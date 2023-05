Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Priit Raud­ki­vi pakkus väl­ja idee ra­ja­da Keh­ras­se või sel­le lä­hiümb­rus­se kal­mis­tu.

„See mõ­te tu­li vä­ga proo­sa­li­sel põh­ju­sel. Olen Keh­ras ela­nud ko­gu elu, kuid va­ne­mad on siia mu­jalt tul­nud. Kui mi­nu või va­ne­ma­te­ga, kel­lel po­le Raa­si­ku ega Ko­se­ga min­git seost, peaks mi­da­gi juh­tu­ma, ku­hu meid mae­tak­se? Prae­gu tun­dub Raa­si­ku kal­mis­tu ai­nus või­ma­lus, kuid see on pi­gem sund­va­riant, mit­te et se­da ta­hak­sin,“ sel­gi­tas Priit Raud­ki­vi.

Ta li­sas, et ko­du­lin­na­le lä­hi­ma­le sur­nuaia­le Raa­si­kul ei ole mae­tud üh­te­gi te­ma su­gu­last, see­pä­rast on kor­ra ise­gi mõel­nud, kas te­ha ko­du­ma­ja juur­de ur­ni­de jaoks väi­ke pü­ha­mu. Siis­ki leiab ta, et Keh­ras­se oleks va­ja sur­nuae­da, sest lin­nas on jär­jest roh­kem ela­nik­ke, ka muu­keel­seid ini­me­si, kel­lel Raa­si­kul asu­va aja­loo­li­se Har­ju-Jaa­ni kal­mis­tu­ga kok­ku­puu­teid ei ole.

