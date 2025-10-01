Sõnumitoojas 1. oktoobril

- VALIMISKÜSITLUS – Mida Teie valimisnimekiri teeks te vallas senisest kindlasti teistmoodi?;
- Harju omavalitsuspäeva fookuses Anijal oli kriisideks valmistumine ja valmisolek;
- Muinsuskaitseamet tunnustas Kolga kooli pärandivaderite projekti;
- Kuusalu meeskoor sai Kreekas konkursil kolmanda koha;
- Hoolekogu muutmine on tekitanud Kuusalu koolis pingeid;
- Kuusalu valla fotokonkurss;
- Anija valla noored kohtusid valimisnimekirjade esindajatega;
- HELGI VAIN ravis Aruküla inimesi ligi 37 aastat;
- Raasiku jäi apteegita.
