiri teha koostööd ja moodustada võimuliidu ning miks?

Vas­ta­vad va­li­mis­ni­me­kir­ja­des 2. po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did.

ANI­JA VALD

Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, IN­GA KOIT­LA: „Ar­van, et see ei ole koht, kus ol­la ise­kas ja ha­ka­ta ke­da­gi vä­lis­ta­ma ja eel­da­ma. Ani­ja vald on väi­ke vald ja kõik tun­ne­vad kõi­ki, kan­di­dee­ri­des ei saa aja­da ai­nult en­da ri­da, vaid tu­leb mõel­da laie­ma üld­su­se hü­van­gu­le. Isik­li­kult näen ini­mest en­ne­kõi­ke, kui era­kon­da või va­li­mis­lii­tu, kus kan­di­dee­ri­tak­se. Vo­li­ko­gu töö on mees­kon­na­töö, se­da ei saa ük­si aja­da ega ve­da­da, kõik pea­vad pa­nus­ta­ma. Üks­teist tu­leb aus­ta­da ja väl­ja­kut­se­test tu­leb õp­pi­da, kui va­ja, siis ka vi­gu tun­nis­ta­da.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, VEI­KO MÄ­GI: „Meil on ol­nud nel­ja aas­ta jook­sul hea ko­ge­mus ja konst­ruk­tiiv­ne koos­töö nii Kes­ke­ra­kon­na kui ka Ani­ja Ühen­du­se­ga. Näe­me just Kes­ke­ra­kon­nas ja Ani­ja Ühen­du­ses või­ma­lik­ku eda­sist koos­töö­või­ma­lust.“

Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald, MA­REK SUIK: „Usun, et koos­töö on või­ma­lik kõi­gi ni­me­kir­ja­de­ga. Või­mu­liit saab tek­ki­da era­kon­na või va­li­mis­lii­du­ga, kes ar­ves­tab kõi­ge enam meie va­li­mis­prog­ram­mi­ga. Po­lii­ti­kas tu­leb pa­ra­ta­ma­tult te­ha komp­ro­mis­se ja va­hel ka mõ­nest lu­ba­du­sest ta­ga­ne­da – po­lii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst. Pä­rast 20. ok­toob­rit, kui on sel­gu­nud vo­li­kok­ku pää­se­nud kan­di­daa­did, saab hin­na­ta, kel­le­ga koos­töö on rea­list­lik. Lõ­puks sõl­tub tu­le­mus­lik koos­töö ini­mes­te oma­va­he­lis­test su­he­test ning ees­mär­gist koon­da­da vä­he­malt 10 häält.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, IN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO: „Kes­ke­ra­kond on val­mis te­ge­ma koos­tööd kõi­gi era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga. Meie ees­märk on kii­ren­da­da val­la aren­gut. Va­li­mis­lu­ba­du­sed ja prog­ramm on vä­ga olu­li­sed, sest nen­de alu­sel ot­sus­ta­me, kel­le­ga te­ha kõi­ge ti­he­da­mat koos­tööd. Liht­sam on koos­tööd te­ha vo­li­ko­gu suu­re­ma­te frakt­sioo­ni­de­ga. Tea­tud mõt­tes oleks mu­ga­vam jät­ka­ta sa­ma­moo­di na­gu vii­ma­sed ne­li aas­tat. Kuid ku­na Ani­ja vald sei­sab aren­gu tee­lahk­mel ja meil on või­ma­lus va­li­da kii­re­ne­va aren­gu tee, loo­da­me, et va­li­jad on pii­sa­valt tar­gad va­li­ma vo­li­kok­ku suu­re­ma­te am­bit­sioo­ni­de­ga ini­me­sed – need, kes on val­mis oma lu­ba­du­si ka el­lu vii­ma.“

Isa­maa Era­kon­na ni­me­kir­ja 2. kan­di­daat Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le ei vas­ta­nud.

RAA­SI­KU VALD

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, ANTS KI­VI­MÄE: „EK­RE ni­me­ki­ri on lii­ga lü­hi­ke, et ük­si võt­ta va­lit­se­mis­vas­tu­tust. See­ga ole­me ava­tud kõi­ki­de­le koos­tööet­te­pa­ne­ku­te­le. Sa­mas on era­kond mää­rat­le­nud 10 alus­põ­hi­mõ­tet, mil­lest ju­hin­du­da või­mu teos­ta­mi­sel. Need on va­ja­li­kud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ning rii­gi väl­ja juh­ti­mi­seks üli­li­be­raal­selt, kõi­ke rah­vus­lik­ku hä­vi­ta­valt brüs­se­li­meel­selt kur­silt. See kind­las­ti ei meel­di kõi­gi­le ja ahen­dab või­ma­li­ke koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te rin­gi. Va­li­ja on ik­ka­gi see, kes ot­sus­tab. Kui EK­RE-t usal­da­tak­se, an­na­me en­dast koos meie väär­tu­si akt­sep­tee­ri­va koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­ga val­la elu kor­ral­da­mi­sel pa­ri­ma.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, TII­NA RÜH­KA: „Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald on tu­le­mus­te sel­gu­mi­se jä­rel val­mis te­ge­ma koos­tööd kõi­ki­de va­li­mis­lii­tu­de ja EK­RE liik­me­te­ga, kes on va­li­ja­telt man­daa­di saa­nud. Koos­töös peab tek­ki­ma või­ma­li­kult lai ühi­so­sa. Tu­leb pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si, et sel­guk­sid reaal­sed am­bit­sioo­nid, mi­da taot­le­vad vo­li­ko­gus­se pää­se­nud kan­di­daa­did.“

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, AND­RES KAL­LAS­TE: „Soo­vi­me te­ha koos­tööd kõi­gi part­ne­ri­te­ga, kes ja­ga­vad meie soo­vi aren­da­da piir­kon­da tar­galt ja jät­ku­suut­li­kult. Meie jaoks on olu­li­ne vas­tas­ti­ku­ne lu­gu­pi­da­mi­ne, ava­tud suht­lus ning val­mi­so­lek ot­si­da ühi­seid la­hen­du­si. Kui põ­hi­väär­tu­sed ja ees­mär­gid kat­tu­vad – ol­gu te­gu era­kon­na või va­li­mis­lii­du­ga –, ole­me val­mis koos­tööd aru­ta­ma ja ühi­selt eda­si lii­ku­ma.“

Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald, JA­KO REI­NAS­TE: „Va­li­mis­te lõ­pu­sir­gel on het­ki, mil tun­dub, et mõ­nes kü­si­mu­ses või suh­tu­mi­ses ole­me osa­de­ga val­gu­saas­ta­te kau­gu­sel. Kuid va­li­ja teeb oma tar­ga ot­su­se ja vo­li­kok­ku va­li­tu­te­ga hak­ka­me­gi koos­tööd te­ge­ma. See­ga tä­na ei vä­lis­ta ke­da­gi. Sa­ma sel­ge on ka see, et me ei lä­he vo­li­kok­ku vas­si­ma, pas­si­ma ega kin­ni­ses ruu­mis ise­kes­kis ot­sus­ta­ma, vaid oo­ta­me oma part­ne­ri­telt kind­las­ti ava­tud suht­le­mist ko­da­ni­ke­ga, viit­si­mist ma­ter­ja­li­de­ga en­ne vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kuid tut­vu­da (!) ning se­da, et val­lae­la­ni­ke­ga su­hel­dak­se ka va­li­mis­te­va­he­li­sel ajal.“

KUUSALU VALD

ISA­MAA Era­kond, SU­LEV VALD­MAA: „Va­li­tuks osu­tu­nud vo­li­ko­gu­liik­med esin­da­vad ter­vet meie ko­gu­kon­da. Sel­le­pä­rast ei ole õi­ge hoiak, na­gu võiks ju­ba et­te kel­le­ga­gi koos­töö vä­lis­ta­da. Me väär­tus­ta­me kind­las­ti ka nen­de ini­mes­te ta­het, kes meid va­li­mis­tel ei toe­ta­nud, vaid and­sid hää­le kon­ku­ren­ti­de­le. Isa­maa ni­me­kir­ja ees­märk on tuua val­la­juh­ti­mis­se rat­sio­naal­sust, värs­kust ja muu­tust. Kui meil ava­neb see või­ma­lus, siis me tee­me se­da hea mee­le­ga koos kõi­ki­de vo­li­ko­gus­se va­li­tu­te­ga, kes vas­tu­pi­dist ei taot­le.“

Va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald, AI­VAR HAAK: „Teek­si­me koos­tööd kõi­gi va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de­ga, kes on pa­rem­pool­se­te vaa­de­te­ga, aus­tak­sid erao­man­dit ja näek­sid ini­mest La­he­maal loo­dus­kait­se sees, et oleks ta­sa­kaal.“

Era­kond Pa­rem­pool­sed, SAN­DER PII­BE­MANN: „Meie ni­me­ki­ri on val­mis te­ge­ma koos­tööd vo­li­ko­gus kõi­gi era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga, kes pa­nus­ta­vad ko­ha­li­ku elu ja ko­gu­kon­na aren­gus­se. Olu­li­ne on koos­töö­val­mi­dus ava­tu­se­le, lä­bi­paist­vu­se­le, ela­ni­ke ar­vu kas­vu­le ja prak­ti­lis­te­le la­hen­dus­te­le. Läh­tu­me part­ne­ri­te pu­hul ka fi­lo­soo­fi­li­sest sar­na­su­sest – vald on val­la­ko­da­ni­ku jaoks, mit­te vas­tu­pi­di ning kui või­ma­lik ja sea­dus­lik, tu­leb val­la­ko­da­ni­ku soo­vi­de­le vas­tu tul­la.“

Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu, MA­RIEL­LA SOOM: „Kuu­sa­lu va­jab po­si­tiiv­set muu­tust. Ei vä­lis­ta koos­tööd ühe­gi po­lii­ti­li­se rüh­mi­tu­se­ga. Kuid vä­ga ras­ke on lei­da ühi­so­sa tä­na­se koa­lit­sioo­ni­ga – VL Ühi­ne Ko­du ja EK­RE. Kuu­sa­lu EK­RE ei ol­nud suu­te­li­ne täit­ma nel­ja aas­ta jook­sul vo­li­ko­gu esi­me­he ame­ti­koh­ta ega juh­ti­ma vo­li­ko­gu üh­te­gi ko­mis­jo­ni. Üldp­la­nee­rin­gus on kaits­ma­ta ko­gu­kon­da­de ja oma­ni­ke hu­vid. Kor­rup­tiiv­sed il­min­gud luh­taläi­nud kin­nis­va­ra­aren­du­se­ga Lee­gi­soos, kus val­la mak­su­maks­ja­te­le on esialg­ne koh­tu­nõue 2,7 mil­jo­nit.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HIL­LE­RI TREI­SALT: „Leian, et meie va­li­mis­ni­me­ki­ri võib/saab koos­tööd te­ha kõi­ki­de era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga. Või­mu­lii­du või­ma­lik­ku­sest ning miks, saab rää­ki­da ik­ka­gi al­les pä­rast va­li­mis­tu­le­mus­te sel­gu­mist. Kuid kind­las­ti on hea ja kin­del koos­tööd te­ha nen­de­ga, kel­le­ga ka en­ne on koos­töö häs­ti su­ju­nud.“

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, UL­VE MÄRT­SON: „Meie mo­to on, et „Me män­gi­me kõi­gi­ga.” See tä­hen­dab, et me ei sea koos­tööks ta­kis­tu­si ühe­gi era­kon­na või va­li­mis­lii­du­ga. Sa­mas on mei­le olu­li­ne, et tu­le­va­ne koa­lit­sioo­ni­part­ner väär­tus­taks ha­ri­dust ning ja­gaks meie põ­hi­mõt­te­list vaa­det, et las­te­le tu­leb ta­ga­da tä­na­päe­va­sed õpi­tin­gi­mu­sed Kuu­sa­lus ja järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul ka Kol­gas. Ole­me va­ra­se­malt sead­nud am­bit­sioo­ni­kaid ees­mär­ke ning tee­me se­da ka edas­pi­di. Soo­vi­me, et ka meie tu­le­va­ne koa­lit­sioo­ni­part­ner oleks sa­ma am­bit­sioo­ni­kas ja te­gus na­gu meie.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, TA­NEL VEER­LA: „Me ei vä­lis­ta koos­tööd ühe­gi part­ne­ri­ga. Pal­ju­de va­li­misp­rog­ram­mi­de ja -lu­ba­dus­te hul­gas on sel­geid kat­tu­vu­si meie va­li­misp­lat­vor­mi prio­ri­tee­ti­de­ga. Suu­ri­mat ühi­so­sa näe­me Isa­maa, Pa­rem­pool­se­te ja va­li­mis­lii­du Ter­ve Kuu­sa­lu Vald prog­ram­mi­des, mis­tõt­tu kaa­lu­me koos­tööd eel­kõi­ge nen­de­ga. Sa­mas, kui va­li­jad an­na­vad man­daa­di mõ­ne­le tei­se­le jõu­le, ole­me val­mis lä­bi­rää­ki­mis­teks ka teis­te osa­pool­te­ga.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, AR­NOLD TUUR­MAA: „Ole­me ava­tud koos­töö­le kõi­gi va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de­ga, kes soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gut eden­da­da au­salt ja si­su­li­selt. Tõe­li­sed koos­töö­või­ma­lu­sed sel­gu­vad pä­rast va­li­mi­si, kui hää­led on loe­tud ja vo­li­ko­gu koos­seis pai­gas. Meie jaoks on kõi­ge olu­li­sem, et val­la­juh­ti­mi­ses säi­liks inim­lik ja ko­gu­kon­na­kesk­ne lä­he­ne­mi­ne. Las­te­aiakoht peab jää­ma jät­ku­valt ta­su­ta ning me üt­le­me kind­lalt ei nii tuu­le­par­ki­de­le kui ka uu­te­le kae­van­dus­te­le, mis kah­jus­tak­sid meie loo­dus- ja elu­kesk­kon­da.“

LOKSA LINN

Vali­mis­liit Siin Me Ela­me, KAI­DO KORK­MA: „Lok­sal on va­li­mis­tel kaks ni­me­kir­ja – Kes­ke­ra­kond ja va­li­mis­liit Siin Me Ela­me, see­ga on va­li­ja va­lik üs­na liht­ne. Mi­na ei pea end ühe­gi era­kon­na vas­ta­seks ning usun, et koos­töö on või­ma­lik kõi­gi ini­mes­te­ga, kes te­gut­se­vad au­salt ja lin­na hu­vi­des. Ole­me val­mis koos­tööks ka Kesk­e­ra­kon­na­ga, kui see lin­na aren­gu­le ka­su toob. Pa­ra­ku on Lok­sal tä­na või­mul ole­va Kes­ke­ra­kon­na juh­ti­miss­tiil au­tok­raat­lik ja ül­be – ot­su­seid teeb si­su­li­selt üks ini­me­ne. See on pi­dur­da­nud lin­na aren­gut ja kah­jus­ta­nud usal­dust lin­na­juh­ti­mi­se vas­tu.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, NA­TAL­JA KA­LI­NI­NA: „Lok­sal on aeg lõ­pe­ta­da vas­tas­seis ja alus­ta­da koos­tööd. Meie ees­märk on, et lin­na areng ei sõl­tuks sel­lest, kes kuu­lub era­kon­da ja kes va­li­mis­lii­tu, täh­tis on, et me kõik ela­me siin ja ta­ha­me Lok­sa­le pa­ri­mat. Ole­me val­mis te­ge­ma koos­tööd va­li­mis­lii­du­ga Siin Me Ela­me ja ko­gu­kon­na kõi­gi ak­tiiv­se­te ini­mes­te­ga, kes soo­vi­vad pa­nus­ta­da lin­na aren­gus­se, töö­koh­ta­de loo­mis­se ja ini­mes­te heao­lus­se. Lok­sat saab juh­ti­da ai­nult ühes­koos, ta­sa­kaa­lu­kalt ja usal­dust taas­ta­des.“