ANIJA VALD
Isamaa Erakond, KATRINA ORUSALU: „Erakond sai kokku 94 häält, mis on suurepärane, arvestades, et meie nimekirjas oli 4 inimest. Kahju muidugi, et me ei ületanud valimiskünnist ega saanud volikokku ühtegi mandaati. Puudu ei jäänud palju. Erakonnal on vallas rohkem liikmeid, osad kandideerisid valimisliidu nimekirjas. Loodan, et järgmistel valimistel on meid erakonna valimisnimekirjas rohkem ja saame ka volikokku.
Ka mulle antud 57 häält on suurepärane tulemus. Olen õnnelik ja tänulik igale valijaile, et neil oli minusse usku. Jäin iseendaks, ei teinud valimiskampaaniat, ei jaganud voldikuid, šokolaade ega muud.“
Valimisliit Anija Ühendus, RIIVO NOOR: „Tulemus oli üllatav, ei uskunud, et säilitame oma valimisliiduga volikogus senise positsiooni. Teise valimisliidu mõned liikmed materdasid meid kohati väga inetult, arvasin, et seetõttu meie toetajate arv väheneb. Seda ei juhtunud, saime sama palju hääli ja volikogukohti kui 4 aastat tagasi. Järelikult inimesed soovivad stabiilsust ning on rahul sellega, mis on toimunud ja tehtud. Oleme ka ise tulemusega rahul.
Olime seni koalitsioonis Keskerakonnaga, mina tahaksin, et meil oleks veel laiapõhjalisem koalitsioon. Oleme väikeses vallas ju kõik ühe asja eest väljas ega aja suurt parteipoliitikat, seetõttu sooviksime kaasata kõiki volikokku pääsenud erakondi ja valimisliite, kuulata kõigi seisukohti, kuidas koos edasi minna. Ideaal oleks see, kui meil poleks üldse koalitsiooni ja opositsiooni, oleksime üks volikogu, aga ei ole kindel, kas see õnnestub. Kutsume kõik ühise laua taha, kuulame, millised on teiste ambitsioonid ja kas saame neid oma põhimõtetega ühildada.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, TRIINU ALLIPERE: „Tulemus on ootuspärane. Eelmisel korral tulime ilma suure ettevalmistuse ja kogemuseta, ei osanud kampaaniatki teha. Kuigi olime siis kõik üsna tundmatud inimesed, saime kohe päris palju hääli ja volikogus 3 kohta.
Seekord panime üsna viimasel minutil kokku meeskonna, püüdsime, et valla igast piirkonnast oleks keegi. Meil ei olnud ambitsiooni võim võtta ja hakata lammutama. Pigem mõtlesime, et proovime ja vaatame, mida rahvas tahab ja otsustab. Tulemus oli kasin, saime volikogus 2 kohta. Mina ise sain eelmise korraga võrreldes 33 häält rohkem. Minu fenomen on kindlasti see, et suhtlen igapäevaselt vallarahvaga, teenindan neid. Nad teavad, et päriselt hoolin ja teen asjad korda.
Volikogus oleks minu valik laiapõhjaline koalitsioon, et tublid tegijad saaksid valda üheskoos arendada. Siis ei pea üksteisega võitlema, vaid igaüks panustab, kuidas suudab, ja teda ka kuulatakse. Minu enda jaoks ei ole vahet, kes oma paati võtab või kummal pool lauda istun – kas koalitsiooni või opositsiooni poolel – peaasi, et saan sõna sekka öelda, kui tunnen, et on tarvis. Läheme volikokku rahva eest rääkima ja meelde tuletama, mis päriselt tuleb ära teha.“
Valimisliit Uuenev Anija Vald, PEEP KASK: „Meil on palju uusi tulijaid, tegime vallas teise tulemuse ja saime volikogus 5 kohta. Hääli saime kokku 644, see on tugev tulemus, kui arvestada, et valimisliit, kes on vallas olnud 12 aastat võimul, sai üle tuhande hääle. Oleme oma nimekirja valimistulemusega rahul, päris rahul oleme siis, kui meid kutsutakse koalitsiooniläbirääkimistele ja saame otsustamisel osaleda.
Kui Anija Ühendus tahab mingit muutust, siis kõik on nende kätes. Olen neile teada andnud, et meie oleme läbirääkimisteks valmis. Võib minna ka nii, et jääme opositsiooni. Teoreetiliselt on võimalik, et koalitsiooni moodustavad EKRE, Keskerakond ja meie valimisliit, aga ma arvan pigem, et Keskerakond eelistab koalitsiooni jätkumist Anija Ühendusega. Kuna Anija Ühendus võitis valimised, ongi viisakas kõigepealt nendega rääkida.
Mina ise sain sel korral palju vähem hääli kui neli aastat tagasi. Mingil määral võib selle taga olla vähene reklaam, mingil määral ka erakondlik taust – Keskerakond oma kampaanias rõhutas seda, et olen Reformierakonna liige. Teine põhjus võis olla see, et osa inimesi, kes võisid varem olla koos oma sõpruskonnaga minu toetajad, kandideerisid nüüd meie nimekirjas.“
Eesti Keskerakond, HANNES PIKKEL: „Säilitasime 4 kohta, mis meil oli volikogus ka seni. Oleksime tahtnud natuke paremat tulemust, aga üldiselt oleme rahul. Hea meel on selle üle, et volikokku pääsenute häältesaak on soliidne. See näitab rahva toetuse kasvu. Mina näiteks sain eelmisel korral 44 häält, nüüd 71. Kokkuvõttes oli rahva usaldus erakonna vastu peaaegu sama, mis neli aastat tagasi. Hea meel on selle üle, et valimisaktiivsus on kasvanud ning rohkem inimesi tunneb huvi kohaliku elu vastu.
Valimistulemused näitasid, et valijale sobib see, mis Anija vallas praegu toimub – koalitsioon sai sama palju hääli kui eelmisel korral ja opositsioon samuti. Paljud ütlesid, et valla areng viimase nelja aastaga on silmaga näha, aga arvan, et saaks veel paremini. Kuulsime ka valijailt kriitikanooli, ilmselt mingit muutust on vaja, et valla areng oleks veel kiirem.
Koalitsiooni moodustamiseks on mitu varianti. Meie eelistame stabiilsust ning arvestama peab ka inimeste soovi – rahva toetus vallavanem Riivo Noorele oli päris suur, ta sai järgmistest kandidaatidest vähemalt poole rohkem hääli. See näitab, et ta võiks jätkata.“
KUUSALU VALD
Isamaa Erakond, ALLAN LAINE: „Tunded on kahetised. Rõõmustav on, et saime väga hea ja ootuspärase tulemuse, kolme kohaga vallavolikogusse. Kuigi lootsin, et nii meie kui ka teised nimekirjad saavad rohkem kohti, sai EKRE vähem kohti ja ka valimisliit Terve Kuusalu Vald. Üllatav on, et valimisliidu Ühine Kodu tulemus on nii suur, üks koht senisele lisaks. Jälgime põnevusega, mis edasi saab, valimiste võitja lubadused ja plaanid on suured – Kolga kool ja Kuusalu keskväljak korda teha, kuid need kulutused on suured. Valimiste-eelne aeg oli tore, korraldasime Isamaa kohvikud rahvaga kohtumiseks kokku üheksas kohas: Kolgas, Viinistul, Vihasoos, Hirvlis, Kiius, Kuusalus, Leesil, Pärispeal ja Haras. Tavalise pastakate jagamise asemel eelistasime vahetuid kontakte. Osavõtt oli väike, soovime külavanemate abil jätkata kohvikute traditsiooni, et kohtuda elanikega. Eesmärk on pöörata valda näoga rohkem inimeste poole.“
Valimisliit Terve Kuusalu Vald, INDREK LINK: „Eks kõik ootavad ja loodavad valimistest rohkemat, kuid kui võrrelda meie valimisliidu tulemust erakondade nimekirjade tulemustega, siis läks meil päris hästi. Meie tulemus on sama, mis Isamaa nimekirjal, saime mõlemad 3 kohta volikogusse. Teised erakonnad said igaüks ühe koha. Valimisdebatil küsiti, et Üks Kuusalu Vald on muutunud Terveks Kuusalu Vallaks, aga tegu ei ole sama valimisliiduga, üle poole meie kandidaatidest on uued. Et teha head või väga head tulemust, on uue valimisliiduna vaja kogemusi. Oleme ka järgmisel korral valmis kandideerima. Tuleme oma valimisliiduga kokku ja arutame, mis saab edasi. Hästi palju sõltub sellest, mida teeb valimisliit Ühine Kodu, kellel on volikogus 9 kohta. Koalitsiooniks on vaja 10 kohta ja hästi toimivaks koalitsiooniks peaks olema rohkem kohti. Teoreetiliselt saaksid ka kõik teised nimekirjad kokku 10 kohta, et moodustada koalitsioon, aga see eeldab väga head koostöövaimu ja distsipliini, samas on kõigil omad soovid, mis lisab omajagu keerukust.“
Erakond Parempoolsed, INDREK ADLER: „Meie nimekiri oli väike – vaid kolm kandidaati, sest panustasime kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Tulemus on uhke – kõigi kolme häältesaak oli peaaegu võrdne ja saime volikogusse ühe mandaadi, millele olimegi orienteeritud. Hindasime oma toetust täpselt. Meie põhisõnum oli rannakülade ja mere kui tulubaasi väärtustamine – teema, mida teised nimekirjad ei käsitlenud. Kampaania oli lihtne, meil oli erakonna valimisleht ja osalesime Kolgaküla debatil. Lootsime et valija leiab meid ja nad leidsidki. Usume oma ideedesse ja inimestesse. Koostööks oleme avatud kõigile, kelle maailmavaade kattub. Me ei tõmba punaseid jooni – tähtis on, et vald liiguks sisukalt edasi.“
Valimisliit Meie Kuusalu, MARGUS SOOM – toimetusel ei õnnestunud valimisliidu esinumbriga ühendust saada.
Valimisliit Ühine Kodu, TERJE KRAANVELT: „Hindame oma valimisliidu valimistulemust igati heaks, saime volikogus ühe koha juurde. Konkurents oli tihe, varem pole Kuusalu vallas valimistel nii palju valimisnimekirju osalenud. Arvasime, et üle-eestiliselt reklaamitud erakondadele tuleb ka meie vallas rohkem hääli. Tegime selle võrra rohkem kampaaniatööd. Me üks valimisloosung on, et räägime kõigiga ega välista koostööd kellegagi. Meie põhilubadus, Kolga kooli renoveerimine, peaks koalitsioonipartnerile sobima. Loomulikult täname kõiki oma valijaid meile antud häälte eest neil valimistel.“
Eesti Reformierakond, MAARJA METSTAK: „Võistlesime tugevas vastutuules, aga saime koha volikogusse ja meile antud häälte arv kasvas – eelmisel korral kogusime nimekirjaga kokku 212 häält, seekord 262. Oleme oma toetajatele väga tänulikud! Esialgse vaatluse kohaselt olime esimesed, kes jäid teisest mandaadist ilma. Aga oleme rahul, et meie üks volikogukoht püsis tugevalt, eriti, kui arvestada, et jagame Isamaa ja Parempoolsetega sama valijagruppi. Suure osa valimiskuludest panustasid kandidaadid ise. Panime mitmele poole bännereid, tegime otsepostitust, Facebooki- ja välikampaaniat. Korraldasime kohtumisõhtu Hanno Pevkuriga ning tegutseme jätkuvalt keskkonnaministriga Lahemaa teemade lahendamisega. Kohtumistel valijatega räägiti Lahemaa ja koolide teemal, ohutust liiklemisest ja kergliiklusteedest.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, RANNO POOL: „Tulemus ei olnud see, mida lootsime, soovisime kolme kohta, kuid saime ühe. Ometi oleme tänulikud kõigile, kes meid usaldasid ja hääle andsid. Meie töö Kuusalu valla inimeste heaks jätkub. Olen abivallavanemana alati seisnud aususe, avatuse ja valla äärealade toetamise eest ning seda joont kavatsen hoida ka edasi. Koostöö Ühise Kodu valimisliiduga on seni olnud konstruktiivne ning kui leitakse ühine eesmärk ja tahe Kuusalu valla arendamiseks, oleme valmis ka edaspidi koostööd jätkama. Meie jaoks on kõige olulisem stabiilsus, selgus ja sisuline töö inimeste heaks. Koalitsioonikõnelustel oleme avatud aruteludele kõigiga, kes jagavad meie väärtusi ja soovi Kuusalu valla arengut kindlalt edasi viia.“
Eesti Keskerakond, VÄRNER LOOTSMANN: „Valimistest valimistesse saab Keskerakond Kuusalu volikogus kahjuks traditsiooniliselt ühe koha. Prognoosid pakkusid veel päev enne valimisi kolmele valimisliidule kokku 7 kohta, erakondadele kokku 12 kohta, kuid selgus, et hoopis valimisliidud said kokku 12 kohta, üks 9, teine 3 ja kolmas 0 kohta. Kuidas edasi, on veel vara öelda. Ühise Kodu 9 kohta ei ole valitsemiseks piisav, ka 10 kohta on kaheksa erineva nimekirja puhul pigem õhukesel jääl kõndimine. Arvan, et kindlaks toimetamiseks võiks Kuusalu valla koalitsioonil olla volikogus vähemalt 11 kohta, aga kõik taandub siiski persoonidele.“
RAASIKU VALD
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, IVAR PAENURM: „Saime palju hääli, kuid meie minimaalne eesmärk oli kaks volikogukohta ja kui õnnestub, siis ka kolm. Aga nii ei läinud, saime ühe.
Minu tulemus oli üllatus positiivses mõttes, sain palju rohkem hääli kui eelmistel valimistel. Enne e-häälte teatavaks tegemist olin vallas häälte pooltest kolmas. Ka Ants Kivimäe tulemus oli üllatus, aga selles mõttes, et arvasin, et talle antakse palju rohkem hääli. Lootsin, et ka tema saab volikokku, kuid ei saanud. Meil oli lühike nimekiri, 4 liiget. Alguses oli palju rohkem inimesi nõus kandideerima, kuid siis loobusid. Meil on osakonnas kokku 13 liiget, usun, et nelja aasta pärast saame tugevama nimekirja kokku.
Koalitsiooniläbirääkimistel oleme avatud kõigi nimekirjade jaoks, kui leiame nendega ühisosa ega pea ennast maha müüma. Enne ei tea, kui pole valimisliitude inimestega kokku saanud ja rääkinud, kuid praegu tundub, et näeme end rohkem opositsiooni hulgas.“
Valimisliit Raasiku Vald, ANDRE SEPP: „Ootus oli veidi suurem, sest meil oli väga hea meeskond. Seda teadsime, et volikogus me enamust kindlasti ei saavuta, meie realistlik ootus oli 5-6 kohta, saime 5. Olen tulemusega rahul. Ka enda tulemuse üle on mul hea meel, saadud 93 häält on küll vähem kui eelmisel korral, aga olen neli aastat valla tegevjuhtimisest eemal olnud. Kuid oma valla inimesed on mulle olulised ja suhtlen nendega igapäevaselt.
Valimised võitnud Kodukoha Valimisliidult ei ole me kutset läbirääkimistele saanud, kuid meie liidu ühtne seisukoht on, et alustame koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi valimisliiduga Arenev Raasiku Vald. Esimene kohtumine nendega on käesoleval nädalal.“
Kodukoha Valimisliit, MAARJA SIKUT: „Tulemused olid ootuspärased, need olid puhas matemaatika. Oli teada, et uuel tulijal on teistega võrreldes alati eelis, selles mõttes ei olnud midagi üllatavat. Ma ise sain eelmisel korral veidi rohkem hääli kui nüüd, aga kuna minu hääled tulevad peamiselt Raasikult ja seekord oli meie nimekirjas Raasikult uue kõva tegijana juures Toomas Teeväli, siis arvan, et mul läks väga hästi.
Ilmselt teevad nüüd koalitsiooni valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald, meie jätkame opositsioonis. Eks siis näeme, kas nende valimislubadus teha koostööd kõigiga, peab või ei.“
Valimisliit Arenev Raasiku Vald, JUTA ASUJA: „Oleme 5 kohaga volikogus väga rahul. Lootsime head tulemust, aga ei osanud arvata, et ka isikutepõhiselt tulevad parimad tulemused meile.
Edu tõi ilmselt see, et me ei lubanud valla praegust eelarvestrateegiat arvestades ebarealistlikke investeeringuid, plaanid, millest rääkisime, on realistlikud ja tehtavad. Usun, paljud inimesed said aru, et kui vallal ei ole võimekust, siis suurte investeeringute lubamine on pigem populism. Kampaanias keskendusime sellele, mida tahame vallas ära teha, mitte teiste mustamisele. Kui üksikisikud või külade esindajad saatsid valimisliitudele küsimusi, olime me mitmel juhul ainus valimisliit, kes neile vastas. Avaldasime vastused ka oma Facebooki lehel. Arvan, et see läks inimestele korda. Ka meie konkreetsus aitas ilmselt kaasa. Valimisdebattidel ei ajanud ümmargust juttu ega jaganud suuri lubadusi, pigem rääkisime väikestest asjadest, mida saab ja tuleb teha.
Otsustasime, et me ei tee väljas kampaaniat, ei jaga pastakaid ega šokolaade, sest me ise valijatena seda ei sooviks. Tundub, et toimis – saime hääled ilma selleta. Samas oli meil kindlasti mõneti lihtsam kui teistel nimekirjadel, meie kasuks rääkis ka uudsus. Meile antud hääled on saadud avansina, inimestel on vaid usk ja lootus, et meie sõnad peavad. Nelja aasta jooksul tuleb kindlasti teha ka ebapopulaarseid otsuseid, seetõttu on ka meil järgmisel korral tõenäoliselt keerulisem, aga püüame hästi hakkama saada.
Tundub, et kõige tõenäolisem on teha koostööd valimisliiduga Raasiku Vald, kuid kohtume ka Kodukoha Valimisliiduga, et arutada kokkupuutepunkte, sest volikogus soovime jõuda tõhusa koostööni kõigiga.“
LOKSA LINN
Siin Me Elame Valimisliit, MAIT KRÖÖNSTRÖM: „Meil jäi õnnest puudu vähem kui 50 häält, siis oleksime saanud linnavolikogusse 8 kohta – häälteenamuse ja võimuvahetuse. Enam-vähem prognoosisime, et kas saame 7 või 8 kohta. Valimistulemust mõjutasid Keskerakonna populaarsus kogu riigis ja ka see, et halli passiga valijad said osaleda viimast korda ning neid on Loksal arvestatavalt palju. Samas kui vaadata Keskerakonna nimekirja pikkust ja seda, et allasutuste töötajad pidid kandideerima, saime hea tulemuse. Keeruline on leida inimesi kandideerima oponeerivasse nimekirja Loksal, kus Keskerakonnal on pikaaegne võim. Kui tuttav või sugulane on linna allasutuses tööl, kardetakse enda või lähikondlase töökoha pärast. On kogemusi, kus vastasnimekirjas kandideerinu on jäänud töökohast ilma. Just see on põhjus, miks Loksal on keeruline muudatusi ellu viia.“
Eesti Keskerakond, REIN HEINA: „Kui jälgisime enne valimisi reitinguid, siis tundus ja oli lootus, et saame linnavolikogusse rohkem kohti, kui oli senised 8 kohta. Aga midagi ei muutu. Lootsime, et uuel valimisperioodil on volikogutöö kergem, aga tundub, et ei lähe kergemaks. Kui opositsiooni liikmed ei taha komisjonides olla, astutakse tagasi ja komisjonid sisuliselt ei saa töötada, on keeruline tööd teha. Vaatame, kuidas see kõik laheneb.“