ANI­JA VALD

Isa­maa Era­kond, KAT­RI­NA ORU­SA­LU: „Era­kond sai kok­ku 94 häält, mis on suu­re­pä­ra­ne, ar­ves­ta­des, et meie ni­me­kir­jas oli 4 ini­mest. Kah­ju mui­du­gi, et me ei üle­ta­nud va­li­mis­kün­nist ega saa­nud vo­li­kok­ku üh­te­gi man­daa­ti. Puu­du ei jää­nud pal­ju. Era­kon­nal on val­las roh­kem liik­meid, osad kan­di­dee­ri­sid va­li­mis­lii­du ni­me­kir­jas. Loo­dan, et järg­mis­tel va­li­mis­tel on meid era­kon­na va­li­mis­ni­me­kir­jas roh­kem ja saa­me ka vo­li­kok­ku.

Ka mul­le an­tud 57 häält on suu­re­pä­ra­ne tu­le­mus. Olen õn­ne­lik ja tä­nu­lik iga­le va­li­jai­le, et neil oli mi­nus­se us­ku. Jäin iseen­daks, ei tei­nud va­li­mis­kam­paa­niat, ei ja­ga­nud vol­di­kuid, šo­ko­laa­de ega muud.“

Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, RII­VO NOOR: „Tu­le­mus oli ül­la­tav, ei us­ku­nud, et säi­li­ta­me oma va­li­mis­lii­du­ga vo­li­ko­gus se­ni­se po­sit­sioo­ni. Tei­se va­li­mis­lii­du mõ­ned liik­med ma­ter­da­sid meid ko­ha­ti vä­ga ine­tult, ar­va­sin, et see­tõt­tu meie toe­ta­ja­te arv vä­he­neb. Se­da ei juh­tu­nud, sai­me sa­ma pal­ju hää­li ja vo­li­ko­gu­koh­ti kui 4 aas­tat ta­ga­si. Jä­re­li­kult ini­me­sed soo­vi­vad sta­biil­sust ning on ra­hul sel­le­ga, mis on toi­mu­nud ja teh­tud. Ole­me ka ise tu­le­mu­se­ga ra­hul.

Oli­me se­ni koa­lit­sioo­nis Kes­ke­ra­kon­na­ga, mi­na ta­hak­sin, et meil oleks veel laia­põh­ja­li­sem koa­lit­sioon. Ole­me väi­ke­ses val­las ju kõik ühe as­ja eest väl­jas ega aja suurt par­tei­po­lii­ti­kat, see­tõt­tu soo­vik­si­me kaa­sa­ta kõi­ki vo­li­kok­ku pää­se­nud era­kon­di ja va­li­mis­lii­te, kuu­la­ta kõi­gi sei­su­koh­ti, kui­das koos eda­si min­na. Ideaal oleks see, kui meil po­leks üld­se koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni, olek­si­me üks vo­li­ko­gu, aga ei ole kin­del, kas see õn­nes­tub. Kut­su­me kõik ühi­se laua ta­ha, kuu­la­me, mil­li­sed on teis­te am­bit­sioo­nid ja kas saa­me neid oma põ­hi­mõ­te­te­ga ühil­da­da.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, TRII­NU AL­LI­PE­RE: „Tu­le­mus on oo­tus­pä­ra­ne. Eel­mi­sel kor­ral tu­li­me il­ma suu­re et­te­val­mis­tu­se ja ko­ge­mu­se­ta, ei osa­nud kam­paa­niat­ki te­ha. Kui­gi oli­me siis kõik üs­na tund­ma­tud ini­me­sed, sai­me ko­he pä­ris pal­ju hää­li ja vo­li­ko­gus 3 koh­ta.

See­kord pa­ni­me üs­na vii­ma­sel mi­nu­til kok­ku mees­kon­na, püüd­si­me, et val­la igast piir­kon­nast oleks kee­gi. Meil ei ol­nud am­bit­sioo­ni võim võt­ta ja ha­ka­ta lam­mu­ta­ma. Pi­gem mõt­le­si­me, et proo­vi­me ja vaa­ta­me, mi­da rah­vas ta­hab ja ot­sus­tab. Tu­le­mus oli ka­sin, sai­me vo­li­ko­gus 2 koh­ta. Mi­na ise sain eel­mi­se kor­ra­ga võr­rel­des 33 häält roh­kem. Mi­nu fe­no­men on kind­las­ti see, et suht­len iga­päe­va­selt val­la­rah­va­ga, tee­nin­dan neid. Nad tea­vad, et pä­ri­selt hoo­lin ja teen as­jad kor­da.

Vo­li­ko­gus oleks mi­nu va­lik laia­põh­ja­li­ne koa­lit­sioon, et tub­lid te­gi­jad saak­sid val­da ühes­koos aren­da­da. Siis ei pea üks­tei­se­ga võit­le­ma, vaid igaüks pa­nus­tab, kui­das suu­dab, ja te­da ka kuu­la­tak­se. Mi­nu en­da jaoks ei ole va­het, kes oma paa­ti võ­tab või kum­mal pool lau­da is­tun – kas koa­lit­sioo­ni või opo­sit­sioo­ni poo­lel – peaa­si, et saan sõ­na sek­ka öel­da, kui tun­nen, et on tar­vis. Lä­he­me vo­li­kok­ku rah­va eest rää­ki­ma ja meel­de tu­le­ta­ma, mis pä­ri­selt tu­leb ära te­ha.“

Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald, PEEP KASK: „Meil on pal­ju uusi tu­li­jaid, te­gi­me val­las tei­se tu­le­mu­se ja sai­me vo­li­ko­gus 5 koh­ta. Hää­li sai­me kok­ku 644, see on tu­gev tu­le­mus, kui ar­ves­ta­da, et va­li­mis­liit, kes on val­las ol­nud 12 aas­tat või­mul, sai üle tu­han­de hää­le. Ole­me oma ni­me­kir­ja va­li­mis­tu­le­mu­se­ga ra­hul, pä­ris ra­hul ole­me siis, kui meid kut­su­tak­se koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mis­te­le ja saa­me ot­sus­ta­mi­sel osa­le­da.

Kui Ani­ja Ühen­dus ta­hab min­git muu­tust, siis kõik on nen­de kä­tes. Olen nei­le tea­da and­nud, et meie ole­me lä­bi­rää­ki­mis­teks val­mis. Võib min­na ka nii, et jää­me opo­sit­sioo­ni. Teo­ree­ti­li­selt on või­ma­lik, et koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad EK­RE, Kes­ke­ra­kond ja meie va­li­mis­liit, aga ma ar­van pi­gem, et Kes­ke­ra­kond ee­lis­tab koa­lit­sioo­ni jät­ku­mist Ani­ja Ühen­du­se­ga. Ku­na Ani­ja Ühen­dus või­tis va­li­mi­sed, on­gi vii­sa­kas kõi­ge­pealt nen­de­ga rää­ki­da.

Mi­na ise sain sel kor­ral pal­ju vä­hem hää­li kui ne­li aas­tat ta­ga­si. Min­gil mää­ral võib sel­le ta­ga ol­la vä­he­ne rek­laam, min­gil mää­ral ka era­kond­lik taust – Kes­ke­ra­kond oma kam­paa­nias rõ­hu­tas se­da, et olen Re­for­mie­ra­kon­na lii­ge. Tei­ne põh­jus võis ol­la see, et osa ini­me­si, kes või­sid va­rem ol­la koos oma sõp­rus­kon­na­ga mi­nu toe­ta­jad, kan­di­dee­ri­sid nüüd meie ni­me­kir­jas.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HAN­NES PIK­KEL: „Säi­li­ta­si­me 4 koh­ta, mis meil oli vo­li­ko­gus ka se­ni. Olek­si­me taht­nud na­tu­ke pa­re­mat tu­le­must, aga ül­di­selt ole­me ra­hul. Hea meel on sel­le üle, et vo­li­kok­ku pää­se­nu­te hääl­te­saak on so­liid­ne. See näi­tab rah­va toe­tu­se kas­vu. Mi­na näi­teks sain eel­mi­sel kor­ral 44 häält, nüüd 71. Kok­ku­võt­tes oli rah­va usal­dus era­kon­na vas­tu peaae­gu sa­ma, mis ne­li aas­tat ta­ga­si. Hea meel on sel­le üle, et va­li­mi­sak­tiiv­sus on kas­va­nud ning roh­kem ini­me­si tun­neb hu­vi ko­ha­li­ku elu vas­tu.

Va­li­mis­tu­le­mu­sed näi­ta­sid, et va­li­ja­le so­bib see, mis Ani­ja val­las prae­gu toi­mub – koa­lit­sioon sai sa­ma pal­ju hää­li kui eel­mi­sel kor­ral ja opo­sit­sioon sa­mu­ti. Pal­jud üt­le­sid, et val­la areng vii­ma­se nel­ja aas­ta­ga on sil­ma­ga nä­ha, aga ar­van, et saaks veel pa­re­mi­ni. Kuul­si­me ka va­li­jailt krii­ti­ka­noo­li, ilm­selt min­git muu­tust on va­ja, et val­la areng oleks veel kii­rem.

Koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks on mi­tu va­rian­ti. Meie ee­lis­ta­me sta­biil­sust ning ar­ves­ta­ma peab ka ini­mes­te soo­vi – rah­va toe­tus val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le oli pä­ris suur, ta sai järg­mis­test kan­di­daa­ti­dest vä­he­malt poo­le roh­kem hää­li. See näi­tab, et ta võiks jät­ka­ta.“

KUUSALU VALD

Isa­maa Era­kond, AL­LAN LAI­NE: „Tun­ded on ka­he­ti­sed. Rõõ­mus­tav on, et sai­me vä­ga hea ja oo­tus­pä­ra­se tu­le­mu­se, kol­me ko­ha­ga val­la­vo­li­ko­gus­se. Kui­gi loot­sin, et nii meie kui ka tei­sed ni­me­kir­jad saa­vad roh­kem koh­ti, sai EK­RE vä­hem kohti ja ka va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald. Ül­la­tav on, et va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du tu­le­mus on nii suur, üks koht se­ni­se­le li­saks. Jäl­gi­me põ­ne­vu­se­ga, mis eda­si saab, va­li­mis­te võit­ja lu­ba­du­sed ja plaa­nid on suu­red – Kol­ga kool ja Kuu­sa­lu kesk­väl­jak kor­da te­ha, kuid need ku­lu­tu­sed on suu­red. Va­li­mis­te-eel­ne aeg oli to­re, kor­ral­da­si­me Isa­maa koh­vi­kud rah­va­ga koh­tu­mi­seks kok­ku ühek­sas ko­has: Kol­gas, Vii­nis­tul, Vi­ha­soos, Hirv­lis, Kiius, Kuu­sa­lus, Lee­sil, Pä­ris­peal ja Ha­ras. Ta­va­li­se pas­ta­ka­te ja­ga­mi­se ase­mel ee­lis­ta­si­me va­he­tuid kon­tak­te. Osa­võtt oli väi­ke, soo­vi­me kü­la­va­ne­ma­te abil jät­ka­ta koh­vi­ku­te tra­dit­sioo­ni, et koh­tu­da ela­ni­ke­ga. Ees­märk on pöö­ra­ta val­da näo­ga roh­kem ini­mes­te poo­le.“

Va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald, IND­REK LINK: „Eks kõik oo­ta­vad ja loo­da­vad va­li­mis­test roh­ke­mat, kuid kui võr­rel­da meie va­li­mis­lii­du tu­le­must era­kon­da­de ni­me­kir­ja­de tu­le­mus­te­ga, siis läks meil pä­ris häs­ti. Meie tu­le­mus on sa­ma, mis Isa­maa ni­me­kir­jal, sai­me mõ­le­mad 3 koh­ta vo­li­ko­gus­se. Tei­sed era­kon­nad said igaüks ühe ko­ha. Va­li­mis­de­ba­til kü­si­ti, et Üks Kuu­sa­lu Vald on muu­tu­nud Ter­veks Kuu­sa­lu Val­laks, aga te­gu ei ole sa­ma va­li­mis­lii­du­ga, üle poo­le meie kan­di­daa­ti­dest on uued. Et te­ha head või vä­ga head tu­le­must, on uue va­li­mis­lii­du­na va­ja ko­ge­mu­si. Ole­me ka järg­mi­sel kor­ral val­mis kan­di­dee­ri­ma. Tu­le­me oma va­li­mis­lii­du­ga kok­ku ja aru­ta­me, mis saab eda­si. Häs­ti pal­ju sõl­tub sel­lest, mi­da teeb va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, kel­lel on vo­li­ko­gus 9 koh­ta. Koa­lit­sioo­niks on va­ja 10 koh­ta ja häs­ti toi­mi­vaks koa­lit­sioo­niks peaks ole­ma roh­kem koh­ti. Teo­ree­ti­li­selt saak­sid ka kõik tei­sed ni­me­kir­jad kok­ku 10 koh­ta, et moo­dus­ta­da koa­lit­sioon, aga see eel­dab vä­ga head koos­töö­vai­mu ja dist­sip­lii­ni, sa­mas on kõi­gil omad soo­vid, mis li­sab oma­ja­gu kee­ru­kust.“

Era­kond Pa­rem­pool­sed, IND­REK AD­LER: „Meie ni­me­ki­ri oli väi­ke – vaid kolm kan­di­daa­ti, sest pa­nus­ta­si­me kva­li­tee­di­le, mit­te kvan­ti­tee­di­le. Tu­le­mus on uh­ke – kõi­gi kol­me hääl­te­saak oli peaae­gu võrd­ne ja sai­me vo­li­ko­gus­se ühe man­daa­di, mil­le­le oli­me­gi orien­tee­ri­tud. Hin­da­si­me oma toe­tust täp­selt. Meie põ­hi­sõ­num oli ran­na­kü­la­de ja me­re kui tu­lu­baa­si väär­tus­ta­mi­ne – tee­ma, mi­da tei­sed ni­me­kir­jad ei kä­sit­le­nud. Kam­paa­nia oli liht­ne, meil oli era­kon­na va­li­mis­leht ja osa­le­si­me Kol­ga­kü­la de­ba­til. Loot­si­me et va­li­ja leiab meid ja nad leid­sid­ki. Usu­me oma idee­des­se ja ini­mes­tes­se. Koos­tööks ole­me ava­tud kõi­gi­le, kel­le maail­ma­vaa­de kat­tub. Me ei tõm­ba pu­na­seid joo­ni – täh­tis on, et vald lii­guks si­su­kalt eda­si.“

Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu, MAR­GUS SOOM – toimetusel ei õnnestunud valimisliidu esinumbriga ühendust saada.

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, TER­JE KRAAN­VELT: „Hin­da­me oma va­li­mis­lii­du va­li­mis­tu­le­must iga­ti heaks, sai­me vo­li­ko­gus ühe ko­ha juur­de. Kon­ku­rents oli ti­he, va­rem po­le Kuu­sa­lu val­las va­li­mis­tel nii pal­ju va­li­mis­ni­me­kir­ju osa­le­nud. Ar­va­si­me, et üle-ees­ti­li­selt rek­laa­mi­tud era­kon­da­de­le tu­leb ka meie val­las roh­kem hää­li. Te­gi­me sel­le võr­ra roh­kem kam­paa­nia­tööd. Me üks va­li­mis­loo­sung on, et rää­gi­me kõi­gi­ga ega vä­lis­ta koos­tööd kel­le­ga­gi. Meie põhilubadus, Kolga kooli renoveerimine, peaks koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­le so­bi­ma. Loo­mu­li­kult tä­na­me kõi­ki oma va­li­jaid mei­le an­tud hääl­te eest neil va­li­mis­tel.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAAR­JA METS­TAK: „Võist­le­si­me tu­ge­vas vas­tu­tuu­les, aga sai­me ko­ha vo­li­ko­gus­se ja mei­le an­tud hääl­te arv kas­vas – eel­mi­sel kor­ral ko­gu­si­me ni­me­kir­ja­ga kok­ku 212 häält, see­kord 262. Ole­me oma toe­ta­ja­te­le vä­ga tä­nu­li­kud! Esialg­se vaat­lu­se ko­ha­selt oli­me esi­me­sed, kes jäid tei­sest man­daa­dist il­ma. Aga ole­me ra­hul, et meie üks vo­li­ko­gu­koht pü­sis tu­ge­valt, eri­ti, kui ar­ves­ta­da, et ja­ga­me Isa­maa ja Pa­rem­pool­se­te­ga sa­ma va­li­ja­grup­pi. Suu­re osa va­li­mis­ku­lu­dest pa­nus­ta­sid kan­di­daa­did ise. Pa­ni­me mit­me­le poo­le bän­ne­reid, te­gi­me ot­se­pos­ti­tust, Fa­ce­boo­ki- ja vä­li­kam­paa­niat. Kor­ral­da­si­me koh­tu­mi­sõh­tu Han­no Pev­ku­ri­ga ning te­gut­se­me jät­ku­valt kesk­kon­na­mi­nist­ri­ga La­he­maa tee­ma­de la­hen­da­mi­se­ga. Koh­tu­mis­tel va­li­ja­te­ga rää­gi­ti La­he­maa ja koo­li­de tee­mal, ohu­tust liik­le­mi­sest ja kerg­liik­lus­tee­dest.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, RAN­NO POOL: „Tu­le­mus ei ol­nud see, mi­da loot­si­me, soo­vi­si­me kol­me koh­ta, kuid sai­me ühe. Ome­ti ole­me tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes meid usal­da­sid ja hää­le and­sid. Meie töö Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te heaks jät­kub. Olen abi­val­la­va­ne­ma­na ala­ti seis­nud au­su­se, ava­tu­se ja val­la ää­rea­la­de toe­ta­mi­se eest ning se­da joont ka­vat­sen hoi­da ka eda­si. Koos­töö Ühi­se Ko­du va­li­mis­lii­du­ga on se­ni ol­nud konst­ruk­tiiv­ne ning kui lei­tak­se ühi­ne ees­märk ja ta­he Kuu­sa­lu val­la aren­da­mi­seks, ole­me val­mis ka edas­pi­di koos­tööd jät­ka­ma. Meie jaoks on kõi­ge olu­li­sem sta­biil­sus, sel­gus ja si­su­li­ne töö ini­mes­te heaks. Koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lus­tel ole­me ava­tud aru­te­lu­de­le kõi­gi­ga, kes ja­ga­vad meie väär­tu­si ja soo­vi Kuu­sa­lu val­la aren­gut kind­lalt eda­si viia.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „Va­li­mis­test va­li­mis­tes­se saab Kes­ke­ra­kond Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus kah­juks tra­dit­sioo­ni­li­selt ühe ko­ha. Prog­noo­sid pak­ku­sid veel päev en­ne va­li­mi­si kol­me­le va­li­mis­lii­du­le kok­ku 7 koh­ta, era­kon­da­de­le kok­ku 12 koh­ta, kuid sel­gus, et hoo­pis va­li­mis­lii­dud said kok­ku 12 koh­ta, üks 9, tei­ne 3 ja kol­mas 0 koh­ta. Kui­das eda­si, on veel va­ra öel­da. Ühi­se Ko­du 9 koh­ta ei ole va­lit­se­mi­seks pii­sav, ka 10 koh­ta on ka­hek­sa eri­ne­va ni­me­kir­ja pu­hul pi­gem õhu­ke­sel jääl kõn­di­mi­ne. Ar­van, et kind­laks toi­me­ta­mi­seks võiks Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­nil ol­la vo­li­ko­gus vä­he­malt 11 koh­ta, aga kõik taan­dub siis­ki per­soo­ni­de­le.“

RAA­SI­KU VALD

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, IVAR PAE­NURM: „Sai­me pal­ju hää­li, kuid meie mi­ni­maal­ne ees­märk oli kaks volikogukoh­ta ja kui õn­nes­tub, siis ka kolm. Aga nii ei läi­nud, sai­me ühe.

Mi­nu tu­le­mus oli ül­la­tus po­si­tiiv­ses mõt­tes, sain pal­ju roh­kem hää­li kui eel­mis­tel va­li­mis­tel. En­ne e-hääl­te tea­ta­vaks te­ge­mist olin val­las hääl­te pool­test kol­mas. Ka Ants Ki­vi­mäe tu­le­mus oli ül­la­tus, aga sel­les mõt­tes, et ar­va­sin, et tal­le an­tak­se pal­ju roh­kem hää­li. Loot­sin, et ka te­ma saab vo­li­kok­ku, kuid ei saanud. Meil oli lü­hi­ke ni­me­ki­ri, 4 lii­get. Al­gu­ses oli pal­ju roh­kem ini­me­si nõus kan­di­dee­ri­ma, kuid siis loo­bu­sid. Meil on osa­kon­nas kok­ku 13 lii­get, usun, et nel­ja aas­ta pä­rast saa­me tu­ge­va­ma ni­me­kir­ja kok­ku.

Koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mis­tel ole­me ava­tud kõi­gi ni­me­kir­ja­de jaoks, kui leia­me nen­de­ga ühi­so­sa ega pea en­nast ma­ha müü­ma. En­ne ei tea, kui po­le va­li­mis­lii­tu­de ini­mes­te­ga kok­ku saa­nud ja rää­ki­nud, kuid prae­gu tun­dub, et näe­me end roh­kem opo­sit­sioo­ni hul­gas.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AND­RE SEPP: „Oo­tus oli vei­di suu­rem, sest meil oli vä­ga hea mees­kond. Se­da tead­si­me, et vo­li­ko­gus me ena­must kind­las­ti ei saa­vu­ta, meie rea­list­lik oo­tus oli 5-6 koh­ta, sai­me 5. Olen tu­le­mu­se­ga ra­hul. Ka en­da tu­le­mu­se üle on mul hea meel, saa­dud 93 häält on küll vä­hem kui eel­mi­sel kor­ral, aga olen ne­li aas­tat val­la te­gev­juh­ti­mi­sest ee­mal ol­nud. Kuid oma val­la ini­me­sed on mul­le olu­li­sed ja suht­len nen­de­ga iga­päe­va­selt.

Va­li­mi­sed võit­nud Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dult ei ole me kut­set lä­bi­rää­ki­mis­te­le saa­nud, kuid meie lii­du üht­ne sei­su­koht on, et alus­ta­me koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks lä­bi­rää­ki­mi­si va­li­mis­lii­du­ga Are­nev Raa­si­ku Vald. Esi­me­ne koh­tu­mi­ne nen­de­ga on käe­so­le­val nä­da­lal.“

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, MAAR­JA SI­KUT: „Tu­le­mu­sed olid oo­tus­pä­ra­sed, need olid pu­has ma­te­maa­ti­ka. Oli tea­da, et uuel tu­li­jal on teis­te­ga võr­rel­des ala­ti ee­lis, sel­les mõt­tes ei ol­nud mi­da­gi ül­la­ta­vat. Ma ise sain eel­mi­sel kor­ral vei­di roh­kem hää­li kui nüüd, aga ku­na mi­nu hää­led tu­le­vad pea­mi­selt Raa­si­kult ja see­kord oli meie ni­me­kir­jas Raa­si­kult uue kõ­va te­gi­ja­na juu­res Too­mas Tee­vä­li, siis ar­van, et mul läks vä­ga häs­ti.

Ilm­selt tee­vad nüüd koa­lit­sioo­ni va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald, meie jät­ka­me opo­sit­sioo­nis. Eks siis näe­me, kas nen­de va­li­mis­lu­ba­dus te­ha koos­tööd kõi­gi­ga, peab või ei.“

Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald, JU­TA ASU­JA: „Ole­me 5 ko­ha­ga vo­li­ko­gus vä­ga ra­hul. Loot­si­me head tu­le­must, aga ei osa­nud ar­va­ta, et ka isi­ku­te­põ­hi­selt tu­le­vad pa­ri­mad tu­le­mu­sed mei­le.

Edu tõi ilm­selt see, et me ei lu­ba­nud val­la prae­gust ee­lar­vest­ra­tee­giat ar­ves­ta­des eba­rea­list­lik­ke in­ves­tee­rin­guid, plaa­nid, mil­lest rää­ki­si­me, on rea­list­li­kud ja teh­ta­vad. Usun, pal­jud ini­me­sed said aru, et kui val­lal ei ole või­me­kust, siis suur­te in­ves­tee­rin­gu­te lu­ba­mi­ne on pi­gem po­pu­lism. Kam­paa­nias kes­ken­du­si­me sel­le­le, mi­da ta­ha­me val­las ära te­ha, mit­te teis­te mus­ta­mi­se­le. Kui ük­si­ki­si­kud või kü­la­de esin­da­jad saat­sid va­li­mis­lii­tu­de­le kü­si­mu­si, oli­me me mit­mel ju­hul ai­nu­s va­li­mis­liit, kes nei­le vas­tas. Aval­da­si­me vas­tu­sed ka oma Fa­ce­boo­ki le­hel. Ar­van, et see läks ini­mes­te­le kor­da. Ka meie konk­reet­sus ai­tas ilm­selt kaa­sa. Va­li­mis­de­bat­ti­del ei aja­nud üm­mar­gust jut­tu ega ja­ga­nud suu­ri lu­ba­du­si, pi­gem rää­ki­si­me väi­kes­test as­ja­dest, mi­da saab ja tu­leb te­ha.

Ot­sus­ta­si­me, et me ei tee väl­jas kam­paa­niat, ei ja­ga pas­ta­kaid ega šo­ko­laa­de, sest me ise va­li­ja­te­na se­da ei soo­viks. Tun­dub, et toi­mis – sai­me hää­led il­ma sel­le­ta. Sa­mas oli meil kind­las­ti mõ­ne­ti liht­sam kui teis­tel ni­me­kir­ja­del, meie ka­suks rää­kis ka uud­sus. Mei­le an­tud hää­led on saa­dud avan­si­na, ini­mes­tel on vaid usk ja loo­tus, et meie sõ­nad pea­vad. Nel­ja aas­ta jook­sul tu­leb kind­las­ti te­ha ka eba­po­pu­laar­seid ot­su­seid, see­tõt­tu on ka meil järg­mi­sel kor­ral tõe­näo­li­selt kee­ru­li­sem, aga püüa­me häs­ti hak­ka­ma saa­da.

Tun­dub, et kõi­ge tõe­näo­li­sem on te­ha koos­tööd va­li­mis­lii­du­ga Raa­si­ku Vald, kuid koh­tu­me ka Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du­ga, et aru­ta­da kok­ku­puu­te­punk­te, sest vo­li­ko­gus soo­vi­me jõu­da tõ­hu­sa koos­töö­ni kõi­gi­ga.“

LOK­SA LINN

Siin Me Ela­me Valimisliit, MAIT KRÖÖNST­RÖM: „Meil jäi õn­nest puu­du vä­hem kui 50 häält, siis olek­si­me saa­nud lin­na­vo­li­ko­gus­se 8 koh­ta – hääl­tee­na­mu­se ja või­mu­va­he­tu­se. Enam-vä­hem prog­noo­si­si­me, et kas saa­me 7 või 8 koh­ta. Va­li­mis­tu­le­must mõ­ju­ta­sid Kes­k­era­kon­na po­pu­laar­sus ko­gu rii­gis ja ka see, et hal­li pas­si­ga va­li­jad said osa­le­da vii­mast kor­da ning neid on Lok­sal ar­ves­ta­ta­valt pal­ju. Sa­mas kui vaa­da­ta Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja pik­kust ja se­da, et al­la­su­tus­te töö­ta­jad pi­did kan­di­dee­ri­ma, sai­me hea tu­le­mu­se. Kee­ru­li­ne on lei­da ini­me­si kan­di­dee­ri­ma opo­nee­ri­vas­se ni­me­kir­ja Lok­sal, kus Kes­ke­ra­kon­nal on pi­kaaeg­ne võim. Kui tut­tav või su­gu­la­ne on lin­na al­l­asu­tu­ses tööl, kar­de­tak­se en­da või lä­hi­kond­la­se töö­ko­ha pä­rast. On ko­ge­mu­si, kus vas­tas­ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nu on jää­nud töö­ko­hast il­ma. Just see on põh­jus, miks Lok­sal on kee­ru­li­ne muu­da­tu­si el­lu viia.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, REIN HEI­NA: „Kui jäl­gi­si­me en­ne va­li­mi­si rei­tin­guid, siis tun­dus ja oli loo­tus, et saa­me lin­na­vo­li­ko­gus­se roh­kem koh­ti, kui oli se­ni­sed 8 koh­ta. Aga mi­da­gi ei muu­tu. Loot­si­me, et uuel va­li­mis­pe­rioo­dil on vo­li­ko­gu­töö ker­gem, aga tun­dub, et ei lä­he ker­ge­maks. Kui opo­sit­sioo­ni liik­med ei ta­ha ko­mis­jo­ni­des ol­la, as­tu­tak­se ta­ga­si ja ko­mis­jo­nid si­su­li­selt ei saa töö­ta­da, on kee­ru­li­ne tööd te­ha. Vaa­ta­me, kui­das see kõik la­he­neb.“