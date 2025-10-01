Sõnumitoojas 1. oktoobril

  • VALIMISKÜSITLUS – Mida Teie valimisnimekiri teeks te vallas senisest kindlasti teistmoodi?;
  • Harju omavalitsuspäeva fookuses Anijal oli kriisideks valmistumine ja valmisolek;
  • Muinsuskaitseamet tunnustas Kolga kooli pärandivaderite projekti;
  • Kuusalu meeskoor sai Kreekas konkursil kolmanda koha;
  • Hoolekogu muutmine on tekitanud Kuusalu koolis pingeid;
  • Kuusalu valla fotokonkurss;
  • Anija valla noored kohtusid valimisnimekirjade esindajatega;
  • HELGI VAIN ravis Aruküla inimesi ligi 37 aastat;
  • Raasiku jäi apteegita.

