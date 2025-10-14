Salmistu sadamasse ehitatud multifunktsionaalne hoone on valmis. Pidulik avamine korraldati esmaspäeval, 13. oktoobril, kohal olid Kuusalu vallavalitsuse ja -volikogu, ehitusfirma OÜ Kording, arhitektuurifirma OÜ Koppe, omanikujärelevalve ja Harju Kalandusühingu esindajad. Sadamahoone pindala on 80 ruutmeetrit, millest 38 ruutmeetrit on kohvikuruum, veel on majas 2 WCd ja pesuruum-saun. Ehitus läks hanke tulemusena maksma koos käibemaksuga 149 748 eurot. Kuusalu vald sai sadamahoone ehituseks Harju Kalandusühingu kaudu Euroopa merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondist toetust 82 109,87 eurot, ülejäänud summa tasutakse omaosalusena Kuusalu valla eelarvest. Salmistu sadamat opereerib Kuusalu vald. Sadamakapten, valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks ütles, et lõppenud navigatsioonihooajal läks sadamas rahaliselt paremini kui kunagi varem: „Paadi- ja jahiomanikud on me sadama leidnud ning sadamat kasutavad õppusteks peale vabatahtlike merepäästjate ka Kaitseliit ja Loksa päästekomando.“