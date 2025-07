Üle­möö­du­nud nel­ja­päe­val an­dis Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu juht Jaan Mar­jun­di Raa­si­kul ela­va­le Va­len­ti­ne Kuusk­mäe­le ko­ha­li­ku Kon­su­mi ees üle Coop Lo­to või­du – hüb­rii­dau­to Volks­wa­gen Ti­gua­n.

„On hea meel, et see­kord läks au­to ühis­tu liik­me­le, kes on ka Raa­si­ku kaup­lu­ses töö­ta­nud,“ sõ­nas ühis­tu juht.

77aas­ta­ne Va­len­ti­ne Kuusk­mäe üt­les, kui tal­le te­le­fo­nit­si või­dust tea­ta­ti, tu­li esial­gu nutt pea­le.

„Coop Lo­tos olen osa­le­nud mi­tu aas­tat, eel­mi­sel aas­tal võit­sin 1000 eu­rot,“ rää­kis Raa­si­ku koo­lis ko­ris­ta­ja­na töö­tav Va­len­ti­ne Kuusk­mäe, kes on väik­se­maid loo­si­või­te saa­nud ka va­rem.

Au­to vas­tu­võt­mi­sel oli ta uu­tes Har­ju-Jaa­ni rah­va­riie­tes – Va­len­ti­ne Kuusk­mäe tant­sib Aru­kü­la proua­de­rüh­mas Pih­la­ko­bar ning koos ju­hen­da­ja Ga­ri­na Too­min­ga­ga tant­si­ti koos ka loo­si­või­du üle and­mi­sel.

Raa­si­ku Kon­su­mi juu­rest ko­ju sõi­tis uue au­to­ga Va­len­ti­ne Kuusk­mäe ise, edas­pi­di hak­kab roo­lis ole­ma pea­mi­selt te­ma abi­kaa­sa. Pe­re 26aas­ta­ne Maz­da an­tak­se lap­se­lap­se­le.

Coop on väl­ja loo­si­nud 78 au­tot, va­rem on või­dud läi­nud ka Keh­ras­se ja Aru­kül­la. Jaan Mar­jun­di mee­nu­tas, et ka Keh­ras tant­si­ti – 2017. aas­tal või­tis au­to nai­san­samb­li Ko­du lii­ge.