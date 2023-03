Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 13. veeb­rua­ril ühe­hääl­selt ehk is­tun­gil osa­le­nud kõi­gi 16 vo­li­ko­gu liik­me poolt­hää­le­ga val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 11 535 976 eu­rot ja põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud 11 104 197 eu­rot. Mak­su­tu­lu­de lae­ku­mist on pla­nee­ri­tud 7 613 179,24 eu­rot, sel­lest ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su 7 461 179,24 eu­rot, mis on võr­rel­des eel­mi­se aas­ta lae­ku­mi­se­ga 8,4 prot­sen­ti roh­kem, ning maa­mak­su 152 000 eu­rot. Toe­tu­si on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 3 071 796,95 eu­rot. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest 7 466 335,71 eu­rot ehk 67,3 ku­lub ha­ri­du­se­le, 1 028 457,62 eu­rot ehk 9,2 prot­sen­ti va­ba aja, kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­vu­se­le. Va­lit­se­mis­ku­lu­sid on ee­lar­ves 1 240 237,48 eu­rot ehk 11,2 prot­sen­ti ku­lu­dest, 679 394,35 eu­rot ehk 6,2 prot­sen­ti sot­siaal­seks kait­seks, 252 458,72 eu­rot ehk 2,3 prot­sen­ti kesk­kon­na­kait­se­le, 238 220 eu­rot ehk 2,2 prot­sen­ti ma­jan­du­se­le, 166 716,48 eu­rot ehk 1,5 prot­sen­ti ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le, 32 377,06 eu­rot ehk 0,3 prot­sen­ti ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le. Re­serv­fon­di suu­rus on 82 000 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­lar­ves 2 485 933,58 eu­rot, sel­lest 637 323,14 eu­rot saa­dak­se toe­tus­te­na, 1,4 mil­jo­nit eu­rot võe­tak­se lae­nu. 600 000 eu­ro eest re­no­vee­ri­tak­se val­la­ma­ja küt­te­süs­tee­mid, 400 000 eu­rot an­tak­se Ra­ve­ni­le Raa­si­ku reo­vee pu­has­tus­jaa­ma re­konst­ruee­ri­mi­seks. Tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se 522 250 eu­rot, sel­lest 80 000 eu­rot ka­van­da­tak­se Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks. Spor­di­te­ge­vus­se in­ves­tee­ri­tak­se 296 156 eu­rot, mil­le eest te­hak­se Raa­si­ku­le pumpt­rack ja Aru­kül­la jõu­lin­nak ning alus­ta­tak­se Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja pro­jek­tee­ri­mist. Raa­si­ku sot­siaal­kor­ter­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se lõ­pu­le­vii­mi­seks on ee­lar­ves 236 817,18 eu­rot, Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li fas­saa­di pro­jek­tee­ri­mi­se lõ­pe­ta­mi­seks, vee­kah­jus­tus­te­ga ruu­mi­de re­mon­diks ja muuks 47 840 eu­rot ning Aru­kü­la koo­li­hoo­ne fas­saa­di ja sis­se­pää­su re­konst­ruee­ri­mi­seks 30 000 eu­rot. Lae­ne maks­tak­se tä­na­vu ta­ga­si 713 000 eu­rot.