Sal­mis­tu sa­da­mas­se ehi­ta­tud mul­ti­funkt­sio­naal­ne hoo­ne on val­mis. Pi­du­lik ava­mi­ne kor­ral­da­ti es­mas­päe­val, 13. ok­toob­ril, ko­hal olid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu, ehi­tus­fir­ma OÜ Kor­ding, ar­hi­tek­tuu­ri­fir­ma OÜ Kop­pe, oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve ja Har­ju Ka­lan­du­sü­hin­gu esin­da­jad. Sa­da­ma­hoo­ne pin­da­la on 80 ruut­meet­rit, mil­lest 38 ruut­meet­rit on koh­vi­ku­ruum, veel on ma­jas 2 WCd ja pe­su­ruum-saun. Ehi­tus läks han­ke tu­le­mu­se­na maks­ma koos käi­be­mak­su­ga 149 748 eu­rot. Kuu­sa­lu vald sai sa­da­ma­hoo­ne ehi­tu­seks Har­ju Ka­lan­du­sü­hin­gu kau­du Eu­roo­pa me­ren­dus-, ka­lan­dus- ja ve­si­vil­je­lus­fon­dist toe­tust 82 109,87 eu­rot, üle­jää­nud sum­ma ta­su­tak­se omao­sa­lu­se­na Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest. Sal­mis­tu sa­da­mat ope­ree­rib Kuu­sa­lu vald. Sa­da­ma­kap­ten, val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et lõp­pe­nud na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal läks sa­da­mas ra­ha­li­selt pa­re­mi­ni kui ku­na­gi va­rem: „Paa­di- ja ja­hio­ma­ni­kud on me sa­da­ma leid­nud ning sa­da­mat ka­su­ta­vad õp­pus­teks pea­le va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te ka Kait­se­liit ja Lok­sa pääs­te­ko­man­do.“