Oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gud pi­did rii­gi­ko­gu va­li­mis­teks ni­me­ta­ma hil­je­malt 13. veeb­rua­riks jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni­de esi­me­he, liik­med ja asen­dus­liik­med. Tä­na­vus­tel va­li­mis­tel on Ani­ja val­las 3, Kuu­sa­lu val­las 2, Raa­si­ku val­las 2 va­li­mis­jaos­kon­da ja Lok­sal 1.

Uuen­du­se­na ka­su­ta­tak­se see­kord­se­tel va­li­mis­tel jaos­kon­da­des va­li­ja isi­ku kind­laks­te­ge­mi­sel ID-kaar­di skan­ne­reid – need an­na­vad tea­da, kas va­li­ja hää­le­tab elu­ko­ha­järg­ses va­li­mis­ring­kon­nas või väl­jas­pool oma va­li­mis­ring­kon­da. Ida-Har­ju ela­ni­kud va­li­vad Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas, va­li­da saab va­li­mis­ring­kon­na kõi­gis va­li­mis­jaos­kon­da­des, ka ko­du­val­last väl­jas­pool, sest kan­di­daa­did on sa­mad.

Ani­ja vald

Ani­ja val­las on kolm va­li­mis­jaos­kon­da. Va­li­mis­jaos­kond nr 1 asub Keh­ra rah­va­ma­jas ning töö­tab 27. veeb­rua­rist ku­ni 5. märt­si­ni. Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on Mal­le Pil­ve, liik­med Mar­git Aas­maa, Karl Mar­kus Laks, Svet­la­na Lass, Tee­le Me­ri­lin Pen­nie, Re­be­ka Pik­kel, Sir­je Põ­len­dik ja Pi­ret Püi, asen­dus­liigeAn­ne Klet­ten­berg.

Va­li­mis­jaos­kond nr 2 töö­tab Ala­ve­re rah­va­ma­jas 3.-5. märt­si­ni. Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on An­na Ni­lisk, liik­med Mai­rit Mar­gat, Eg­le Nõm­per ja Hel­ve Vaar­mann, asen­dus­lii­ge on Ma­rian­ne Leis.

Va­li­mis­jaos­kond nr 3 asub Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. ja on ava­tud 3.-5. märt­si­ni. Ko­mis­jo­ni esi­mees on Kris­tel Lään, liik­med Reet Kan­ger, An­ne Ruus, Sil­le Tal­vik ja Kris­tel Le­he­mets, asen­dus­liik­med An­ne Loik ja Tiiu An­to­nis.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las on moo­dus­ta­tud 2 va­li­mis­jaos­kon­da. Va­li­mis­jaos­kond nr 1 töö­tab Kuu­sa­lu ale­vi­kus kuns­ti­de­koo­li alu­mi­sel kor­ru­sel ala­tes 27. veeb­rua­rist ku­ni 5. märt­si­ni.

Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on As­ko Vald­mann, liik­med Jan Roo­laid, Kad­ri See­der, Ene Re­ba­ne, San­ne Säär ja Ter­je Pool. Asen­dus­liik­med on Kül­li Sch­midt ja Ul­vi Rand.

Va­li­mis­jaos­kond nr 2 töö­tab kol­mes eri­ ko­has – 3. märt­sil Lee­si rah­va­ma­jas, 4. märt­sil Kol­ga mõisa va­lit­se­ja­ma­jas ja 5. märt­sil Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on Kal­le Pi­pen­berg, liik­med San­der Vald­maa, Lai­vi Kir­si­puu, Es­ta Nurm­sa­lu, Ul­vi Meier ja Rih­ti Väin­saar. Asen­dus­liik­med on Kai­sa Lin­no ja Anu Tä­he­maa.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las on moo­dus­ta­tud kaks va­li­mis­jaos­kon­da. Va­li­mis­jaos­kond nr 1 asub Raa­si­ku rah­va­ma­jas ja on ava­tud 3.-5. märt­si­ni. Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on Ur­ve Jõh­vik, liik­med Mal­le Raa­vä­li, Ah­to Jõh­vik, Eve Jär­ve­tar, Enel Jõh­vik ja Hül­le-Ly Vill­mann, asen­dus­lii­ge on Ala­ri Amel­ju­šen­ko.

Va­li­mis­jaos­kond nr 2 asub Aru­kü­las, Raa­si­ku val­la­ma­jas ja on ava­tud 27. veeb­rua­rist 5. märt­si­ni. Seal saa­vad hää­le­ta­da ka tei­se va­li­mis­ring­kon­da kuu­lu­vad va­li­jad. Jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on Ka­rin Möl­lits, liik­med Õn­ne­la Met­saorg, Pi­ret Kan­gur, Kris­tel Kukk, An­ge­la Al­lik ja Ma­rin Möl­lits, asen­dus­liik­med Mat­ti Met­saorg ja Raul Möl­lits.

Lok­sa linn

Lok­sa va­li­mis­jaos­kond töö­tab lin­na­va­lit­su­se saa­lis. Ko­mis­jo­ni esi­mees on Kaie Es­na, liik­med Mar­gus Kröönst­röm, Reet Lain­la, Pil­le Pae­süld, Õn­ne Teern ja Na­tal­ja Ruts­ka­ja. Asen­dus­liik­med on Eha Žmen­ja, Mee­di Kõiv ja In­na Vi­da­no­va.